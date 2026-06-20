Microsoft hat Windows 11 26H2 offiziell bestätigt: Das nächste Feature-Update erscheint im Herbst 2026, ein Oktober-Termin gilt als wahrscheinlich. Wer jetzt große neue Funktionen erwartet, erlebt das gleiche Schauspiel wie im Vorjahr — viel Versionsnummer, am Tag der Installation aber kaum Sichtbares.

Ein Schalter, kein Update

Technisch läuft 26H2 wie schon 25H2 über ein Enablement-Package. Microsoft beschreibt es als wenige hundert Kilobyte großes Paket, das in Minuten installiert ist und genau einen Neustart braucht. Der eigentliche Code liegt längst auf der Platte; das eKB legt nur den Schalter um und schaltet bereits ausgelieferte Funktionen scharf.

Für die Praxis heißt das: keine stundenlange Migration, kein In-Place-Upgrade mit offenem Ausgang. Bestehende Installationen auf 24H2 und 25H2 sind automatisch kompatibel, die Mindestanforderungen bleiben unverändert — 4 GB RAM, 64 GB Speicher, ein 64-Bit-Dual-Core ab 1 GHz. Im Tagesgeschäft ist mir ein solches Paket deutlich lieber als das Feature-Update-Roulette früherer Jahre. Wer je einen Update-Ring nach einem missglückten In-Place-Upgrade zurückdrehen musste, weiß, warum.

Die Versionsnummer sagt nichts mehr über die Funktionen

Interessanter als das Was ist das Wie. Microsoft rahmt 26H2 als Update für Stabilität und Wartung — die großen Neuerungen kommen nicht mehr gebündelt einmal im Jahr, sondern laufend über die monatlichen kumulativen Updates. Funktionen wie der Point-in-Time-Restore, der im Juli über den regulären Rollout erscheint, sind das ehrlichere Beispiel für echte Neuerungen als jeder Versionssprung.

Einige Medien berichten zwar von größeren Features für 26H2 — eine verschiebbare Taskleiste, ein überarbeiteter Datei-Explorer, mehr Copilot. Bestätigt hat Microsoft das in dieser Form nicht; vieles davon dürfte ohnehin über die Monats-Updates eintrudeln, unabhängig vom Label 26H2. Die Versionsnummer ist 2026 vor allem ein Support-Stichtag, kein Funktionsversprechen.

Was Admins jetzt wissen sollten

Der Support hängt an der Edition: Home und Pro werden bis Oktober 2028 versorgt, Enterprise und Education bis Oktober 2029. Eine Ausnahme gibt es bei ARM-Hardware. 26H1 nutzt für Chips wie Qualcomms Snapdragon X2 und Nvidias N1X einen anderen Kernel und lässt sich nicht direkt auf 26H2 heben — wer solche Geräte plant, muss diesen Sonderweg einkalkulieren.

Microsoft drängt IT-Verantwortliche, schon vor dem öffentlichen Rollout zu testen: Insider-Builds prüfen, App-Kompatibilität checken, Deployment-Ringe und Update-Richtlinien durchgehen. Klingt nach Routine, trifft aber genau den Punkt, an dem ein eKB trügerisch harmlos wirkt. Klein heißt nicht folgenlos — ein freigeschaltetes Feature kann eine Inhouse-Anwendung trotzdem aus dem Tritt bringen.

Mich stört dieses Modell wenig. Es nimmt dem jährlichen Versionswechsel den Schrecken, und für jeden, der Updates ausrollt statt sie nur zu installieren, ist das eine gute Nachricht. Nur sollte sich niemand von der Bequemlichkeit täuschen lassen, der noch auf Windows 10 sitzt — dessen Support endete im Oktober 2025. Der einfache Schalter gilt eben nur für die, die längst auf Windows 11 sind; der Sprung dorthin bleibt der unbequeme Teil.