Erfolgreich einen Blog aufzubauen und dadurch die eigene Bekanntheit zu erhöhen oder direkt Geld zu verdienen erfordert zwar Geduld und einiges an Arbeit, lohnt sich jedoch in vielen Fällen. Zusätzlich ist es mit den passenden Hilfsmitteln häufig einfacher als gedacht, interessante und optisch ansprechende Inhalte zu gestalten.

Hilfsmittel für Blogger – Zeitersparnis und Möglichkeiten

Baumdiagramme einfach online erstellen, Favicon designen lassen, Keywords recherchieren und nicht zuletzt die Prüfung von Grammatik und Rechtschreibungen: Mittlerweile finden sich zahlreiche nützliche Tools für Blogger, die von der Themenfindung bis zum fertigen Post erhebliche Erleichterungen mit sich bringen. Sie sparen Zeit, Aufwand, Geld und Nerven. Gleichzeitig vergrößern sie die Möglichkeiten und die optische Vielfalt auf der Seite. Durch Diagramme, hochgeladene Fotos und andere Illustrationen kommt Abwechslung in den Blog. Das spricht Leser an, kann die Verweildauer verlängern, zum Anklicken einladen oder Informationen übersichtlicher darstellen. Aus der Nutzung der Hilfsmittel ergeben sich Vorteile, von denen Anfänger ebenso profitieren wie erfahrene Blogbetreiber. Darunter fällt auch, dass die Anwendungen meist einfach in der Bedienung sind. Dadurch muss nur wenig Zeit eingeplant werden, um den Umgang zu erlernen.

Doch egal, wie gut ein Werkzeug ist, wichtig ist für jeden die Frage, ob der Einsatz im individuellen Fall sinnvoll ist. Eine Auswahl weniger, passender Hilfen zusammenzustellen, ist effizient. Auf dem Laufenden zu bleiben und neue Angebote zu testen, bietet sich ebenfalls an. Einen kompletten Katalog an Programmen und Websites parat zu halten und dadurch mehr Energie in die Tools als den Content zu stecken, ist nicht selten. Allerdings auch nicht hilfreich. Die bedeutendste Rolle muss zudem das Gesamtbild spielen. Vollkommenes Überladen eines Posts, weil die Werkzeuge das Einbinden von Elementen besonders einfach machen, stellt keine Verbesserung dar.

Täglich bloggen – Sinn und Chancen

Regelmäßiges, häufiges Bloggen war vor wenigen Jahren noch eine gute Möglichkeit, sich ein zweites oder sogar alleiniges Standbein aufzubauen. Heute reicht ein Blog allein nicht aus und auch tägliches Schreiben ist schon längst kein Garant mehr dafür, damit Geld zu verdienen. Dennoch ist das Starten eines Blogs und ein stetiges Wachstum der Inhalte eine gute Basis, die mehrere Vorteile mit sich bringt. Suchmaschinenoptimierte Inhalte und fortlaufend neuer Content verbessern das Ranking. Die Präsenz wächst und die Chancen für Verbindungen, Kunden und damit Einnahmen steigen. Bereits interne Verlinkungen führen bei einem gut ausgebauten und umfangreichen Blog zu verlängerten Verweildauern, was wiederum die Attraktivität der Seiten als Werbeflächen und damit das Verdienstpotenzial des Blogs erhöht.

Tägliches oder wöchentliches Bloggen macht es zudem möglich, zum einen in einen Rhythmus zu gelangen. Feste Zeiten für das Kreieren von Content einzuplanen, reduziert nicht nur Ausfälle und lässt den Blog nicht in Vergessenheit geraten. Er bietet auch Stammlesern Stabilität und kann damit die Treue erhöhen. Aktuelle Ereignisse und Entwicklungen lassen sich durch die Häufigkeit der Veröffentlichungen sofort aufgreifen und umsetzen. Eine weitere positive Entwicklung liegt im Bereich von Routine und Übung. Wer häufig schreibt und postet, benötigt dafür weniger Zeit und Aufwand. Die Programme und Hilfsmittel werden vertrauter, dadurch automatisch und förmlich nebenbei verwendet. Entscheidend ist dennoch, ausschließlich interessante Beiträge mit Mehr- oder Unterhaltungswert zu verfassen und das tägliche Bloggen nicht zum Stressoren werden zu lassen. Gibt es gerade keine Themen, helfen Redaktionsplan mit vorbereiteten Titeln oder Inspirationen aus Foren und sozialen Medien dabei, den nächsten Beitrag pünktlich verfassen zu können.