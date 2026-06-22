Microsoft testet in einem neuen Insider-Build von Windows 11 etwas, das sich Nutzer seit der Windows-10-Zeit wünschen: einen offiziellen Schalter, der die Bing-Websuche aus der Suche im Startmenü und in der Taskleiste wirft. Kein Registry-Eingriff, kein Drittprogramm — eine simple Option in den Einstellungen. Build 26300.8697, am 19. Juni 2026 an die Insider verteilt, bringt sie mit.

Zwei getrennte Schalter — Bing und Store einzeln

Die neue Option sitzt unter Einstellungen > Datenschutz und Sicherheit > Suchberechtigungen. Dort tauchen zwei Schalter auf: einer für „Webvorschläge von Bing anzeigen“, ein zweiter für „Vorschläge aus dem Microsoft Store anzeigen“. Beide lassen sich unabhängig voneinander abschalten. Wer Bing loswerden, den Store aber behalten will, kann das — und umgekehrt.

Standardmäßig ist die Funktion (intern SearchWebStoreToggle) noch deaktiviert. In den ausgelieferten Builds muss man sie per ViveTool freischalten — vivetool /enable /id:49335513 . Das ist der übliche Insider-Mechanismus, mit dem Microsoft Funktionen schrittweise an einzelne Tester ausspielt, bevor sie für alle erscheinen. Reiht sich ein in die Anpassungen, die Microsoft zuletzt auch für Taskleiste und Startmenü im Insider-Programm getestet hat.

Bisher half nur die Registry — und die nicht zuverlässig

Bis jetzt blieb nur der Umweg über die Registry: unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search den Wert BingSearchEnabled auf 0 setzen. Funktioniert — solange kein Update den Schlüssel wieder überschreibt oder ein Feature-Rollout das Verhalten ändert.

Auf meinen eigenen Rechnern drehe ich die Websuche genau so seit Jahren ab. Verlässlich war das nie: Nach manchem größeren Update stand die Bing-Integration wieder da, als hätte ich nichts angefasst. Ein offizieller, dokumentierter Schalter ist deshalb mehr als Kosmetik — er übersteht Updates, weil Microsoft ihn selbst pflegt, statt dass man einen undokumentierten Eingriff nach jedem Patchday neu kontrolliert.

Den Nebeneffekt beschreiben die Kollegen von Golem beim Ausprobieren: Ohne den Umweg über Microsofts Index läuft die Suche spürbar schneller, weil sie nur noch lokale Dateien, Apps und Einstellungen durchgeht. Kein Roundtrip ins Netz, der bei lahmer Leitung ohnehin nur bremst und im Zweifel halbe Web-Ergebnisse über das eintippte Wort schiebt.

Überfällig — aber noch nicht in Stein

Seit Windows 10 verdrahtet Microsoft die Websuche fest ins Startmenü, gegen den erklärten Willen vieler Nutzer — eine reguläre Abschalt-Option ist da eine kleine Kapitulation vor der Realität. Dass es gleich zwei getrennte Schalter sind, ist sinnvoll: Bing und Store haben unterschiedliche Gründe, im Weg zu stehen.

Zu früh freuen sollte man sich trotzdem nicht. Die Funktion steckt im Experimental-Channel, der breite Rollout ist erst mit Windows 11 26H2 in der zweiten Jahreshälfte 2026 vorgesehen, ein Backport auf die aktuelle Version 24H2 nur möglich, nicht zugesagt. Zwischen „im Insider getestet“ und „kommt wirklich für alle“ ist bei Microsoft schon manches wieder verschwunden.