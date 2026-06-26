Zwei Tage Arbeit, ein paar hundert Dollar, am Ende ein spielbares Online-Rollenspiel im Browser — zusammengebaut nicht von einem Studio, sondern von einer einzelnen Person, die das KI-Modell Claude Fable 5 die eigentliche Arbeit machen ließ. „World of Claudecraft“ ist eine unverhohlene Hommage an Blizzards World of Warcraft, und genau deshalb taugt das Projekt als Gradmesser dafür, wie weit das sogenannte Vibe-Coding inzwischen wirklich trägt.

Was tatsächlich drinsteckt

Das Ergebnis ist kein bloßer Tech-Demo-Schnipsel, sondern ein lauffähiger MMORPG-Prototyp. Laut dem Entwickler gibt es neun Charakterklassen — von Krieger über Paladin bis Magier und Priester —, die klassische Rollenaufteilung in Tank, Schadensausteiler und Heiler, drei begehbare Zonen, eine Hauptquest mit rund 90 Unteraufgaben und sogar Raid-Inhalte für zehn Spieler. Die Geschichte dahinter hat ebenfalls die KI geschrieben.

Gespielt wird im Browser, wahlweise online oder offline — wobei der Offline-Modus keinen Fortschritt speichert. Das Ganze ist kostenlos, der Quellcode liegt offen auf GitHub, und wer will, kann es selbst hosten. Bemerkenswert ist vor allem der Aufwand: keine zwei Tage, dabei rund 91 Prozent des monatlichen Kontingents eines 200-Dollar-Abos verbraucht, unterm Strich also ein paar hundert Dollar. Vor zwei Jahren wäre dafür ein kleines Team und ein halbes Jahr nötig gewesen.

Wo das Tempo aufhört

So weit die Schlagzeile. Der Blick auf das Gebaute relativiert sie schnell. Die Optik liegt meilenweit hinter dem Vorbild, es gibt Performance-Probleme, und Entwickler, die in den Code geschaut haben, beschreiben ihn als komplettes Chaos. Ich habe selbst mit KI-Coding-Werkzeugen schon kleinere Dinge zusammengesteckt, und das Muster ist immer dasselbe: Ein laufender Prototyp in Rekordzeit ist beeindruckend — bis man ihn anfasst.

Denn „läuft“ und „ist betreibbar“ sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ein spielbares Gerüst ist eben noch keine Software, die man über Monate betreiben, patchen und gegen echte Mitspieler absichern kann. Genau die Arbeit, die kein Screenshot zeigt — Architektur, Wartbarkeit, die kaputte Stelle um zwei Uhr nachts —, nimmt einem die KI bislang nicht ab. Sie liefert das Skelett erstaunlich schnell; das Fleisch drumherum bleibt Handarbeit.

Beeindruckend, und trotzdem mit Sternchen

Spannend ist das Projekt als Momentaufnahme dessen, was 2026 in 48 Stunden möglich ist — ähnlich wie der kürzlich aufgetauchte Browser-Port von Half-Life 2 zeigt es, wie niedrig die Hürde für früher undenkbare Bastelprojekte geworden ist. Nur sollte man die Demo nicht mit einem fertigen Produkt verwechseln.

Bleibt die rechtliche Seite, die der Bericht offenlässt: Name, Klassen und Raid-Struktur lehnen sich offen an World of Warcraft an. Was Blizzard von einem quelloffenen Klon hält, der die eigene Marke schon im Titel trägt, ist bislang nicht bekannt — erfahrungsgemäß enden solche Hommagen aber selten mit einem Dankesschreiben des Rechteinhabers. Bis dahin ist „World of Claudecraft“ vor allem eines: ein gut dokumentierter Beleg dafür, wie viel die KI heute baut, und wie viel sie weiterhin offenlässt.