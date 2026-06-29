Bei WhatsApp war die Handynummer bisher die Identität. Wer jemanden anschreiben wollte, brauchte dessen Nummer – und wer angeschrieben wurde, gab im Zweifel die eigene preis. Seit dem 29. Juni bröckelt dieses Prinzip: Der Messenger öffnet die Reservierung von Benutzernamen. Ein frei gewählter Name soll künftig reichen, um in Kontakt zu treten, die Nummer bleibt dabei verborgen. Bei rund drei Milliarden Nutzern ist das eine größere Umstellung, als die schlichte Funktion zunächst klingt.

Wie die Reservierung läuft

Den Namen sichert man sich ab sofort unter Einstellungen → Account → Benutzername; wer keine Idee hat, bekommt einen Generator vorgeschlagen. Freigeschaltet wird die eigentliche Funktion erst nach und nach im Lauf des Jahres, angekündigt per Hinweis in der App. Reserviert ist also noch nicht gleich nutzbar.

Für den Namen selbst gelten ein paar Regeln:

3 bis 35 Zeichen, erlaubt sind Kleinbuchstaben, Ziffern, Punkt und Unterstrich;

er darf nicht mit „www.“ beginnen und nicht auf eine Domain-Endung wie „.com“ oder „.net“ enden;

er muss über alle Meta-Dienste hinweg frei sein – ist der Wunschname schon auf Instagram oder Facebook vergeben, ist er auch bei WhatsApp blockiert.

Der eigentliche Punkt ist die Erstkontakt-Logik: Schreibt jemand über den Benutzernamen, bekommt das Gegenüber die Telefonnummer nicht zu sehen. Wer es noch enger haben will, schaltet einen optionalen „Username Key“ dazu – dann braucht ein neuer Kontakt zusätzlich zum Namen einen zweiten Schlüssel, bevor die Nachricht überhaupt ankommt. Ein öffentliches Verzeichnis gibt es bewusst nicht, und WhatsApp schlägt Namen auch nicht per Autovervollständigung vor. Den exakten Namen muss man kennen – das soll verhindern, dass die Funktion zur Spam-Schleuder wird.

Spät dran: Signal und Telegram hatten das längst

Neu ist an der Idee wenig. Telegram, Signal und Wire bieten Benutzernamen seit Jahren – bei ihnen war die Trennung von Nummer und Identität nie ein Problem, sondern Teil des Konzepts. WhatsApp zieht jetzt nach, und das mit reichlich Verspätung. Mich überrascht eher, dass es so lange gedauert hat: Die Handynummer als Schlüssel zum gesamten Adressbuch war für Meta nie ein Versehen, sondern der bequemste Weg, das soziale Netz dahinter zu kartieren.

Ich habe diese Messenger-Generationen alle mitgenommen, von SMS über die kurze Windows-Mobile-Phase bis zu dem, was heute parallel auf dem Telefon liegt. Die Handynummer als Türschild war immer der unangenehme Teil – einen Telegram-Handle gebe ich seit Jahren bedenkenlos heraus, meine Nummer nicht. Dass WhatsApp das endlich entkoppelt, ist überfällig. Nur sollte niemand so tun, als hätte Meta hier etwas erfunden.

Privatsphäre – mit einem Sternchen

Was die Funktion leistet, ist eine Abschottung zwischen Nutzern: Fremde sehen die Nummer nicht mehr. Was sie nicht leistet, ist Anonymität gegenüber Meta. Für die Registrierung bleibt die Telefonnummer Pflicht, der Konzern kennt sie also weiterhin und verknüpft sie mit dem Konto. Wer den Benutzernamen für einen Schritt Richtung anonymes Chatten hält, sitzt einem Missverständnis auf – das Gegenüber im Chat erfährt weniger, der Betreiber dahinter genauso viel wie vorher.

Praktisch profitieren vor allem die, die ihre Kontaktdaten ohnehin öffentlich streuen: Verkäufer in Kleinanzeigen, Gruppen-Admins, Leute, die beruflich erreichbar sein müssen, ohne die private Nummer zu verteilen. Für alle anderen ist es zunächst ein Aufräum-Feature. Einen Tipp gibt es trotzdem: Weil der Name über Instagram und Facebook hinweg eindeutig sein muss, lohnt es sich, den eigenen Wunschnamen jetzt zu reservieren – auch wenn man die Funktion später kaum nutzt. Sonst ist der gute Name weg, bevor man ihn braucht.