Apple baut keine eigene große KI fürs Programmieren — also lässt der Konzern die Konkurrenz ran. Seit dem Update auf Xcode 26.6 steht Google Gemini als Coding-Assistent direkt in Apples Entwicklungsumgebung, neben Anthropics Claude und OpenAIs Codex. Die Funktion selbst ist schnell erklärt. Aufschlussreicher ist, was sie über Apples Platz im KI-Rennen verrät.

Was Xcode 26.6 wirklich neu bringt

Gemini war ursprünglich nur für die Beta von Xcode 27 vorgesehen, die Mitte Juni an Entwickler ging. Mit 26.6 zieht Apple die Anbindung in die stabile Version vor — wer den Assistenten nutzen will, muss nicht bis zum Herbst-Release warten. Davon abgesehen ist 26.6 ein Wartungs-Update: Swift 6.3, aktualisierte SDKs für iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5 und die übrigen Plattformen, dazu Fehlerkorrekturen.

Die Assistenten laufen nicht auf Apples Rechnung. Welches Modell antwortet, hängt am Konto beziehungsweise API-Schlüssel des Entwicklers — Apple stellt die Schnittstelle, den Zugang bringt man selbst mit. Über das Agent Client Protocol lassen sich zusätzlich weitere kompatible Agenten einklinken, also auch Modelle jenseits der drei eingebauten. Aus dem festen Duo Claude und Codex wird damit ein offenes Feld.

Bild: Apple

Drei fremde Modelle — und keines von Apple

Claude, Codex, Gemini: Alle drei stammen von Firmen, mit denen Apple beim Thema KI eigentlich konkurriert. Ein eigenes, vergleichbar starkes Modell fürs Programmieren hat der Konzern nicht im Angebot. Und Google taucht dabei nicht zum ersten Mal auf — die neue Siri-Generation, die Apple unter dem Namen Apple Foundation Models führt, hat der Konzern mit Googles Gemini im Maschinenraum aufgebaut. Das Muster wiederholt sich: Apple gibt die Modell-Hoheit ab und macht sich zum Integrator.

Für einen Konzern, der sonst am liebsten jede Schraube selbst spezifiziert — vom Chip bis zum Ladestecker —, ist das ein bemerkenswert offenes Eingeständnis. Beim Programmier-Hirn reicht es eben noch nicht für den Eigenbau.

Spät dran — für Apple-Entwickler trotzdem ein Gewinn

Neu ist die Idee nicht. In Visual Studio Code wählt man über GitHub Copilot längst zwischen verschiedenen Modellen, JetBrains und Cursor halten es ähnlich, und wer mag, hängt sich Claude oder GPT per Erweiterung dazu. Xcode kommt vergleichsweise spät. Aber es ist nun einmal die einzige offizielle Umgebung für iOS- und macOS-Apps, und die Modellwahl ohne Fremd-Plugin direkt eingebaut zu haben, spart im Alltag Reibung.

Ich nutze Coding-Assistenten vor allem für Scripts und kleine Werkzeuge, und der eigentliche Vorteil ist nicht das eine Modell mit dem besten Benchmark, sondern die Wahl: Der eine kann das Refactoring, der andere erklärt mir fremden Code, bei dem ich nicht durchblicke. Genau diese Wahl bekommen die Xcode-Leute jetzt nativ.

Der Haken bleibt der Datenfluss. Wer Quellcode an Gemini, Claude oder Codex schickt, schickt ihn an einen Drittanbieter — fürs Wochenend-Projekt egal, in regulierten Branchen ein Punkt, der vor dem ersten Prompt geklärt sein will.

Dass Apple gleich drei Konkurrenten in die eigene IDE einlädt, ist die pragmatische Lösung eines Konzerns, der im KI-Wettlauf hinterherläuft und das weiß. Die interessantere Rechnung machen die Modell-Anbieter auf: Sie sitzen nun mitten in Apples Werkzeugkasten und sehen aus erster Reihe, wie für dessen Plattformen entwickelt wird. Ob Apple das auf Dauer fremden Firmen überlässt oder doch noch ein eigenes Coding-Modell nachschiebt, ist die Frage hinter diesem unscheinbaren Punkt-Update.