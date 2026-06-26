„Einhorn“ war einmal das Prädikat für die seltenen Startups jenseits der Milliarden-Bewertung. Heute macht ein neues Wort die Runde: Zombie-Einhorn — eine Firma, die formal noch existiert, aber seit Jahren keine frische Finanzierung mehr bekommt und ihre Spitzenbewertung nie wieder einholen wird. Wie groß dieser Friedhof inzwischen ist, zeigen aktuelle Auswertungen aus der Wagniskapital-Branche.

Aus 223 Milliarden werden 66

Die nackten Zahlen sind deutlich. 2022 flossen noch rund 223 Milliarden Dollar in US-Wagniskapitalfonds; 2025 waren es nur noch 66 Milliarden. Startups, deren letzte Finanzierungsrunde aus dem Boomjahr 2021 stammt, haben seither im Schnitt 68 Prozent ihres Werts verloren, der Jahrgang 2022 immerhin 52 Prozent. Die zu erwartenden Netto-Bewertungsverluste summieren sich auf 500 Milliarden bis eine Billion Dollar. Und rund die Hälfte der US-Einhörner wartet seit mindestens drei Jahren vergeblich auf frisches Geld.

Das Kapital wandert zur KI

Der Absturz hat einen einfachen Mechanismus. In der Nullzins-Ära war Geld billig, Bewertungen wuchsen schneller als die Geschäfte darunter. Mit der Zinswende wurden Investoren vorsichtig — und der KI-Boom zog das verbliebene Kapital ab: Wer heute Milliarden verteilt, gibt sie OpenAI, Anthropic und Co. — OpenAI verhandelt inzwischen über eine Bewertung von einer Billion Dollar —, nicht einem Pre-AI-Startup mit einem Geschäftsmodell von 2019.

Mich überrascht diese Konzentration wenig. Wenn eine Handvoll KI-Konzerne pro Runde zweistellige Milliardenbeträge einsammelt, bleibt für den langen Rest des Marktes zwangsläufig weniger — und das ist kein Naturgesetz, sondern dieselbe Wette wie eh und je: dass es diesmal anders ausgeht.

Was am Ende übrig bleibt

Ich habe in zwanzig Jahren mehr als einen vermeintlich sicheren Gewinner wieder verschwinden sehen — und selten lag es an der Technik, meistens ging schlicht das Geld aus, bevor das Geschäft trug. Für ein Zombie-Einhorn heißt das: Es hält sich noch eine Weile über Wasser, stampft dann aber Produkte ein, entlässt Teams oder verkauft sich in Einzelteilen. Die Rechnung zahlt am Ende oft, wer darauf gebaut hat — die Firmen, die eine dieser Plattformen im Maschinenraum einsetzen und plötzlich ohne Hersteller dastehen.

Der Begriff Einhorn sollte Seltenheit und Wert signalisieren. Wenn die Hälfte dieser Tiere drei Jahre lang an keine neue Runde mehr kommt, war die Seltenheit vor allem eine des billigen Geldes. Das nächste Schlagwort steht schon bereit — es heißt KI und saugt gerade dasselbe Kapital an, das die letzten Einhörner einst groß gemacht hat. Wie viele der heutigen KI-Lieblinge selbst zu Zombie-Einhörnern werden, entscheidet sich, sobald auch hier die erste Anschlussrunde ausbleibt.