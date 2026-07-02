Eine Log-Datei, die kaum jemand kennt, wächst still im Hintergrund – bis die Platte plötzlich voll ist und Windows über zu wenig Speicher meckert. Genau das läuft seit Monaten auf Windows-11-Rechnern, und Microsoft hat den Fehler inzwischen bestätigt und einen Fix nachgeschoben.

Was da die Platte füllt

Schuld ist der Dienst CapabilityAccessManager (intern camsvc ) – jene Komponente, die protokolliert, welche App wann auf Kamera, Mikrofon oder Standort zugegriffen hat. Das ist die Liste, die man in den Datenschutz-Einstellungen unter „zuletzt verwendet“ findet. Ihre Datenbank arbeitet mit einem Write-Ahead-Log, der Datei CapabilityAccessManager.db-wal . In den Versionen 24H2 und 25H2 kann der Dienst in eine Schleife geraten und ununterbrochen Einträge nachschreiben. Die WAL-Datei wächst dann ohne Grenze – in gemeldeten Fällen auf über 100 GByte, mit „Wenig Speicherplatz“-Warnungen und spürbarer Trägheit als Folge.

Der Fix – und was er tatsächlich tut

Behoben wird das mit KB5095093, einem optionalen Vorab-Update (C-Release) für 24H2 und 25H2 vom 23. Juni, Builds 26100.8737 und 26200.8737. Es sorgt dafür, dass der Dienst die WAL-Datei an den Checkpoints wieder sauber abschneidet – unabhängig davon, wie viel sonst auf der Platte los ist – und komprimiert die Datenbank beim Einspielen einmalig, samt der zugehörigen WAL- und SHM-Dateien. In einem Test schrumpfte eine 22 GByte große WAL-Datei nach dem Neustart binnen Sekunden auf 8 MByte.

Weil es ein optionales Preview-Update ist, muss man es nicht sofort holen; mit dem Juli-Patchday landet der Fix ohnehin auf allen Geräten. Wer aber gerade rätselt, wohin sein Speicher verschwindet, spielt es besser jetzt ein. Es ist nicht der erste Stolperstein dieses Windows-Jahres – erst im Juni sorgte dasselbe Betriebssystem für Office-Abstürze und einen Papierkorb-Bug.

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Ausgerechnet der Wächter frisst den Speicher

„Die Platte ist voll“ gehört zu den Meldungen, die ich im Tagesgeschäft am häufigsten auf den Tisch bekomme – normalerweise steckt ein vergessener Teams-Cache dahinter oder Update-Reste, selten ein Systemdienst, der sich selbst zu Tode schreibt. Dass es hier die Berechtigungs-Protokollierung ist, hat eine gewisse Ironie: Die Funktion, die eigentlich transparent machen soll, welche App an Kamera und Mikrofon geht, wird selbst zum stillsten Speicherfresser im System.

Dass Microsoft nachbessert, ist richtig – dass eine Log-Datei überhaupt bis in dreistellige Gigabyte-Bereiche wachsen kann, bevor jemand eine Notbremse einbaut, sagt mehr über den Zustand der Windows-Qualitätssicherung 2026 als jede Release-Note. Ein WAL-File hat eine Obergrenze zu kennen, Punkt.