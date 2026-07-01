Bereits Mitte Juni ging es hier um die drohenden Schließungen von Ninja Theory, Double Fine und Compulsion Games. Jetzt bekommt der Umbau der Xbox-Sparte einen Namen, einen Termin und eine klare Richtung — und zwei große Spiele stehen dabei offenbar auf der Kippe.

Der „Xbox Reset“ und sein Termin

Unter der neuen Xbox-Chefin Asha Sharma kursiert intern ein Strategiepapier, das die Prioritäten absteckt: Das Geld soll künftig auf die größten Marken fließen — Halo, Fallout und The Elder Scrolls. Alles, was nicht auf dieser Liste steht, gilt als verhandelbar. Die nächste Entlassungsrunde soll übereinstimmenden Berichten zufolge rund um den 6. Juli anlaufen, unmittelbar nachdem Microsofts Geschäftsjahr am 30. Juni endete.

Über den Umfang gibt es bislang nur Schätzungen. Von bis zu fünf betroffenen Studios ist die Rede, und Stimmen aus der Branche halten es für möglich, dass die Welle größer ausfällt als die rund 1.900 Stellen, die Microsoft 2024 nach der Activision-Übernahme im Gaming-Bereich strich — es wäre dann die größte einzelne Entlassungswelle, die die Spielebranche je gesehen hat. Bestätigt ist diese Zahl nicht; Microsoft selbst schweigt bis zur offiziellen Ankündigung.

Blade und State of Decay 3 auf der Kippe

Konkret werden zwei größere Projekte genannt, die den Umbau womöglich nicht überstehen: Blade, das Marvel-Spiel des Dishonored-Studios Arkane Lyon, und State of Decay 3 von Undead Labs, seit Jahren in Entwicklung. Beide Titel gehören zu keiner der drei Vorzeigemarken — und genau das macht sie in dieser Logik angreifbar. Microsoft hat rund 69 Milliarden Dollar für Activision Blizzard bezahlt und über fünf Jahre mehr als 20 Milliarden in die Spielesparte gesteckt; jetzt konzentriert sich der Konzern auf eine Handvoll sicherer Zugpferde, während die riskanteren, neueren Ideen zur Disposition stehen. Das ist die eigentliche Nachricht hinter den Zahlen: Xbox wird vom Studio-Sammler zum Marken-Verwalter.

Ein Muster, das man nicht nur in Spielen sieht

Dieses Aufkaufen-und-Aushungern kenne ich aus ganz anderen Ecken. Wenn ein großer Anbieter eine kleine Firma übernimmt, geht es oft um die Leute und um ein, zwei zugkräftige Produkte — und die interessanten Nebenprojekte sterben zwei Roadmaps später still weg, weil sie sich nicht sofort rechnen. Bei Spielen ist der Effekt nur sichtbarer, weil jeder eingestellte Titel einen Namen und Fans hat. Ein Blade oder ein State of Decay 3 verschwindet nicht in einer Fußnote.

Rein betriebswirtschaftlich lässt sich der Kurs verteidigen — eine Sparte, die seit Jahren mehr ausgibt, als sie einspielt, muss irgendwann fokussieren. Die Frage ist nur, ob eine Xbox, die fast nur noch auf die sicheren Bänke setzt, überhaupt noch den nächsten Überraschungshit hervorbringt. Halo und Fallout füllen die Bilanz. Gebaut wird der nächste Kult-Titel woanders.