Ein Elektro-SUV dreht eine schnelle Runde auf der Nordschleife — daran hat man sich gewöhnt. Dass auf dem Fahrersitz niemand saß, ist das Neue daran. Xiaomi hat seinen YU7 GT die 20,8 Kilometer lange Eifel-Schleife fahrerlos umrunden lassen und meldet dafür einen Rekord: 10:29,483 Minuten, alle 73 Kurven ohne menschlichen Eingriff, bei teils nasser Strecke. Laut dem Hersteller ist es die erste autonome Rekordrunde, die dort gefahren wurde. Ein beeindruckender Satz — der eine zweite Zahl braucht, um einordbar zu werden.

Was die fahrerlose Runde wirklich war

Gefahren ist der Wagen am 8. Juni, bekanntgegeben hat Xiaomi das Ergebnis erst gut zwei Wochen später. Gesteuert hat die Runde keine Person, sondern das hauseigene Assistenzsystem HAD, gefüttert von einem Lidar, einem 4D-Radar, elf Kameras und zwölf Ultraschallsensoren; gerechnet wird auf Nvidias Plattform Drive AGX Thor mit nach Xiaomi-Angaben 700 TOPS. Den Rest erledigt ein Modell, das Xiaomi „Auto World Model“ nennt — vereinfacht eine Software, die sich die Strecke als 3D-Szene rekonstruiert und das nächste Stück vorausberechnet.

Das ist technisch ordentlich, und die Nordschleife ist mit 20,8 Kilometern und 73 Kurven keine Teststrecke, die man nebenbei abfährt. Nur: Die Strecke war abgesperrt, der Verlauf vorab bekannt, kein Gegenverkehr, kein Fußgänger, kein Kind hinter einem parkenden Auto. Genau die Variablen, an denen sich autonomes Fahren im Alltag entscheidet, kommen auf einer leeren Rennstrecke nicht vor.

Der Haken: mit Mensch war derselbe Wagen drei Minuten schneller

Die eigentliche Einordnung liefert Xiaomi gleich selbst mit. Denselben YU7 GT hat ein menschlicher Fahrer zuvor in 7:22,755 über den Ring gescheucht — schnellster je dort gemessener SUV. Die autonome Runde liegt also rund drei Minuten darüber, gut 42 Prozent mehr Zeit. Der Computer fährt die Strecke sauber, aber nicht annähernd an dem Limit, das ein geübter Mensch findet.

Ich gehöre zu den Leuten, die das Lenkrad — wie die Kamera — am liebsten selbst in der Hand haben. Ein fahrerloser Affenzahn über die Eifel beeindruckt mich als Stück Ingenieursarbeit, beruhigt mich für den Berufsverkehr aber kein bisschen: Eine eingelernte Rennstrecke bei Tageslicht ist das genaue Gegenteil der Situation, in der ein Assistenzsystem im Alltag wirklich liefern muss.

Vom Handyhersteller zum 1.003-PS-Stromer

Bemerkenswert bleibt, wie schnell Xiaomi hier ist. Vor wenigen Jahren noch reiner Smartphone- und Gadget-Konzern, stellt die Firma heute ein Elektro-SUV auf die Nordschleife, das es in den Daten mit etablierten Sportwagen aufnimmt: 738 kW, umgerechnet 1.003 PS, aus einem Motor, der bis 28.000 Umdrehungen dreht; 300 km/h Spitze, 0 auf 100 in 2,92 Sekunden, dazu eine 897-Volt-Architektur und ein 101,7-kWh-Akku. Entwickelt wurde das Fahrwerk zu großen Teilen in Xiaomis Europa-Zentrum in München.

Den Ring nutzt Xiaomi dabei ganz bewusst als Bühne — schon der SU7 Ultra war als Rundenzeiten-Jäger inszeniert. Die offene Frage ist weniger, ob die Technik beeindruckt, sondern was davon — Fahrzeug wie Assistenzsystem — überhaupt und wann nach Europa kommt. Beim autonomen Fahren steht dem chinesischen Vorpreschen hier eine deutlich strengere Zulassung gegenüber.

Für mich bleibt es eine Demonstration, kein Alltagsbeweis. Dass ein Auto eine abgesperrte Rennstrecke fahrerlos und fehlerfrei abfährt, ist ein hübscher Meilenstein fürs Marketing — mit dem Stau auf der A1 oder der Baustelle ohne Mittellinie hat das wenig zu tun. Die Ingenieursleistung ist echt, der „Rekord“ gehört in Anführungszeichen, und die drei Minuten Abstand zum Menschen sagen über den Stand der Technik mehr aus als die zehn Minuten Fahrzeit.