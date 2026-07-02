Xen kennt in der IT jeder, der schon vor der VMware-Übermacht Server virtualisiert hat – ich habe vor Jahren selbst XenServer-Hosts betrieben, bevor Citrix das Ganze auf virtuelle Desktops eingedampft hat. Jetzt dreht der Hersteller wieder zurück: XenServer 9 soll kein reines VDI-Werkzeug mehr sein, sondern eine vollwertige Server-Virtualisierung für beliebige Workloads. Der Zeitpunkt ist kein Zufall – seit Broadcom VMware übernommen und die Preise angezogen hat, sehen sich viele Betriebe nach Alternativen um.

Was in Version 9 steckt

XenServer 9 setzt auf den frisch veröffentlichten Xen-Hypervisor 4.21, für den das Xen-Projekt fünf Jahre Support zugesagt hat. Neu ist unter anderem ein eigenes Betriebssystem für die Kontrolldomäne (dom0), das jetzt auf einer dedizierten XenServer-Distribution basiert statt auf dem bisherigen Unterbau. Dazu kommt eine NUMA-optimierte Speicherverwaltung, die vCPUs und Arbeitsspeicher einer VM auf demselben NUMA-Knoten zusammenhält – das senkt die Zugriffslatenz bei speicherhungrigen Datenbanken. Secure Boot wird für Installation und Betrieb der Hosts unterstützt. Als Gäste laufen Windows 10 und 11 sowie Windows Server ab 2016, dazu die üblichen Linux-Distributionen von RHEL über SUSE und Debian bis Ubuntu und Rocky.

„Wieder von Citrix“ – die verschlungene Namensgeschichte

Der Zusatz „wieder von Citrix“ hat einen Grund. XenServer war in den 2000ern ein früher Player in der Server-Virtualisierung, verlor dann aber gegen VMware und Microsoft an Boden. Citrix schnitt das Produkt auf virtuelle Desktops zu und benannte es in Citrix Hypervisor um. Nach der Übernahme durch die Cloud Software Group ist der alte Name zurück – und mit ihm der Anspruch, „jeden Workload“ zu bedienen, nicht nur die hauseigene Desktop-Infrastruktur. Angekündigt hatte Citrix diese Kehrtwende schon vor rund einem Jahr; Version 9 macht sie jetzt greifbar.

Der Haken: Preview-Status und Lizenz aus der Cloud

Zwei Dinge sollte man mitnehmen, bevor man XenServer produktiv einplant. Erstens: Version 9 ist offiziell eine Preview, die General-Availability-Fassung kommt erst später im Jahr – Funktionen wie Nvidias vGPU-Unterstützung fehlen bis dahin. Zweitens, und das ist der unangenehmere Punkt: Die dateibasierte Lizenzierung endet am 15. April 2026, XenServer 9 verlangt einen cloudbasierten License Activation Service über die Citrix Cloud. Wer eine Alternative zu VMware sucht, gerade weil er nach dem Broadcom-Schock die Kontrolle zurückhaben will, holt sich damit die nächste Cloud-Abhängigkeit ins Haus. The Register zitiert Citrix mit dem Versprechen, man schicke keine „erschreckenden Rechnungen“ mehr – den Beweis dafür bleibt der Hersteller vorerst schuldig.

Anzeige

Für Betriebe, die gerade ihre VMware-Verträge neu verhandeln oder wie T-Mobile ganze Anwendungslandschaften wegmigrieren, ist eine ernstgemeinte Xen-Rückkehr trotzdem eine gute Nachricht – mehr Wettbewerb im Hypervisor-Markt drückt am Ende auf die Preise. Ob XenServer 9 aber wirklich das breite Rechenzentrum zurückerobert oder in der Citrix-Nische hängen bleibt, entscheidet sich erst mit der finalen Version und ihrer Preisliste.