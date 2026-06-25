Eigentlich sollte der Notnagel für alle, die noch auf Windows 10 sitzen, im Oktober 2026 fallen. Jetzt hat Microsoft das Datum klammheimlich nach hinten geschoben: Die kostenlosen Extended Security Updates (ESU) für Privatnutzer laufen ein weiteres Jahr — bis zum 12. Oktober 2027. Eine Ankündigung gab es nicht. Der Hinweis steckt als Fußnote in einem aktualisierten Support-Artikel. Zwölf Monate mehr Luft also. Den Haken sollte man trotzdem mitlesen.

Was sich ändert — und was Microsoft offenlässt

Bislang war der kostenlose ESU-Topf für Privatleute auf ein Jahr begrenzt, Schluss wäre im Oktober 2026 gewesen. Daraus werden jetzt zwei Jahre. Im Detail:

Neues Enddatum: 12. Oktober 2027 statt Oktober 2026.

12. Oktober 2027 statt Oktober 2026. Im EWR kostenlos — Bedingung ist die Anmeldung an Windows 10 mit einem Microsoft-Konto.

— Bedingung ist die Anmeldung an Windows 10 mit einem Microsoft-Konto. Schon registriert? Dann ist nichts zu tun: Die Updates laufen nach Oktober 2026 einfach weiter.

Dann ist nichts zu tun: Die Updates laufen nach Oktober 2026 einfach weiter. Außerhalb des EWR: einmalig rund 30 Euro oder 1.000 Microsoft-Reward-Punkte.

einmalig rund 30 Euro oder 1.000 Microsoft-Reward-Punkte. Firmen zahlen weiter gestaffelt — grob 60, 120 und 240 Euro pro Gerät für das erste bis dritte Jahr, also bis Oktober 2028.

An Ablauf und Konditionen ändert sich laut Microsoft sonst nichts. Wer schon im Programm steckt, merkt von der Verlängerung im Zweifel gar nichts — die Patches kommen einfach zwölf Monate länger.

Kostenlos ja — aber nicht bedingungslos

Dass die Updates im Europäischen Wirtschaftsraum nichts kosten, ist kein Geschenk, sondern das Ergebnis von Gegenwind. Verbraucherschützer hatten die ursprünglich geplanten Bedingungen — Konto-Zwang, Kopplung an das Cloud-Backup — in der EU für rechtlich angreifbar gehalten. Microsoft lenkte ein und schuf den Sonderweg fürs EWR. Geblieben ist trotzdem eine Hürde: ohne Microsoft-Konto keine Gratis-Updates. Wer Windows 10 bewusst mit lokalem Konto betreibt, muss für den Weiterbezug eines anlegen.

Ich betreue genug ältere Hardware, um zu wissen, warum das so viele angeht. Da laufen reihenweise Rechner technisch tadellos und scheitern trotzdem an Microsofts Windows-11-Hürde — am fehlenden TPM-2.0-Chip oder an einer CPU, die nicht auf der Freigabeliste steht. Für die Maschinen ist ESU kein Komfort, sondern die einzige Brücke, die überhaupt noch Sicherheitsupdates liefert.

Ein Aufschub, kein Befreiungsschlag

Microsoft begründet die Verlängerung damit, Kunden mehr Zeit für den Umstieg auf einen Windows-11-PC zu geben. Übersetzt heißt das: kauft neue Hardware. Aus Redmonder Sicht ist das konsequent — nur verschiebt es das Problem, statt es zu lösen. Der 12. Oktober 2027 ist genauso ein harter Stichtag wie der Oktober 2026, bloß ein Jahr später. Wer die Migration jetzt nicht angeht, steht in zwölf Monaten vor exakt derselben Wand. Und der schale Beigeschmack bleibt: Millionen funktionierender Geräte, die nur deshalb auf der Abschussliste stehen, weil sie eine künstliche Hardware-Anforderung nicht erfüllen. Beim Speicherbedarf von Windows 11 ist Microsoft gerade erst zurückgerudert — etwas Bewegung beim TPM-Zwang wäre auch nicht das Schlechteste.