Anfang Juni hatten wir über Microsofts Plan berichtet, native Linux-Container direkt in WSL zu packen — samt eigenem Kommandozeilen-Werkzeug und einem klaren Seitenblick auf Docker Desktop. Aus der Ankündigung ist jetzt etwas Anfassbares geworden: Seit dem 29. Juni läuft die Container-Funktion als öffentliche Preview, ausgeliefert mit WSL 2.9.3. Wer die Vorschau aktiviert, kann Linux-Container unter Windows 11 starten, ohne eine dritte Container-Software zu installieren.

Was die Preview mitbringt

Herzstück ist das Werkzeug wslc.exe , das Microsoft bewusst nah an Docker gebaut hat — wer die üblichen docker run -Kommandos im Kopf hat, findet sich sofort zurecht, ein Alias namens container.exe liegt gleich bei. Neu gegenüber der Ankündigung sind die Details, an denen sich im Alltag entscheidet, ob so etwas taugt. Als Dateisystem kommt jetzt virtiofs zum Einsatz, das laut Microsoft den Windows-Dateizugriff gegenüber der bisherigen Lösung bis auf das Doppelte beschleunigt. Und für Windows-Anwendungen gibt es eine eigene Schnittstelle als NuGet-Paket, mit der sich Container aus C-, C++- und C#-Code heraus steuern lassen.

Bild: Microsoft

Das aus meiner Sicht interessanteste Stück steckt im Netzwerk. Ein experimenteller Modus mit dem Namen „consomme“ leitet den Linux-Netzverkehr durch Windows — die Container übernehmen damit automatisch die VPN-Verbindungen, Proxy-Einstellungen und Sicherheitsrichtlinien, die auf dem Windows-Host ohnehin gelten. Genau an dieser Stelle hakt es in Firmennetzen sonst regelmäßig, weil der Container-Stack sein eigenes Netzwerk aufzieht und nichts von der Unternehmens-VPN weiß.

Der Angriff auf Docker Desktop wird konkret

In den kleinen Teams, die ich betreue, hat Dockers Lizenzumstellung vor Jahren für lange Gesichter gesorgt: Was jahrelang gratis lief, wurde für Firmen ab einer bestimmten Größe kostenpflichtig, und plötzlich stand eine Abo-Position im Budget, die vorher niemand kannte. Genau in diese Kerbe schlägt Microsoft. Wenn das, was für Docker Desktop bezahlt wird, künftig ohne Zusatzlizenz im Betriebssystem steckt, ändert das die Rechnung — vorausgesetzt, die Sache reift über das Preview-Stadium hinaus.

Und da liegt der Haken. Preview heißt Preview: Der consomme-Modus ist ausdrücklich experimentell, die allgemeine Verfügbarkeit peilt Microsoft erst für den Herbst 2026 an. Bis dahin gehört das Ganze auf einen Testrechner, nicht in die Produktion. Aber die Richtung ist eindeutig — Microsoft holt sich Stück für Stück zurück, was Entwickler jahrelang über Drittsoftware nachrüsten mussten, und macht Windows für den Container-Alltag bequemer, als es der Konzern noch vor zehn Jahren je zugegeben hätte.