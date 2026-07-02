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100 GByte für nichts: Ein Windows-11-Dienst schreibt die Festplatte voll – der Fix ist da
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100 GByte für nichts: Ein Windows-11-Dienst schreibt die Festplatte voll – der Fix ist da

In Windows 11 24H2 und 25H2 kann der Dienst hinter der App-Berechtigungsanzeige in eine Endlosschleife laufen und eine Log-Datei bis auf über 100 GByte aufblähen. Das optionale Update KB5095093 stoppt das und räumt auf.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 2. Juli 2026 · in Betriebssysteme
Silber-schwarze Festplatte als Symbolbild für vollen Speicherplatz unter Windows 11

Eine Log-Datei, die kaum jemand kennt, wächst still im Hintergrund – bis die Platte plötzlich voll ist und Windows über zu wenig Speicher meckert. Genau das läuft seit Monaten auf Windows-11-Rechnern, und Microsoft hat den Fehler inzwischen bestätigt und einen Fix nachgeschoben.

Was da die Platte füllt

Schuld ist der Dienst CapabilityAccessManager (intern camsvc) – jene Komponente, die protokolliert, welche App wann auf Kamera, Mikrofon oder Standort zugegriffen hat. Das ist die Liste, die man in den Datenschutz-Einstellungen unter „zuletzt verwendet“ findet. Ihre Datenbank arbeitet mit einem Write-Ahead-Log, der Datei CapabilityAccessManager.db-wal. In den Versionen 24H2 und 25H2 kann der Dienst in eine Schleife geraten und ununterbrochen Einträge nachschreiben. Die WAL-Datei wächst dann ohne Grenze – in gemeldeten Fällen auf über 100 GByte, mit „Wenig Speicherplatz“-Warnungen und spürbarer Trägheit als Folge.

Der Fix – und was er tatsächlich tut

Behoben wird das mit KB5095093, einem optionalen Vorab-Update (C-Release) für 24H2 und 25H2 vom 23. Juni, Builds 26100.8737 und 26200.8737. Es sorgt dafür, dass der Dienst die WAL-Datei an den Checkpoints wieder sauber abschneidet – unabhängig davon, wie viel sonst auf der Platte los ist – und komprimiert die Datenbank beim Einspielen einmalig, samt der zugehörigen WAL- und SHM-Dateien. In einem Test schrumpfte eine 22 GByte große WAL-Datei nach dem Neustart binnen Sekunden auf 8 MByte.

Weil es ein optionales Preview-Update ist, muss man es nicht sofort holen; mit dem Juli-Patchday landet der Fix ohnehin auf allen Geräten. Wer aber gerade rätselt, wohin sein Speicher verschwindet, spielt es besser jetzt ein. Es ist nicht der erste Stolperstein dieses Windows-Jahres – erst im Juni sorgte dasselbe Betriebssystem für Office-Abstürze und einen Papierkorb-Bug.

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Ausgerechnet der Wächter frisst den Speicher

„Die Platte ist voll“ gehört zu den Meldungen, die ich im Tagesgeschäft am häufigsten auf den Tisch bekomme – normalerweise steckt ein vergessener Teams-Cache dahinter oder Update-Reste, selten ein Systemdienst, der sich selbst zu Tode schreibt. Dass es hier die Berechtigungs-Protokollierung ist, hat eine gewisse Ironie: Die Funktion, die eigentlich transparent machen soll, welche App an Kamera und Mikrofon geht, wird selbst zum stillsten Speicherfresser im System.

Dass Microsoft nachbessert, ist richtig – dass eine Log-Datei überhaupt bis in dreistellige Gigabyte-Bereiche wachsen kann, bevor jemand eine Notbremse einbaut, sagt mehr über den Zustand der Windows-Qualitätssicherung 2026 als jede Release-Note. Ein WAL-File hat eine Obergrenze zu kennen, Punkt.

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.