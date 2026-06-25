Manchmal wirkt eine schlichte Liste stärker als jeder Sicherheitsappell. Der britische Sicherheitsforscher Scott Helme hat unter whynopasskeys.com eine Tabelle online gestellt, die die meistbesuchten Websites der Welt danach sortiert, ob sie eine Anmeldung per Passkey anbieten — und stellt die Nachzügler offen an den Pranger. Sein Kalkül ist simpel: Niemand möchte gern auf so einer Liste auftauchen.

Sechs der Top 25 verweigern sich

Helmes Auswertung trifft prominente Namen. Sechs der 25 weltweit größten Web-Ziele — also rund ein Viertel — bieten von Haus aus keine Passkeys an: Netflix, Spotify, Samsung, Roblox und Instagram stehen auf der roten Seite. Bei Instagram gibt es einen Sonderweg, der nur funktioniert, wenn das Konto mit einem Facebook-Account samt aktiviertem Passkey verknüpft ist — für sich genommen unterstützt die App es nicht.

Auf der grünen Seite stehen die üblichen Großen: Apple, Google, Microsoft, Facebook und WhatsApp lassen ihre Nutzer längst ohne Passwort anmelden. Genau das ist der Punkt, der die Liste so unbequem macht — die Technik ist erprobt und millionenfach im Einsatz, die Verweigerer haben also kein technisches Argument mehr, sondern höchstens ein Prioritäten-Problem.

Was ein Passkey besser macht als ein Passwort

Ein Passkey ist keine bessere Form eines Passworts, sondern verzichtet ganz darauf. Hinter dem Begriff steckt ein kryptografisches Schlüsselpaar nach dem FIDO-Standard, das fest an Gerät und Website gebunden ist; die Anmeldung läuft über denselben Griff, mit dem man ohnehin sein Telefon entsperrt — Fingerabdruck, Gesicht oder PIN. Die Browser-Seite davon regelt der WebAuthn-Standard. Der entscheidende Unterschied: Es gibt nichts zu tippen, nichts wiederzuverwenden und nichts, was sich über eine gefälschte Login-Seite abphishen ließe.

Ich schalte Passkeys inzwischen überall ein, wo ein Dienst sie anbietet, und vermisse das Passwort kein bisschen. Ein guter Passwort-Manager hat mir das Verwalten jahrelang erträglich gemacht, aber die eigentliche Sorge nimmt erst der Passkey: Dass beim nächsten Datenleck eines Anbieters ein brauchbares Geheimnis abfließt. Bei einem Passkey liegt auf dem Server nur der öffentliche Teil des Schlüssels — damit lässt sich nichts anfangen.

Warum die Pranger-Liste mehr bringt als ein Appell

Dass ausgerechnet eine öffentliche Negativliste Bewegung erzeugt, halte ich für realistischer als jede Studie über Phishing-Schäden. Reputationsdruck ist billig und wirkt — kein Produktmanager bei Netflix erklärt gern intern, warum die eigene Plattform neben Roblox in der roten Spalte steht. Was die Liste nicht löst, sind die echten Reibungspunkte: Das Synchronisieren von Passkeys zwischen den Welten von Apple, Google und Microsoft ist noch holprig, und die Frage, wie man wieder ins Konto kommt, wenn das Gerät weg ist, beantworten viele Dienste bis heute unsauber. Für die Holdouts auf Helmes Liste taugt das aber als Ausrede nicht mehr — wer Milliarden Logins verwaltet, hätte die Mittel, beides ordentlich zu lösen.