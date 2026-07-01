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wslc statt Docker Desktop: Microsofts Linux-Container in WSL sind jetzt öffentliche Preview
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wslc statt Docker Desktop: Microsofts Linux-Container in WSL sind jetzt öffentliche Preview

WSL Containers laufen ab Version 2.9.3 als öffentliche Preview: Windows 11 startet Linux-Container ohne Docker Desktop, mit eigenem wslc-Werkzeug, schnellerem Dateisystem und einem Netzwerkmodus, der Windows-VPNs übernimmt.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 1. Juli 2026 · in Betriebssysteme
Kommandozeile des neuen wslc-Werkzeugs, das in der WSL-Container-Preview Linux-Container unter Windows 11 startet
Bild: Microsoft

Anfang Juni hatten wir über Microsofts Plan berichtet, native Linux-Container direkt in WSL zu packen — samt eigenem Kommandozeilen-Werkzeug und einem klaren Seitenblick auf Docker Desktop. Aus der Ankündigung ist jetzt etwas Anfassbares geworden: Seit dem 29. Juni läuft die Container-Funktion als öffentliche Preview, ausgeliefert mit WSL 2.9.3. Wer die Vorschau aktiviert, kann Linux-Container unter Windows 11 starten, ohne eine dritte Container-Software zu installieren.

Was die Preview mitbringt

Herzstück ist das Werkzeug wslc.exe, das Microsoft bewusst nah an Docker gebaut hat — wer die üblichen docker run-Kommandos im Kopf hat, findet sich sofort zurecht, ein Alias namens container.exe liegt gleich bei. Neu gegenüber der Ankündigung sind die Details, an denen sich im Alltag entscheidet, ob so etwas taugt. Als Dateisystem kommt jetzt virtiofs zum Einsatz, das laut Microsoft den Windows-Dateizugriff gegenüber der bisherigen Lösung bis auf das Doppelte beschleunigt. Und für Windows-Anwendungen gibt es eine eigene Schnittstelle als NuGet-Paket, mit der sich Container aus C-, C++- und C#-Code heraus steuern lassen.

Codebeispiel der neuen WSL-Container-API, mit der Windows-Apps in C, C++ und C# Linux-Container direkt verwalten
Bild: Microsoft

Das aus meiner Sicht interessanteste Stück steckt im Netzwerk. Ein experimenteller Modus mit dem Namen „consomme“ leitet den Linux-Netzverkehr durch Windows — die Container übernehmen damit automatisch die VPN-Verbindungen, Proxy-Einstellungen und Sicherheitsrichtlinien, die auf dem Windows-Host ohnehin gelten. Genau an dieser Stelle hakt es in Firmennetzen sonst regelmäßig, weil der Container-Stack sein eigenes Netzwerk aufzieht und nichts von der Unternehmens-VPN weiß.

Der Angriff auf Docker Desktop wird konkret

In den kleinen Teams, die ich betreue, hat Dockers Lizenzumstellung vor Jahren für lange Gesichter gesorgt: Was jahrelang gratis lief, wurde für Firmen ab einer bestimmten Größe kostenpflichtig, und plötzlich stand eine Abo-Position im Budget, die vorher niemand kannte. Genau in diese Kerbe schlägt Microsoft. Wenn das, was für Docker Desktop bezahlt wird, künftig ohne Zusatzlizenz im Betriebssystem steckt, ändert das die Rechnung — vorausgesetzt, die Sache reift über das Preview-Stadium hinaus.

Und da liegt der Haken. Preview heißt Preview: Der consomme-Modus ist ausdrücklich experimentell, die allgemeine Verfügbarkeit peilt Microsoft erst für den Herbst 2026 an. Bis dahin gehört das Ganze auf einen Testrechner, nicht in die Produktion. Aber die Richtung ist eindeutig — Microsoft holt sich Stück für Stück zurück, was Entwickler jahrelang über Drittsoftware nachrüsten mussten, und macht Windows für den Container-Alltag bequemer, als es der Konzern noch vor zehn Jahren je zugegeben hätte.

Container Docker Microsoft Windows 11 WSL

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.