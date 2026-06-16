xAIs Klage gegen OpenAI wegen Grok-Geheimnissen endgültig abgewiesen

Ein Vorstellungsgespräch taugt nicht als Tatbestand. Das US-Bundesgericht im nördlichen Kalifornien hat xAIs Klage gegen OpenAI wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen am 15. Juni abgewiesen — endgültig, mit dem Zusatz „with prejudice“. Wie heise.de berichtet, ist das bereits die zweite Abweisung; nach dem ersten Rückschlag im Februar 2026 hatte xAI die Klage überarbeitet und neu eingereicht. Gebracht hat es nichts.

Der Vorwurf: Interview als Tatwaffe

Dreh- und Angelpunkt des Verfahrens war Xuechen Li, ein Forscher, der zuvor bei xAI an der Architektur von Grok mitgearbeitet hatte. OpenAI lud ihn zu einem Vorstellungsgespräch ein und fragte ihn — wie es eben so läuft — nach seinen bisherigen Projekten. Genau das bewertete xAI als gezieltes Herausholen von Betriebsgeheimnissen: Li soll dabei eine mit „confidential material“ beschriftete Präsentation gezeigt haben.

Richterin Rita F. Lin überzeugte das nicht. Routine-Interviewfragen über frühere Projekte seien kein Anstiften zum Geheimnisdiebstahl. Und der Hinweis „confidential material“ auf einer Folie belege nicht, dass OpenAI wusste, worum es geht — noch dass Li in dem Gespräch tatsächlich Vertrauliches preisgegeben hat. Als Beweiskette für ein Unternehmensdelikt ist das dünn.

Zweite Chance, gleiche Abfuhr

Lin hatte dieselbe Klage schon im Februar 2026 abgewiesen. xAI überarbeitete die Vorwürfe, reichte erneut ein — und scheiterte wieder an denselben Hürden. „With prejudice“ ist das juristisch unmissverständlichste Signal: xAI kann diesen Anspruch gegenüber OpenAI nicht nochmals einklagen, diese Runde ist durch.

Was weitergeht: xAI hat Li persönlich zivilrechtlich auf Schadensersatz verklagt, dieser Prozess läuft separat weiter. Laut Engadget soll außerdem eine FBI-Ermittlung aktiv sein — allerdings auf anderer rechtlicher Grundlage und unabhängig von der nun abgewiesenen Zivilklage gegen OpenAI.

Klage als Dauerbeschäftigung

Musks rechtliche Auseinandersetzungen mit OpenAI laufen seit Monaten auf mehreren Fronten. Schon Anfang des Jahres machten interne Briefe Schlagzeilen, in denen es um Mails zwischen Musk, Tesla und SpaceX im Kontext der frühen OpenAI-Beteiligung ging — wir hatten das damals eingeordnet. Das Muster ist bekannt: juristische Schritte als Druckmittel, Narrative setzen, Ressourcen binden.

Wie haltbar das als Strategie ist, zeigt dieses Urteil ziemlich klar. Zweimal eingereicht, zweimal gescheitert — und wer keinen konkreten schädlichen Akt belegen kann, verliert vor einem US-Bundesgericht, egal wie groß das Anwaltsteam ist. Der Grok-Geheimnisklage gegen OpenAI ist die juristische Grundlage entzogen. Was bleibt, ist die offene Front gegen Li und die Ermittlungen im Hintergrund.