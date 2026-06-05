WM 2026: Ticket-Phishing, Banking-Trojaner und 4.300 Fake-Domains — der Betrug läuft schon

Das Turnier beginnt am 11. Juni. Die Betrugsinfrastruktur dahinter läuft seit August 2025. Mehrere Sicherheitsfirmen haben parallel dokumentiert, was Kriminelle rund um die FIFA-WM 2026 in den Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko aufgebaut haben — und der Maßstab geht deutlich über das hinaus, was bei Großereignissen routinemäßig auftaucht.

GHOST STADIUM: Wie das Ticket-Phishing aufgebaut ist

Im Zentrum steht eine chinesischsprachige Gruppe, die das Sicherheitsunternehmen Group-IB als GHOST STADIUM bezeichnet. Sie betreibt mehr als 300 geklonte FIFA-Seiten, die das echte Single-Sign-On-System von FIFA — aufgebaut auf PingIdentity — exakt nachbauen. Bilder werden direkt von FIFAs eigenen Servern geladen, um Erkennungstools zu umgehen. Wer Zugangsdaten eingibt, wird sofort ausgesperrt: Die Angreifer setzen das Passwort zurück, kassieren die Tickets und verkaufen sie weiter.

Die Zahlen dahinter sind erheblich: Group-IB zählt seit August 2025 über 4.300 betrügerische FIFA-Domains. FortiGuard Labs kommt auf mehr als 13.000 WM-thematische Registrierungen allein zwischen Januar und Mai 2026 — knapp 9 Prozent davon als schädlich oder verdächtig eingestuft. Den Schaden durch Ticket- und Hospitality-Betrug schätzt Group-IB auf 71 bis 474 Millionen Dollar; die Bandbreite zeigt, wie viel noch im Dunkeln liegt.

Bei meinen Kunden wird regelmäßig unterschätzt, wie professionell diese Infrastrukturen mittlerweile aussehen. Die Tage der schlechten Rechtschreibung und der Klick-auf-Bilder-Links sind lange vorbei. Wer eine dieser Seiten aufruft, sieht die echte FIFA-Anmeldemaske — nicht eine Kopie, die nach Kopie aussieht.

Massiv und Perseus: Wenn der Stream zur Bankfalle wird

Noch unangenehmer ist, was ThreatFabric und Kaspersky in inoffiziellen Streaming-Apps gefunden haben. Die Banking-Trojaner Massiv und Perseus tarnen sich vornehmlich als Kopien der Pirate-Stream-Plattform RojaDirecta. Beide nutzen Androids Accessibility-Services, um sich über echte Banking-Apps zu legen — falsche Login-Masken, während Einmalcodes aus SMS und Authenticator-Apps im Hintergrund abgegriffen werden. Perseus liest darüber hinaus Notiz-Apps aus, gezielt auf der Suche nach Seed-Phrasen für Krypto-Wallets.

Der Erkennungshinweis ist klar: Keine legitime Streaming-App braucht Accessibility-Berechtigungen. Keine. Wer bei der Installation danach gefragt wird, sollte sofort abbrechen und die App löschen. Ergänzend: FIFAs offizielle Ticketplattform akzeptiert kein Krypto — eine Bezahlseite, die Kryptowährung anbietet, ist automatisch verdächtig.

Was jetzt hilft — und was FIFA nie verlangen wird

Die kurze Checkliste für alle, die zur WM fahren oder die Spiele streamen:

Tickets kaufen ausschließlich über fifa.com — URL direkt eintippen, nicht via Suchmaschine oder Social-Media-Link

Multi-Faktor-Authentifizierung für den FIFA-Account aktivieren

Streaming nur über bekannte, bereits installierte legale Plattformen

In den Gastgeberländern öffentliches WLAN meiden (Kaspersky fand in mexikanischen Städten 10 bis 12 Prozent völlig offene Netzwerke)

Apps mit Accessibility-Berechtigungsanfrage sofort deinstallieren

Für IT-Teams gibt es einen zusätzlichen Aufgabenpunkt: Stealer-Malware-Logs (Vidar, LummaC2, RedLine) enthalten seit Monaten FIFA-Zugangsdaten von Mitarbeitern und Kunden. Das primäre Zeitfenster läuft bis zum 19. Juli.

Mich überrascht der Umfang von Betrug bei Großereignissen schon lange nicht mehr — das ist Routine. Was dieses Mal anders ist: die Tiefe der Infrastruktur. GHOST STADIUM ist kein Gelegenheitsprojekt ein paar gelangweilter Script-Kiddies, sondern eine betriebswirtschaftlich organisierte Phishing-Fabrik mit neunmonatiger Vorlaufzeit. Wer im Juni ein Ticket kauft oder einen WM-Stream sucht, steht einem Team gegenüber, das deutlich länger auf diesen Moment hingearbeitet hat als die meisten Nationalspieler auf das Turnier.