Ein paar Tage, nachdem Sony das Ende der PlayStation-Disc verkündet hat, taucht bei der Konkurrenz ein Schalter mit gegenteiliger Stoßrichtung auf. In der Xbox-App fanden Tester eine versteckte Funktion namens „Disc2Digital“ – Microsoft probt damit offenbar, wie sich eine gekaufte Spiel-Disc in eine digitale Lizenz verwandeln lässt, ohne dass die Scheibe ihren Wert verliert. Offiziell bestätigt ist davon nichts.

Auf einen Blick Verstecktes Feature „Disc2Digital“ in der Xbox-App aufgetaucht, laut Berichten intern im Test

Ablauf: Disc einlegen, mit dem Microsoft-Konto anmelden, einmal installieren und starten – danach ist der Titel digital im Konto

Funktioniert mit Discs von Xbox One und Xbox Series X|S, nicht mit Xbox 360 oder der ersten Xbox

Die Lizenz bleibt an die Disc gebunden: Wird sie verkauft oder verliehen, wandert der digitale Anspruch mit

Nichts davon ist offiziell – ein Start dürfte davon abhängen, ob die nächste Xbox überhaupt ein Laufwerk bekommt

Wie Disc2Digital funktionieren soll

Der Ablauf ist unspektakulär: Man legt eine passende Disc ein, meldet sich mit dem Microsoft-Konto an, installiert das Spiel und startet es einmal. Danach hinterlegt das System eine digitale Berechtigung im Konto – das Spiel lässt sich dann ohne eingelegte Scheibe starten, inklusive Cloud-Gaming und Play Anywhere auf dem PC. Die Disc bleibt weiter nutzbar; der digitale Anspruch verschwindet erst, wenn man die Scheibe dauerhaft weggibt.

Ganz reibungslos ist die Sache aber nicht. Microsoft soll den Testern mitgeteilt haben, dass es bei manchen Xbox-One-Discs „darauf ankommt, wie und wann die Disc gefertigt wurde“ – die Funktion braucht bestimmte Fertigungsmerkmale auf der Scheibe. Discs der ersten Xbox und der Xbox 360 sind außen vor. Und weil das Ganze bisher nur als stiller Schalter existiert, kann es genauso gut wieder verschwinden, bevor es je einen offiziellen Namen bekommt.

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Der feine Unterschied zu Sonys Weg

Interessant wird die Funktion durch das, was sie NICHT tut: Sie kappt die Verbindung zur physischen Scheibe nicht. Sony presst ab 2028 keine Discs mehr für neue PlayStation-Spiele und schafft damit Gebrauchtmarkt und Verleih faktisch ab. Microsoft geht den umgekehrten Weg – die Bequemlichkeit des digitalen Zugriffs, aber die Disc bleibt der Träger der Lizenz. Verkaufe ich das Spiel, geht der digitale Anspruch mit der Scheibe an den nächsten Besitzer über.

Genau daran hängt für mich der Wert der Idee. Ich kaufe bewusst noch die eine oder andere Disc-Fassung, schlicht weil ich sie danach weiterverkaufen oder verleihen kann – beim reinen Download-Kauf ist der „Kaufen“-Knopf am Ende oft nur eine unbefristete Leihe. Dass ausgerechnet Microsoft, sonst nicht gerade der Vorreiter beim Thema Besitz, hier den verbraucherfreundlicheren Ansatz probiert, ist bemerkenswert. Wenn ein Konzern mal die richtige Richtung einschlägt, darf man das ruhig sagen.

Der Haken heißt Laufwerk

Nur nützt der schönste Disc-zu-Digital-Weg wenig, wenn es bald keine Laufwerke mehr gibt, in die man die Scheibe legt. Genau hier klemmt es: Berichten zufolge hängt ein möglicher Start von Disc2Digital daran, ob die kommende Xbox-Generation überhaupt noch ein optisches Laufwerk mitbringt. Die aktuelle Xbox Series X gibt es längst auch als reine Digital-Variante ohne Schlitz, und der Branchentrend zeigt in dieselbe Richtung wie bei Sony. Ein Feature, das die Disc aufwertet, während die Hardware sie abschafft, wäre ein merkwürdiger Widerspruch.

Bis Microsoft sich äußert, bleibt Disc2Digital ein Schalter in einer Testfassung – eine gute Idee, deren Zukunft an einer Hardware-Entscheidung hängt, die noch niemand offiziell getroffen hat. Für alle, die ihre Spiele noch als Scheibe im Regal stehen haben, wäre es trotzdem das erste Signal seit Langem, dass digitaler Komfort und weiterverkaufbarer Besitz kein Widerspruch sein müssen.