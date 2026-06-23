Updates installieren ist sinnvoll — das predigt jeder, der schon einmal einen ungepatchten Rechner aufgeräumt hat. Microsoft geht beim Sprung auf Windows 11 25H2 jetzt aber einen Schritt weiter: Wer die Version privat nutzt, bekommt sie ob er will oder nicht. Ein dauerhaftes Nein gibt es nicht mehr.

Kein Opt-out mehr

Konkret zwingt Microsoft alle nicht verwalteten Windows-11-Rechner, die noch auf Version 24H2 oder älter laufen, auf 25H2. Gesteuert wird das über einen, so Microsofts Formulierung, „intelligenten“ Rollout auf Basis maschinellen Lernens, der selbst entscheidet, wann ein Gerät bereit ist. Ablehnen lässt sich das Update nicht. Nutzer können es in den Einstellungen nur vorübergehend pausieren — läuft die Pause ab, wird installiert; offen bleibt allein, wann der nötige Neustart erfolgt.

Der Grund ist ein Datum: Windows 11 24H2 fällt am 13. Oktober 2026 aus dem Support. Danach gibt es für diese Version keine Sicherheits-Patches mehr. 25H2 schiebt diese Frist um ein Jahr nach hinten. Aus Sicherheitssicht ist das nachvollziehbar — ein Heim-PC, der ungepatcht im Netz hängt, ist genau das Risiko, das die Schlagzeilen produziert.

Ein Update von 200 Kilobyte

Technisch ist 25H2 kein neues Betriebssystem, sondern ein Enablement-Package von unter 200 Kilobyte. Es schaltet Funktionen frei, die längst im System schlummern — installiert in wenigen Minuten, ein Neustart, fertig. Dieselbe Mechanik hatte Microsoft bereits für das im Herbst 2026 erwartete 26H2 bestätigt. Inhaltlich verbessert 25H2 laut Microsoft vor allem die Sicherheit, etwa bei der Prüfung von Programmcode, und wirft veraltete Komponenten wie PowerShell 2.0 und das Kommandozeilen-Werkzeug WMIC hinaus.

Wer wie ich Windows-Flotten betreut, sieht das Ganze gelassener: Geräte, die über WSUS oder Intune verwaltet werden, sind vom Zwangs-Rollout ausgenommen — dort bestimmt weiter die IT-Abteilung den Zeitplan. Genau diese Trennung zeigt, wo der Schuh drückt. Im Maschinenraum kleiner Firmen mit sauber verwalteten Rechnern ändert sich nichts. Den Kontrollverlust trägt der Privatanwender, bei dem ein Algorithmus entscheidet, wann der Rechner neu startet.

Dass Microsoft auslaufende Versionen vom Netz nehmen will, ist richtig — ein Windows ohne Patches nützt niemandem. Trotzdem hinterlässt das Vorgehen einen schalen Beigeschmack: Erst wird der Zeitpunkt einem Algorithmus überlassen, dann das Nein gestrichen. Vom „dein PC, deine Entscheidung“ ist beim Heim-Windows wenig übrig. Für die Sicherheit mag das unterm Strich das kleinere Übel sein. Schöner wird der Zwang dadurch nicht.