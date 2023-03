Wer heute kurzfristig in eine finanzielle Notlage rutscht oder schlicht nicht liquide genug für eine Investition ist, der kann meist unkompliziert einen Kredit aufnehmen. Dazu reicht es üblicherweise bereits, zur eigenen Hausbank zu gehen. Einen Haken hat das allerdings. Denn hier erhält der Verbraucher üblicherweise nicht den günstigsten Kredit. Somit zahlt er mehr für das geliehene Geld als anderswo. Aus diesem Grund bietet sich ein Online-Kreditvergleich an. Welche Vorteile dies hat, beleuchtet das Folgende.

Günstige Kreditzinsen

Mit dem Vergleich der Kreditangebote über das Internet lassen sich schnell und zuverlässig die günstigsten Zinsen für das eigene Vorhaben ermitteln. Der Verbraucher kann ein Kreditvergleich online einfach selbst durchführen und bekommt hierüber eine umfangreiche Übersicht über die Angebote inklusive der Kreditzinsen. Das mag am Ende nicht der ausschlaggebende Faktor bei der Entscheidung sein; es hilft allerdings, die Kosten für die Darlehensaufnahme konkret zu ermitteln.

Schutz der eigenen Bonität

Bei der Stellung eines Kreditantrags wird zeitgleich die Bonität des Verbrauchers überprüft. Nicht nur steigert diese die Wahrscheinlichkeit der Kreditzuteilung. Ebenso ausschlaggebend ist sie für die Kosten, die mit dem Kredit entstehen. Auf der anderen Seite bedeutet der Online-Kreditvergleich aber auch einen Schutz der eigenen Bonität. Denn finden Kreditnehmer günstige Konditionen, fällt es ihnen leichter, die geliehene Summe plus Zinsen zurückzubezahlen. Folglich ist die Chance, in Verzug zu kommen und die eigene Bonität negativ zu belasten, geringer.

Individuelle monatliche Rate

Ein weiterer Vorteil des Online-Kreditvergleichs ist, dass mit den unterschiedlichen Laufzeiten und Kreditsummen herumprobiert werden kann. Verbraucher haben so die Möglichkeit, eine für sie individuell passende Rückzahlungsoption zu finden. Denn mit der Verlängerung oder Verkürzung der Laufzeit eines Kredits lässt sich die monatliche Belastung gut anpassen.

Sichtbar machen der Unterschiede aufgrund der Kreditart

Über den Online-Vergleich von Krediten ist ebenfalls eine einfache Unterscheidung der Kreditarten und der damit verbundenen Kosten möglich. Denn für einen Konsumkredit müssen Kreditnehmer üblicherweise mit höheren Kosten rechnen als für einen Autokredit. Ein Grund hierfür ist etwa die Sicherheit, die der Kreditgeber im Gegenzug erhält. Schließlich bleibt das Fahrzeug bis zur endgültigen Rückzahlung des Autokredits im Besitz der Bank.

Bessere Kreditkonditionen

Nicht nur in Bezug auf die Zinsen kann ein Online-Kreditvergleich vorteilhaft sein. Denn ebenfalls mit dem Blick auf andere Konditionen wie eine frühere Rückzahlung und Ähnliches, bietet der Vergleich eine gute Übersicht. So kann auf Besonderheiten besser eingegangen werden. Allerdings gibt es immer noch Verbraucher, die der Option, den Kredit online abschließen zu können, skeptisch gegenüberstehen. Hierzu gibt es im Experteninterview Antworten auf regelmäßige Fragen von den Paul Ballichar und Quang-Dung Ta.

Experteninterview zu den häufigsten Fragen rund um Kredite

Regelmäßig erreichen uns Fragen rund um den Kreditvergleich, die Beantragung von Krediten im Allgemeinen oder auch zur Rolle der Schufa beim Kreditantrag. In unserem Experteninterview geben Paul Ballichar und Quang-Dung Ta Antworten auf einige der am häufigsten gestellten Fragen. Die beiden sind Bankkaufmänner und beraten seit mehreren Jahren Kunden im Privatkreditbereich.

Was ist zu beachten, wenn man die angefragten Dokumente für den Kreditantrag dem Kreditgeber übermittelt?

Herr Ta: Das Dokument sollte nicht abgeschnitten oder geschwärzt sein und am besten immer im richtigen Format gesendet werden. Die Empfehlung der Banken ist meistens eine PDF-Datei. Notfalls würde eine JPEG Datei auch ausreichen. Dokumente, die vom Kunden unterschrieben werden müssen, sollten immer direkt an die Bank versendet werden. Man sollte auch immer aktuelle Dokumente senden – als Faustregel gilt: nicht älter als 6 Monate. Bei Kontoauszügen achtet man am besten darauf, dass man die immer in der richtigen Reihenfolge versendet. Bei Gehaltsnachweisen vergessen viele alle Seiten zu versenden. Das ist aber wichtig. Denn auch wenn auf der Seite 2 nichts Relevantes steht, muss sie mitgesendet werden.

Warum wird nach meiner IBAN gefragt?

Herr Ta: Der Kreditgeber muss vertraglich festlegen, wohin der Kredit überwiesen werden soll. Daher ist es wichtig, die IBAN anzugeben, und zwar richtig. Sonst wird das Geld auf ein falsches Konto überwiesen. Die Verantwortung liegt allein beim Kunden. Bei einer falschen Eingabe ist ein großer Aufwand für den Kunden vorbestimmt. Am besten bei der Eingabe immer doppelt prüfen, ob alle Zahlen stimmen.

Was ist bei der Dateneingabe beachten?

Herr Ballichar: Am wichtigsten ist, dass man bei allen angefragten Informationen wahrheitsgemäße Angaben macht. Denn sonst können die Kreditangebote auch nicht auf die eigenen Voraussetzungen abgestimmt werden und man bekommt am Ende Kredite angezeigt, die man so gar nicht bekommen kann. Was auch viele nicht wissen ist, dass man beim Einkommen nie aufrunden sollte, sondern immer exakte Zahlen angibt.

Unabhängiger Kreditvergleich

Über den Online-Kreditvergleich kann der Verbraucher allerdings auch eine gewisse Unabhängigkeit sicherstellen. Denn über diesen werden nicht nur eine oder zwei Banken miteinander verglichen. Vielmehr ist eine Vielzahl von Kreditgebern, die aufgrund der Suchkriterien ermittelt und in einer Übersicht aufbereitet werden. So haben Interessierte umgehend einen optimalen Blick auf ihre Möglichkeiten und die gebotenen Konditionen. Ganz ohne, dass ein Kreditinstitut hierbei maßgeblich beeinflusst.

Einfache Bereitstellung

Als ein weiterer Vorteil eines Kreditvergleichs online ist selbstverständlich, dass dieser unabhängig von Öffnungszeiten durchgeführt werden kann. Damit einhergeht, dass sich ein Kreditantrag im Anschluss ebenfalls online stellen lässt. So sind Kreditnehmer weder auf einen festen Kreditgeber festgelegt noch auf Filialen oder Terminvereinbarungen.