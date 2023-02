2022 war für die Technologiebranche nicht einfach. Im Laufe des Jahres gingen insbesondere die vormals gehypten Tech-Werte wie Alphabet (Google), Metaverse (Facebook) und der Bitcoin auf Talfahrt. Verantwortlich dafür waren mehrere Faktoren, am bedeutendsten waren jedoch sicherlich die unterbrochenen Lieferketten im Chip- und Halbleiterbereich sowie die allgemeine Konsum-Zurückhaltung aufgrund der stark gestiegenen Inflation.

Zwar fallen die Prognosen für das Jahr 2023 derzeit noch recht verhalten aus, es sind jedoch bereits jetzt verschiedene Bereich absehbar, in denen es in diesem Jahr zu neuen bahnbrechenden Entwicklungen und Börsenaufschwüngen kommen könnte. Welche Trends aus Tech und Lifestyle Se im Jahr 2023 unbedingt auf der Rechnung haben sollten, erfahren Sie in diesem Artikel.





Virtual Reality

Zugegeben, Virtual Reality (VR) gilt schon seit mehr als einem Jahrzehnt als das nächste große Ding. Zwei Annahmen rechtfertigen jedoch die Einschätzung, dass die Technologie in diesem Jahr ihren Durchbruch erleben könnte: Zum einen bastelt der Facebook-Konzern um Gründer Mark Zuckerberg im Hintergrund kräftig an seinem neuen Metaverse. Dort sollen unter anderem mit VR viele alltägliche Angelegenheiten samt Arbeit und Freizeit zukünftig im virtuellen Raum stattfinden. Ob diese neue Technologie von den Konsumenten angenommen wird, ist schwer vorherzusehen. Sollte es jedoch dazu kommen, wird VR-Hardware sicher einen sprunghaften Nachfrageanstieg erleben.

Zum anderen entdecken immer mehr Industrie- und Medizin-Bereiche die Vorteile einer Einbindung von VR – hier stehen die Chancen gut, dass die Technologie in Kürze einen echten Durchbruch erleben und dann von zahlreichen Unternehmen geordert werden könnte. Die Verlagerung sämtlicher Daten ins Internet wird diese Entwicklung wohl noch weiter befeuern.





Luxus-Marken und Edel-Kosmetik

Völlig unbeeindruckt von den jüngsten Entwicklungen hat sich die Branche der Luxusgüter entwickelt. Das obere Prozent der Weltbevölkerung verfügt ungeachtet der wirtschaftlichen Krise ober mehr Kapital als je zuvor – und kauft kräftig ein. Da verwundert es nicht, dass etwa die Marke LVMH Moët Hennessy (besser bekannt unter ihrem Label Louis Vuitton) Rekordgewinne erzielen konnte und mittlerweile das wertvollste Unternehmen Europas ist (Markenwert im Jahr 2021). Doch auch andere Luxus-Marken wie Emporio Armani erzielen seit Jahren Rekord Umsätze, was ein weiteres Wachstum im Segment der Luxusgüter mehr als wahrscheinlich werden lässt.

Wer hier Teil der Welt der Reichen und Schönen sein will, kann daher mit bekannten Marken wie Armani My Way oder Armani Code den auch in der aufstrebenden Mittelschicht verbreiteten Trend zu Luxusgütern setzen. Dass auch mit der Kosmetik-Branche stets zu rechnen ist, zeigt auch die bekannte Marke Benefit Cosmetics: Das Unternehmen vertreibt Edel-Produkte aus den Bereichen Make-up und Anti-Aging und erwirtschaftete unter dem Dach von LVMH zuletzt über 1,2 Milliarden Dollar. Wer sich von der hohen Qualität der Produkte überzeugen möchte, sollte die aktuelle Linie von Benefit ausprobieren – hier finden sich viele moderne Kosmetiklösungen, die insbesondere beim weiblichen Geschlecht auf der ganzen Welt beliebt sind. Nicht nur ein perfektes Geschenk, sondern auch ein gewichtiges Argument für eine Investition in LVMH SE.





ChatGPT

Auch den im November 2022 veröffentlichten sprachbasierten Chatbot „ChatGPT“ sollten Tech-Interessierte nicht aus den Augen lassen. Die Anwendung ist derart fortschrittlich, dass sich mit ihr bereits jetzt Hausaufgaben aus der Mittelstufe oder Firmenpräsentationen erstellen lassen – und das nur durch wenige Worte Input. Hier werden absehbar weitere Verbesserungen folgen, sodass viele Abschluss- und Seminararbeiten oder sogar ganze Jobs in wenigen Jahren von solchen TextBots erledigt werden könnten. Neben VR und Luxus-Marken sollten Anleger und Kreative 2023 daher unbedingt den Bereich des maschinellen Lernens im Blick behalten.