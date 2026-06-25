Eine Spielkonsole, die mit den Monaten teurer statt günstiger wird — daran muss man sich 2026 gewöhnen. Microsoft hebt zum 1. August die Preise für Xbox Series S und Series X an, in den USA um 100 bis 150 US-Dollar je Modell. Das Spitzengerät der Reihe, die Series X mit 2 Terabyte, fliegt ganz aus dem Sortiment. Es ist die dritte Anhebung seit Mai 2025.

Auf einen Blick

Stichtag 1. August 2026 — zunächst nur die US-Preise bestätigt

Series S: +100 US-Dollar, Series X: +150 US-Dollar je Modell

Series X mit 2 TB („Galaxy Black“) wird eingestellt

Microsofts Begründung: Speicher- und RAM-Preise „mehr als das 2,5-Fache“

Euro-Preise für August noch offen

Was teurer wird — und was ganz verschwindet

Bild: Microsoft

Konkret klettert die Series S mit 512 GB in den USA von 399,99 auf 499,99 Dollar, die 1-TB-Variante von 449,99 auf 599,99 Dollar. Bei der Series X sind es jeweils 150 Dollar mehr: Die rein digitale Version steigt auf 749,99, das Modell mit Laufwerk auf 799,99 Dollar. Die 2-TB-Sonderedition „Galaxy Black“ wird nicht weiter gebaut.

Für Deutschland nennt Microsoft noch keine August-Zahlen. Hierzulande wurde zuletzt am 1. Mai 2025 angehoben, um je 50 Euro; aktuell stehen 349,99 Euro für die Series S und 599,99 Euro für die Series X mit Laufwerk auf dem Preisschild. Dass die Euro-Preise nicht mitziehen, wäre eine Überraschung — die Frage ist eher, um wie viel.

Der Grund steckt im Speicher

Microsoft begründet den Schritt mit den Komponentenkosten: Die Preise für Arbeits- und Flash-Speicher hätten sich seit der letzten Anpassung „um mehr als das 2,5-Fache“ erhöht, bis Herbst 2027 erwarte man eine weitere Verdopplung. Das ist eine Herstellerangabe, keine unabhängig geprüfte Messung — aber sie passt ins Bild einer Speicherbranche, die seit Monaten anzieht und der Microsoft schon bei der nächsten Konsolengeneration nicht entkommt.

Dazu kommt ein Punkt, den Microsoft selbst betont: Konsolen werden in der Regel mit Verlust verkauft, nicht mit Gewinn. Ich habe genug Hardware-Generationen kommen und gehen sehen, um zu wissen, wie diese Rechnung gedacht war — die Konsole günstig unters Volk bringen, das Geld später über Spiele, Zubehör und Abos zurückholen. Steigt aber ausgerechnet der Speicher, trifft es genau das Bauteil, das diese Quersubvention am empfindlichsten macht.

Eine ganze Branche preist um

Microsoft steht damit nicht allein. Sony hat die PlayStation 5 mehrfach verteuert, zuletzt am 2. April 2026 auf 650 Euro für die Standard- und 600 Euro für die Digital-Edition. Und Valves frisch gestartete Steam Machine ruft gleich 1.040 Euro Einstiegspreis auf — mit der offen kommunizierten Haltung, die Hardware eben nicht zu subventionieren.

Für Käufer heißt das: Das jahrzehntealte Versprechen der günstigen Einstiegskonsole wackelt. Mein Eindruck nach drei Preisrunden in gut einem Jahr — wer auf den klassischen Mitnahmepreis zur Generationenmitte wartet, wartet vergeblich. Wer eine Series X mit Laufwerk oder das 2-TB-Modell wollte, kauft besser vor dem 1. August. Danach ist beides entweder teurer oder gar nicht mehr zu haben.