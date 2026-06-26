Eine Behörde, die einem Tech-Konzern den Marktstart seines Produkts vorschreibt — und jeden einzelnen Kunden erst freigibt, bevor er Zugriff bekommt: In der amerikanischen KI-Branche ist das ein Novum. Genau dorthin läuft es gerade bei OpenAI. Das kommende Modell GPT-5.6 soll auf Wunsch der Trump-Regierung zunächst nur an einen kleinen Kreis behördlich genehmigter Firmenkunden gehen, bevor es breiter verfügbar wird.

Was Washington verlangt

Nach übereinstimmenden Berichten von TechCrunch und Axios baten gleich zwei Stellen des Weißen Hauses um die gestaffelte Freigabe: das Office of the National Cyber Director und das Office of Science and Technology Policy. Konkret heißt das eine eng begrenzte Vorschau für ausgewählte Unternehmen — und der Zugang wird laut einem internen Memo von OpenAI-Chef Sam Altman „Kunde für Kunde“ von der Regierung abgesegnet. Eine breitere Veröffentlichung stellt Altman „ein paar Wochen später“ in Aussicht.

Den Berichten zufolge ist es das erste Mal, dass die US-Regierung einen heimischen KI-Anbieter präventiv bittet, den Start eines Modells einzuschränken. Bemerkenswert ist schon die Richtung: Dieselbe Administration, die bei KI bislang auf Deregulierung und ein betontes „hands off“ setzte, greift hier mitten in einen laufenden Produktstart ein.

Warum Cybersicherheit, nicht Datenschutz

Der Auslöser ist nicht Desinformation oder Datenschutz, sondern die Cyber-Fähigkeit moderner Spitzenmodelle. Sie können Schwachstellen in fremder Software schneller aufspüren und ausnutzen, als ein menschlicher Analyst hinterherkommt; in Tests haben sie funktionsfähigen Schadcode geschrieben und Angriffsketten weitgehend selbstständig durchgespielt. Eine Fähigkeit, die Verteidigern hilft — und in den falschen Händen ein Massenwerkzeug ist. Die Geheimdienstchefs der Five-Eyes-Allianz hatten genau diese Verschiebung vor wenigen Tagen drastisch beschrieben.

Das Grundprinzip kenne ich aus dem eigenen Maschinenraum: Neue Software läuft erst auf ein paar Pilot-Rechnern, bevor sie auf die ganze Firma losgelassen wird — nur ging es da um abstürzende Makros, nicht um nationale Sicherheit. Dass eine Regierung diesen Pilotbetrieb für ein kommerzielles Produkt jetzt selbst steuert, ist eine neue Tonlage.

Ganz neu ist der Gedanke trotzdem nicht. Schon Anthropics nie öffentlich freigegebenes Modell Mythos lief unter strenger Zugangskontrolle. Und Anfang des Monats unterzeichnete Trump ein Dekret, das mehrere Behörden anweist, ein freiwilliges Test- und Bewertungsverfahren für neue KI-Modelle aufzubauen. GPT-5.6 ist nun offenbar der erste große Anwendungsfall dafür.

Wie dicht ist der Deckel?

So nachvollziehbar die Sorge ist — die Eindämmung hat ein Loch. Während Washington den geordneten Start eines geschlossenen US-Modells Kunde für Kunde durchwinkt, stehen offen herunterladbare Modelle aus China längst frei im Netz, manche inzwischen fast auf dem Niveau der westlichen Spitzenklasse. Wer ein KI-Modell wirklich für Angriffe missbrauchen will, wartet kaum auf die behördliche Freigabe von GPT-5.6. Der Schritt diszipliniert vor allem den ohnehin kooperativen Teil des Marktes — den, der sich an Regeln hält. Das macht ihn nicht sinnlos, begrenzt seine Wirkung aber auf genau die Akteure, die am wenigsten Anlass zur Sorge geben.

Ob aus der einmaligen Bitte ein Verfahren wird, das künftig jeden großen Modellstart begleitet, entscheidet sich nicht an GPT-5.6 allein. Der Präzedenzfall steht nun aber im Raum — und Präzedenzfälle haben in Washington die Angewohnheit, mit der Zeit zur Regel zu werden.