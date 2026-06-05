WWDC 2026: Diese iPhones und Intel-Macs bekommen iOS 27 und macOS 27 nicht mehr

Jedes Jahr im Juni das gleiche Prozedere: Apple verkündet neue OS-Versionen, und irgendwo in der Kompatibilitätsliste fehlen Geräte, die sich vor ein paar Jahren noch frisch vom Tisch verkauft haben. Wer als IT-Dienstleister Firmen-Devices betreut oder einfach noch ein älteres iPhone in der Hosentasche trägt, sollte die folgenden Listen kennen — zumindest als Stand vor der WWDC 2026.

iPhone 11 und SE (2. Gen): Was der Leak sagt

Der Weibo-Leaker „Instant Digital“ veröffentlichte eine Kompatibilitätsliste, nach der iOS 27 nur noch auf iPhone 12 und neueren Modellen laufen soll. Draußen wären damit iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max (alle Herbst 2019) sowie das iPhone SE der zweiten Generation (April 2020). Diese Modelle sollen für iOS 26 noch mehrere Jahre Sicherheitsupdates erhalten — neue Features kommen dann aber keine mehr.

Wichtig: Es ist ein Leak, kein offizielles Apple-Statement. Die WWDC 2026 wird das klarstellen. Bis dahin ist es eine gut begründete Vorab-Einschätzung aus einer Quelle, die in der Vergangenheit öfter richtig lag als falsch.

Sechs bis sieben Jahre Major-Updates für ein Smartphone — gemessen daran, was Android-Hersteller im Schnitt liefern, ist das respektabel. Samsung hat bei seinen Galaxy-S-Topmodellen inzwischen sieben Jahre OS-Updates garantiert, aber das gilt nur für die teuerste Linie; Mittelklasse-Modelle kommen oft kaum auf drei bis vier Jahre. Mich überzeugt Apples Lifecycle-Modell hier mehr als sein Ruf: Die meisten iPhones werden deutlich länger aktuell gehalten als vergleichbare Android-Geräte — das geht im Diskurs über geplante Obsoleszenz regelmäßig unter.

Intel-Macs: Hier steht’s offiziell fest

Für Intel-Macs gibt es keine Ungewissheit mehr. Apple bestätigte bereits auf der WWDC 2025, dass macOS 26 Tahoe der letzte große Release für Intel-basierte Rechner ist. Betroffene Modelle: MacBook Pro 16 Zoll (2019), MacBook Pro 13 Zoll (2020), iMac (2020) und Mac Pro (2019). Diese Geräte erhalten noch drei Jahre Sicherheitspatches — danach ist der offizielle Apple-Support-Zyklus beendet.

Beim iPad ist die Lage weniger eindeutig: 9to5Mac spekuliert, dass iPad 8, iPad Air 3 und iPad mini 5 kein iPadOS 27 erhalten werden — eine Bestätigung durch Apple steht hier aus. Auch das wird die WWDC klären.

Apple wird die vollständige Kompatibilitätsliste zur WWDC 2026 veröffentlichen. Für Unternehmensumgebungen gilt schon jetzt: wer ein iPhone 11 oder einen der genannten Intel-Macs im Betrieb hat und in Bereichen mit Compliance-Anforderungen arbeitet, sollte die Ablöseplanung nicht auf den letzten Moment schieben. Drei Jahre Sicherheitsupdates klingen nach Puffer — aber in Produktion zählt oft das offizielle Ende des Hersteller-Supports, nicht das Ablaufdatum der letzten Patch-Runde.