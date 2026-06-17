Mit dem Juni-Pixel-Drop kommt Wear OS 7 auf die Pixel Watch 2, 3 und 4 — Googles bisher umfangreichstes Update für die eigenen Smartwatches. Die erste Pixel-Watch-Generation von 2022 geht leer aus.

Live-Updates und Widgets: was Wear OS 7 konkret mitbringt

Das markanteste neue Feature heißt Live-Updates: Wer auf dem Smartphone eine Echtzeit-Benachrichtigung bekommt — Spielstand, Lieferstatus, aktuelle Trainingsdaten — sieht dieselbe Information gleichzeitig auf der Uhr, ohne die App öffnen zu müssen. Google synchronisiert den Status zwischen Telefon und Uhr, sodass beide Geräte denselben Stand zeigen. Das klingt selbstverständlich, war bei Wear OS aber bisher nicht standardmäßig vorhanden.

Für die Watchfaces gibt es jetzt Wear-Widgets in zwei Größen (2×1 und 2×2), ähnlich wie Android-Widgets auf dem Heimbildschirm. Die Mediensteuerung wurde erweitert: Audioquellen lassen sich direkt von der Uhr aus umrouten — vom Telefon auf Kopfhörer, auf einen Lautsprecher und zurück — ohne das Smartphone entsperren zu müssen. Für Entwickler kommt ein nativer Workout-Tracker dazu, der Herzraten-Monitoring und Mediensteuerung bereits eingebaut hat und den Aufwand für eigene Sport-Apps reduzieren soll.

Zehn Prozent mehr Akku — und Gemini mit Vorbehalt

Google verspricht bis zu zehn Prozent mehr Akkuausdauer gegenüber Wear OS 6 — bei typischer Nutzung, ohne genaueres Szenario. Unabhängige Messungen stehen aus; die Angabe ist eine Hersteller-Behauptung. Interessant ist der Hinweis auf besonders aktive Träger: Wer die Uhr täglich über 23 Stunden nutzt, soll ebenfalls profitieren.

Der auffälligste Vorbehalt betrifft Gemini: Die angekündigten KI-Features — benutzerdefinierte Widgets per Sprachbefehl, mehrstufige App-Automatisierungen und Personal Intelligence mit Zugriff auf Gmail und Search — kommen „später in 2026″, aber nur auf „ausgewählten Geräten“. Was „ausgewählt“ konkret bedeutet, hat Google offengelassen. Dass Gemini-Features an solche Bedingungen geknüpft werden, kennt man von Google — in der Praxis bedeutet das meistens, dass die ältere Generation schaut.

Das Update ist sofort verfügbar — Pixel Watch 2, 3, 4. Manuell anstoßen unter Einstellungen → System → Systemupdates. Wer auf Live-Updates und Widgets gewartet hat, bekommt sie heute. Auf Gemini noch etwas zu warten gehört inzwischen zum Muster, nicht zur Ausnahme.