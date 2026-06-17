Online einen Vertrag abschließen geht in drei Klicks; kündigen kann je nach Anbieter ein Abendprojekt werden — ich habe selbst erlebt, dass ein Dienstleister als einzige Widerrufsoption ein PDF-Formular zum Ausdrucken bereitstellte, obwohl der Vertragsabschluss vollständig digital lief. Das soll § 356a BGB nun beenden: Ab dem 19. Juni 2026 sind Anbieter verpflichtet, einen Widerrufsbutton bereitzustellen — gut sichtbar, dauerhaft erreichbar und ohne unnötige Hürden.

Was der Button leisten muss

Die EU-Richtlinie 2023/2673, die mit § 356a BGB in deutsches Recht überführt wurde, macht die Anforderungen konkret. Der Button muss dauerhaft während der Widerrufsfrist verfügbar und eindeutig beschriftet sein — der Gesetzgeber empfiehlt die Formulierung „Vertrag widerrufen“ oder vergleichbar klare Varianten. Keine versteckten Pflichtangaben, keine unnötigen Zwischenschritte.

Außerdem schreibt das Gesetz ein zweistufiges Verfahren vor: Erst initiiert der Verbraucher den Widerruf, dann bestätigt er ihn aktiv über eine gesonderte Schaltfläche. Den Eingang muss der Händler „unverzüglich“ in dauerhafter Form bestätigen — eine automatisch versandte E-Mail reicht dafür aus. Bestehende Widerrufswege per E-Mail oder Brief bleiben parallel gültig; der Button ist eine zusätzliche Pflicht, kein Ersatz.

Für wen gilt die Pflicht — und was passiert ohne Button

Betroffen sind alle B2C-Verträge mit gesetzlichem Widerrufsrecht, die über eine Online-Benutzeroberfläche — Website oder App — geschlossen werden: Online-Shops für physische Waren, digitale Produkte und Dienstleistungen sowie Finanz- und Versicherungsprodukte. Keine Pflicht entsteht dort, wo schon bisher kein Widerrufsrecht bestand, etwa bei maßangefertigten Waren, verderblichen Lebensmitteln oder bereits vollständig erbrachten Dienstleistungen, deren Ausführung der Verbraucher ausdrücklich zugestimmt hat.

Wer den Button nicht oder unzureichend integriert, riskiert, dass sich die Widerrufsfrist auf zwölf Monate und 14 Tage verlängert — statt der üblichen 14 Tage. Das ist ein handfestes rechtliches Risiko, das in jedem Kundenkontakt dieses Zeitraums aufploppen kann. Verbraucherschutzverbände haben angekündigt, die Umsetzung zu beobachten und Verstöße zu verfolgen. Die Richtlinie gilt EU-weit; in Deutschland ist sie mit § 356a BGB umgesetzt.

Der 19. Juni ist in zwei Tagen. Wer als Händler noch nicht reagiert hat, wird es eng. Das Prinzip hinter der Regelung ist klar: Wenn Vertragsabschlüsse online in drei Klicks funktionieren, darf der Ausstieg nicht an einem Formular hängen, das ausgedruckt werden muss. Ob die großen Plattformen das mit der gebotenen Sorgfalt umsetzen — oder einen formal-konformen Button irgendwo zwischen Impressum und Datenschutzerklärung vergraben — wird der erste Praxistest zeigen.