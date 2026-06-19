Wer bei WhatsApp gerade online ist, ließ sich auch bisher schon erkennen. Künftig genügt dafür ein kleiner grüner Punkt. Meta testet die Anzeige aktuell in der Beta-Version — und plant, sie nach und nach über die ganze App zu verteilen.

Was der grüne Punkt anzeigt

Der Punkt taucht in den Kontaktinformationen auf — also dort, wo man landet, wenn man in einem Chat oben auf den Namen tippt. Er signalisiert, dass die Person in diesem Moment aktiv in der App ist, und ersetzt den bisherigen Schriftzug „Online“. Wer in den Datenschutz-Einstellungen seinen Online-Status abgeschaltet hat, taucht weiterhin nicht mit Punkt auf. So weit, so unspektakulär: In der Beta steckt die Anzeige vorerst nur im Kontaktbereich.

Wohin Meta den Punkt noch bringen will

Interessant wird es bei den geplanten Erweiterungen. Der grüne Punkt soll künftig auch direkt in der Chatübersicht erscheinen — man sähe dann auf einen Blick, welche Kontakte gerade online sind. Dazu kommen die Kopfzeile eines Chats neben dem Profilbild sowie ein neuer Filter, mit dem sich Kontakte nach „online“ oder „offline“ sortieren lassen. Wann die Funktion von der Beta in die offizielle Version wandert, ist offen.

Aus einem dezenten Status-Hinweis wird damit ein durchgängiges Präsenz-Signal. Das ist keine technische Glanzleistung, sondern eine Design-Entscheidung mit Folgen — und solche Entscheidungen treffen Plattformen selten zugunsten der Zurückhaltung.

Sichtbarkeit ist nie neutral

Wer ständig sehen kann, ob das Gegenüber online ist, erwartet irgendwann auch eine Antwort. Genau dieser Druck — „du warst doch gerade online“ — ist der eigentliche Effekt, nicht die Farbe des Symbols. Ich habe den Online-Status bei mir vor Jahren abgeschaltet; die stillen Erwartungen, die so eine Anzeige erzeugt, waren mir den vermeintlichen Komfort nicht wert. Wer es ähnlich hält, findet den Schalter in den Datenschutz-Einstellungen: Online-Status aus, dann verschwindet auch das „zuletzt online“.

Dass Meta die Anzeige standardmäßig sichtbarer macht und das Abschalten in den Tiefen der Einstellungen versteckt bleibt, passt ins Muster. Ein grüner Punkt klingt harmlos — über hunderte Millionen Chats summiert sich daraus aber ein gehöriges Stück sozialer Erwartungshaltung. Praktisch für Meta, dessen Geschäft von genau dieser Verweildauer lebt.