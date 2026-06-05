WM 2026: Ticket-Phishing, Banking-Trojaner und 4.300 Fake-Domains — der Betrug läuft schon

Das Turnier beginnt am 11. Juni. Die Betrugsinfrastruktur dahinter läuft seit August 2025. Mehrere Sicherheitsfirmen haben parallel dokumentiert, was Kriminelle rund um die FIFA-WM 2026 in den Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko aufgebaut haben — und der Maßstab geht deutlich über das hinaus, was bei Großereignissen routinemäßig auftaucht.
GHOST STADIUM: Wie das Ticket-Phishing aufgebaut ist
Im Zentrum steht eine chinesischsprachige Gruppe, die das Sicherheitsunternehmen Group-IB als GHOST STADIUM bezeichnet. Sie betreibt mehr als 300 geklonte FIFA-Seiten, die das echte Single-Sign-On-System von FIFA — aufgebaut auf PingIdentity — exakt nachbauen. Bilder werden direkt von FIFAs eigenen Servern geladen, um Erkennungstools zu umgehen. Wer Zugangsdaten eingibt, wird sofort ausgesperrt: Die Angreifer setzen das Passwort zurück, kassieren die Tickets und verkaufen sie weiter.
Die Zahlen dahinter sind erheblich: Group-IB zählt seit August 2025 über 4.300 betrügerische FIFA-Domains. FortiGuard Labs kommt auf mehr als 13.000 WM-thematische Registrierungen allein zwischen Januar und Mai 2026 — knapp 9 Prozent davon als schädlich oder verdächtig eingestuft. Den Schaden durch Ticket- und Hospitality-Betrug schätzt Group-IB auf 71 bis 474 Millionen Dollar; die Bandbreite zeigt, wie viel noch im Dunkeln liegt.
Bei meinen Kunden wird regelmäßig unterschätzt, wie professionell diese Infrastrukturen mittlerweile aussehen. Die Tage der schlechten Rechtschreibung und der Klick-auf-Bilder-Links sind lange vorbei. Wer eine dieser Seiten aufruft, sieht die echte FIFA-Anmeldemaske — nicht eine Kopie, die nach Kopie aussieht.
Massiv und Perseus: Wenn der Stream zur Bankfalle wird
Noch unangenehmer ist, was ThreatFabric und Kaspersky in inoffiziellen Streaming-Apps gefunden haben. Die Banking-Trojaner Massiv und Perseus tarnen sich vornehmlich als Kopien der Pirate-Stream-Plattform RojaDirecta. Beide nutzen Androids Accessibility-Services, um sich über echte Banking-Apps zu legen — falsche Login-Masken, während Einmalcodes aus SMS und Authenticator-Apps im Hintergrund abgegriffen werden. Perseus liest darüber hinaus Notiz-Apps aus, gezielt auf der Suche nach Seed-Phrasen für Krypto-Wallets.
Der Erkennungshinweis ist klar: Keine legitime Streaming-App braucht Accessibility-Berechtigungen. Keine. Wer bei der Installation danach gefragt wird, sollte sofort abbrechen und die App löschen. Ergänzend: FIFAs offizielle Ticketplattform akzeptiert kein Krypto — eine Bezahlseite, die Kryptowährung anbietet, ist automatisch verdächtig.
Was jetzt hilft — und was FIFA nie verlangen wird
Die kurze Checkliste für alle, die zur WM fahren oder die Spiele streamen:
- Tickets kaufen ausschließlich über fifa.com — URL direkt eintippen, nicht via Suchmaschine oder Social-Media-Link
- Multi-Faktor-Authentifizierung für den FIFA-Account aktivieren
- Streaming nur über bekannte, bereits installierte legale Plattformen
- In den Gastgeberländern öffentliches WLAN meiden (Kaspersky fand in mexikanischen Städten 10 bis 12 Prozent völlig offene Netzwerke)
- Apps mit Accessibility-Berechtigungsanfrage sofort deinstallieren
Für IT-Teams gibt es einen zusätzlichen Aufgabenpunkt: Stealer-Malware-Logs (Vidar, LummaC2, RedLine) enthalten seit Monaten FIFA-Zugangsdaten von Mitarbeitern und Kunden. Das primäre Zeitfenster läuft bis zum 19. Juli.
Mich überrascht der Umfang von Betrug bei Großereignissen schon lange nicht mehr — das ist Routine. Was dieses Mal anders ist: die Tiefe der Infrastruktur. GHOST STADIUM ist kein Gelegenheitsprojekt ein paar gelangweilter Script-Kiddies, sondern eine betriebswirtschaftlich organisierte Phishing-Fabrik mit neunmonatiger Vorlaufzeit. Wer im Juni ein Ticket kauft oder einen WM-Stream sucht, steht einem Team gegenüber, das deutlich länger auf diesen Moment hingearbeitet hat als die meisten Nationalspieler auf das Turnier.