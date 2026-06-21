Vor gut einer Woche hat das Juni-Update KB5094126 Firmenrechner von HP und Dell reihenweise in die BitLocker-Wiederherstellungsschleife geschickt. Microsoft schob dafür automatische Recovery-Updates nach. Jetzt kommt die zweite Welle aus demselben Patch — und die trifft nicht mehr nur Admins mit Domänen-Notebooks, sondern auch ganz normale Anwender: Office startet aus manchen Programmen nicht mehr, und der Papierkorb zeigt beim Löschen plötzlich kryptische Dateinamen.

Office startet nicht — wenn ein anderes Programm es aufruft

Der ärgerlichste der neu bestätigten Fehler steckt in der OLE-Automation — der Schnittstelle, über die andere Anwendungen Word, Excel, PowerPoint oder Access fernsteuern und Dokumente öffnen. KB5094126 hat diesen Weg zerschossen. Wer Office von Hand startet, merkt nichts. Sobald aber ein Drittprogramm im Hintergrund eine Office-Anwendung aufruft, bricht der Aufruf ab.

Betroffen sind laut Microsoft unter anderem Buchhaltungs- und Kanzlei-Software wie CCH Engagement und Workpaper Manager, die Zahnarzt-Programme Dentrix und Softdent sowie das Literaturverwaltungs-Tool Zotero. Das klingt nach Nische, ist es aber nicht: Genau solche Fachanwendungen, die Daten automatisch in ein Excel-Sheet oder ein Word-Serienbrief-Template kippen, laufen in tausenden kleinen Büros — und stehen seit dem Update still.

Papierkorb mit Geheimnamen, OneDrive aus dem Explorer verschwunden

Der zweite Fehler ist kosmetisch, aber irritierend. Löscht man eine einzelne Datei endgültig, zeigt der Bestätigungsdialog nicht mehr den echten Namen, sondern den internen Papierkorb-Code — also etwa $R4ABC12.docx statt Bericht.docx . Gelöscht wird trotzdem die richtige Datei, ein Datenverlust droht nicht. Microsoft stuft das ausdrücklich als reines Anzeigeproblem ein und stellt eine Korrektur für den 14. Juli in Aussicht.

Dazu kommt eine kaputte Cloud-Integration im Datei-Explorer: Auf Systemen mit abgeschalteter Benutzerkontensteuerung (UAC) und lokalem Admin-Konto verschwindet der OneDrive-Zugriff aus der Seitenleiste. Microsofts Abhilfe — auf ein Microsoft-Konto wechseln und die UAC wieder einschalten — ist genau die Art Workaround, die einem Konzern einfällt, der einen ohnehin gern ins Microsoft-Konto drängt. Die Fehler stecken in den Builds 26200.8655 und 26100.8655 vom Patchday am 9. Juni und reichen über die Versionen 26H1, 25H2, 24H2 und 23H2 bis zu Windows 10 und den Server-Ausgaben.

Ein Update, vier Baustellen

BitLocker-Schleifen, BSODs, kaputte Office-Automation, Papierkorb-Macke, fehlendes OneDrive — das sind vier eigenständige Regressionen aus einem einzigen kumulativen Update. Ein Ausreißer ist das nicht mehr, das ist ein Muster. Und es trifft auf das, was kumulative Updates so unbeliebt macht: Man kann die Sicherheits-Fixes, die man dringend braucht, nicht von den Regressionen trennen, die man nie bestellt hat. Deinstallieren ist deshalb für die meisten keine echte Option.

Ich fahre Patchday-Builds grundsätzlich erst ein paar Tage auf einem Testrechner, bevor sie auf produktive Systeme dürfen — Wochen wie diese sind der Grund. Für den Papierkorb-Bug gibt es einen Termin, für den OneDrive-Ärger einen halbgaren Umweg. Wann die OLE-Automation und damit der Office-Start aus Fachsoftware wieder zuverlässig läuft, hat Microsoft bisher offengelassen. Bis dahin gilt für alle, die solche Programme im Einsatz haben: erst auf einem Gerät prüfen, dann verteilen.