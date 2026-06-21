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Windows 11: Die Taskleiste darf wieder an den Rand — und das Startmenü wird endlich modular

Im Insider-Programm testet Microsoft umfangreiche Anpassungen für Windows 11: Die Taskleiste lässt sich wieder oben, links oder rechts andocken, das Startmenü wird in einzeln abschaltbare Abschnitte zerlegt. Breit ausrollen dürften die Optionen mit 26H2 im Herbst.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 21. Juni 2026 · in Betriebssysteme
Windows 11 mit Taskleiste am oberen Bildschirmrand und von oben geöffnetem Startmenü
Bild: Microsoft

Windows 11 gibt zurück, was viele seit dem Start 2021 vermissen: Die Taskleiste lässt sich künftig wieder an jeden Bildschirmrand setzen, und das Startmenü zerfällt in Bausteine, die man einzeln ein- und ausschalten kann. Beides steckt derzeit im Experimental-Kanal des Insider-Programms — Microsoft nennt es eine Runderneuerung, treffender wäre: eine Rückkehr.

Die Taskleiste darf wieder an den Rand

Mit Windows 11 hatte Microsoft die Taskleiste 2021 fest an den unteren Rand genagelt — unter Windows 10 ließ sie sich noch an jede Kante schieben. Bei mir klebte die Leiste auf breiten Monitoren jahrelang links, weil dort vertikal mehr Platz für Fenster bleibt; mit dem Umstieg auf Windows 11 war diese Wahl weg, und im Tagesgeschäft war das einer der ersten Punkte, über die sich Umsteiger beschwert haben. Jetzt kommen die alternativen Positionen zurück: oben, links und rechts sind wieder möglich. In den neuen Lagen lässt sich die Leiste zusätzlich per Touch-Wisch hervorholen, und wer es kompakt mag, schaltet eine dauerhaft kleinere Taskleiste ein.

Ein Startmenü, das man auseinandernehmen kann

Beim Startmenü wird Microsoft modular: Seine drei Bereiche lassen sich einzeln ein- und ausblenden, dazu kommen eine Größenwahl und eine Privatsphäre-Option.

Neue Start-Einstellungen in Windows 11 mit Schaltern für Angeheftet, Empfohlen und Alle
Bild: Microsoft
  • Die Abschnitte „Angeheftet“, „Zuletzt“ (bisher „Empfohlen“) und „Alle Apps“ lassen sich unabhängig voneinander an- und abschalten — bis hin zum leeren Menü, das nur noch angeheftete Apps zeigt.
  • Die Größe wird wählbar: „Klein“, „Groß“ oder das bisherige „Automatisch“.
  • Name und Profilbild lassen sich ausblenden — angenehm, wenn man den Bildschirm teilt oder streamt.
  • Die Einstellungsseite fürs Startmenü wurde neu gestaltet.

Nebenbei findet die Suche Dateien jetzt auch über Wortteile: Wer „status“ tippt, bekommt auch einen „ProjectStatusReport“ angezeigt, ohne den vollen Namen zu kennen.

Windows-11-Startmenü in minimaler Konfiguration mit nur angehefteten Apps und ausgeblendetem Namen und Profilbild
Bild: Microsoft

Noch Experiment — und ein leises Eingeständnis

Zu finden sind die Optionen aktuell im Experimental-Kanal, Build 26300.8553 vom 29. Mai 2026, technisch auf 25H2-Basis per Enablement-Package. Microsoft rollt die Funktionen gestaffelt aus — nicht jeder Insider sieht sie sofort. Wer nicht warten will, schaltet sie über die Feature-Flags in den Einstellungen (oder per ViVeTool) frei. Breit dürften sie mit dem für den Herbst geplanten 26H2-Update ankommen.

Mich freut die Rückkehr — nur ist sie vor allem eines: Microsoft macht rückgängig, was es 2021 selbst gestrichen hat. Vier Jahre hat es gedauert, eine Wahlmöglichkeit zurückzubekommen, die Windows 10 längst beherrschte. Als „persönlicher“ verkauft Microsoft das jetzt; ehrlicher wäre „endlich wieder so flexibel wie früher“.

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.