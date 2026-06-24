Es hat etwas Ironisches, wenn eine Enzyklopädie einen ihrer Gründer vor die Tür setzt. Genau das ist passiert: Die englischsprachige Wikipedia hat Larry Sanger, der das Projekt 2001 mit Jimmy Wales aus der Taufe hob, dauerhaft gesperrt. Der Grund ist nicht der weltanschauliche Streit, den Sanger seit Jahren mit der Community führt — sondern ein konkreter Regelverstoß: Canvassing, das gezielte Mobilisieren von Stimmen außerhalb der Plattform.

Wer schon einmal eine Online-Community moderiert hat, kennt das Muster. In dem Moment, in dem jemand seine Reichweite von außen auf eine interne Abstimmung lenkt, kippt die Diskussion — aus einem Aushandeln unter Beteiligten wird ein Wettbewerb um Lautstärke. Bei mir war das vor Jahren ein Forum mit ein paar hundert Leuten; bei Sanger waren es 91.000 Follower auf X, die er aufrief, sich in eine laufende Wikipedia-Debatte einzuschalten.

Worum es konkret ging

Sanger wollte ein „WikiProject Intellectual Diversity“ als offizielles Wikipedia-Projekt etablieren — eine Arbeitsgruppe, die nach seiner Darstellung mehr weltanschauliche Vielfalt, in der Praxis vor allem mehr konservative Perspektiven, in die Artikel bringen soll. Während die Community noch beriet, ob das Projekt offiziellen Status bekommt, warb Sanger öffentlich auf X um Unterstützung. Genau dieser Aufruf wurde ihm zum Verhängnis.

Der Ablauf war zäh: Sanger wurde gesperrt, kurz wieder entsperrt, und nach Ablauf der 72-stündigen Diskussionsfrist endgültig auf unbestimmte Zeit ausgeschlossen. Die ehrenamtlichen Administratoren begründeten das mit einem klaren Konsens — und damit, dass Sanger eine frühere Verwarnung wegen ähnlichen Verhaltens ignoriert habe.

Der Bias-Streit, der darüber liegt

Sanger selbst deutet die Sperre als Beweis: Wikipedia unterdrücke abweichende Meinungen. Seit Jahren wirft er der Plattform eine linke Schlagseite vor, zuletzt mit dem Vorwurf, ein anonymer Kreis von rund 62 besonders aktiven Administratoren — er nennt sie „Power 62″ — kontrolliere die Inhalte ohne Rechenschaft. Die Gegenseite sieht es nüchterner: Nicht die Meinung sei das Problem, sondern die Methode, eine plattformfremde Menge auf eine interne Entscheidung loszulassen.

Beides sauber zu trennen, gelingt nicht — und das ist der eigentlich interessante Punkt. Eine Plattform, die komplett von Freiwilligen getragen wird, lebt davon, dass Entscheidungen unter den Beteiligten fallen und nicht über importierte Mehrheiten. Wer diese Regel kippt, beschädigt genau das, was Wikipedia überhaupt funktionieren lässt — unabhängig davon, ob er inhaltlich recht hat oder nicht. Dass ausgerechnet ein Mitbegründer an dieser Grenze scheitert, macht den Fall zur Lehrstunde über die Selbstverwaltung großer Online-Projekte.

Am Ende steht ein Paradox: Eine Community, die ihre Regeln selbst gegen einen Mitbegründer durchsetzt, beweist damit ihre Unabhängigkeit — und liefert ihm zugleich die perfekte Bühne für seine These. Sanger erreicht mit der Sperre mehr Aufmerksamkeit für seinen Bias-Vorwurf, als ein genehmigtes WikiProject ihm je gebracht hätte. Souverän aussehen und einen Märtyrer schaffen ist hier dasselbe.