Es beginnt nachts. Am 30. April um 2:53 Uhr trudelt bei einem Online-Antiquariat die erste Bestellung ein, dann die nächste, dann viele weitere — alle automatisch, alle nach demselben Muster. Absender ist eine Firma namens Zoom Books. Seit Wochen berichten Antiquare aus Deutschland, Großbritannien, Bulgarien und Neuseeland von genau diesen Aufkäufen. Und überall steht dieselbe Frage im Raum: Landen diese Bücher am Ende im Schredder einer KI-Firma?

Ein Exemplar pro Titel, geliefert nach Sachsen

Zoom Books sitzt in Kanada und bezeichnet sich als „Nordamerikas führende Firma für Buchrecycling“. Das Bestellmuster, das die Händler beschreiben, klingt allerdings wenig nach Recycling und sehr nach gezieltem Sammeln: vergriffene Sachbücher, pro Titel genau ein Exemplar, geliefert zunächst an ein US-Lager, später an eine Adresse im sächsischen Kodersdorf. Die taz, die den Fall aufgerollt hat, spricht von zweistelligen Stückzahlen je Antiquariat. In der Branche kursieren weit größere Zahlen — von bis zu 700.000 deutschen Titeln im sächsischen Zwischenlager und rund drei Millionen weltweit ist die Rede. Belastbar belegt sind diese Mengen nicht.

Für viele Händler ist das erst einmal ein Geschäft. Der Bielefelder Antiquar Michael Ströter, der seinen Laden längst dichtgemacht hat und nur noch nebenbei verkauft, brachte es trocken auf den Punkt: Endlich werde er seine Ladenhüter los. Andere stornierten genervt, weil Zoll und Versand den Aufwand nicht wert waren.

Warum alle sofort an KI denken

Der Verdacht kommt nicht aus dem Nichts. Erst im vergangenen Jahr legte Anthropic, der Hersteller von Claude, einen Urheberrechtsstreit mit US-Autoren mit mindestens 1,5 Milliarden Dollar bei — Medienberichten zufolge rund 3.000 Dollar pro Buch. Aus entsiegelten Gerichtsdokumenten ging hervor, wie das Unternehmen vorging: gedruckte Bücher gekauft, die Bindung abgeschnitten, die Seiten eingescannt, als durchsuchbare PDF gespeichert. Ein internes Planungspapier trug das Ziel offen im Namen — sämtliche Bücher der Welt zu digitalisieren. Richter William Alsup stufte genau dieses Vorgehen unter Bedingungen als „Fair Use“ ein: legal gekauft, nach dem Scan vernichtet, die Digitalkopie nicht weiterverbreitet. Wer diesen Präzedenzfall kennt, liest die nächtlichen Antiquariats-Käufe automatisch als nächste Runde desselben Spiels. Dass Zoom Books einen Blog-Beitrag zum Masseneinkauf fürs KI-Training inzwischen klammheimlich gelöscht hat, macht die Sache nicht besser.

Es passt außerdem ins Bild, mit welcher Fantasie Trainingsdaten heute beschafft werden. Erst diese Woche wurde bekannt, wie ein Berliner Start-up Wohnungen gratis putzen lässt, um die Handgriffe per Kopfkamera als Roboter-Trainingsdaten abzufilmen. Gedruckte Sachbücher sind aus dieser Logik geradezu klassisches Rohmaterial: kuratiert, lektoriert, faktendicht — und ohne die rechtlichen Fallstricke der „Schattenbibliotheken“, aus denen sich die Branche früher bedient hat.

Bewiesen ist davon: wenig

Und hier wird es unbequem für die schöne Empörungsgeschichte. Zoom Books bestreitet die Vernichtung ausdrücklich. Wachstums-Manager Reed Pannell erklärte, man digitalisiere und zerstöre keine Bücher — weder fürs KI-Training noch für sonst einen Zweck. Ein Container voller zerlegter Bücher ist bislang nirgends dokumentiert, und rein wirtschaftlich ergibt das Schreddern wenig Sinn: Der Rückversand kostet nur Cent-Beträge. Möglich ist also auch die langweilige Variante — ein Großhändler hortet billige Bestände und verkauft sie irgendwann weiter.

Ich bin bei solchen Geschichten vorsichtig geworden. Im Keller stehen bei mir selbst kistenweise alte Handbücher, einen Teil davon habe ich vor Jahren auf den NAS gescannt — und schon damals widerstrebte es mir, das Papier danach wegzuwerfen. Die eigentliche Zumutung ist hier aber nicht der mutmaßliche Reißwolf, sondern dass niemand verraten muss, was passiert. KI-Konzerne halten ihre Trainingsdaten unter Verschluss; der EU AI Act verlangt nur eine „hinreichend detaillierte“ Zusammenfassung, keine echte Offenlegung. Dass ausgerechnet ein Schweizer Open-Source-Modell namens Apertus seine Quellen komplett offenlegt, zeigt, dass es auch anders ginge.

So bleibt ein Verdacht, der gut zur Branche passt, aber dünn belegt ist — und dahinter die Lücke, die das eigentliche Problem ist. Solange die Herkunft von Trainingsdaten Betriebsgeheimnis bleibt, wird jede nächtliche Großbestellung zur Projektionsfläche. Vielleicht zerschneidet hier gerade jemand das gedruckte Wissen zweier Generationen. Vielleicht stapelt es auch nur jemand in einer Lagerhalle in Sachsen. Dass wir es schlicht nicht wissen, ist die unangenehmste Antwort.