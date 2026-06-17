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Wear OS 7 für Pixel Watch: Live-Updates auf dem Handgelenk — Gemini kommt später

Google rollt Wear OS 7 auf Pixel Watch 2, 3 und 4 aus: Live-Updates für Sportergebnisse und Lieferstatus, neue Widgets und bis zu zehn Prozent mehr Akkulaufzeit. Die Gemini-Features kommen erst später — und nur auf ausgewählten Uhren.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 17. Juni 2026 · in Hardware & Gadgets
Pixel Watch mit Wear OS 7 — Live-Updates und neue Widgets
Bild: Google

Mit dem Juni-Pixel-Drop kommt Wear OS 7 auf die Pixel Watch 2, 3 und 4 — Googles bisher umfangreichstes Update für die eigenen Smartwatches. Die erste Pixel-Watch-Generation von 2022 geht leer aus.

Live-Updates und Widgets: was Wear OS 7 konkret mitbringt

Das markanteste neue Feature heißt Live-Updates: Wer auf dem Smartphone eine Echtzeit-Benachrichtigung bekommt — Spielstand, Lieferstatus, aktuelle Trainingsdaten — sieht dieselbe Information gleichzeitig auf der Uhr, ohne die App öffnen zu müssen. Google synchronisiert den Status zwischen Telefon und Uhr, sodass beide Geräte denselben Stand zeigen. Das klingt selbstverständlich, war bei Wear OS aber bisher nicht standardmäßig vorhanden.

Für die Watchfaces gibt es jetzt Wear-Widgets in zwei Größen (2×1 und 2×2), ähnlich wie Android-Widgets auf dem Heimbildschirm. Die Mediensteuerung wurde erweitert: Audioquellen lassen sich direkt von der Uhr aus umrouten — vom Telefon auf Kopfhörer, auf einen Lautsprecher und zurück — ohne das Smartphone entsperren zu müssen. Für Entwickler kommt ein nativer Workout-Tracker dazu, der Herzraten-Monitoring und Mediensteuerung bereits eingebaut hat und den Aufwand für eigene Sport-Apps reduzieren soll.

Zehn Prozent mehr Akku — und Gemini mit Vorbehalt

Google verspricht bis zu zehn Prozent mehr Akkuausdauer gegenüber Wear OS 6 — bei typischer Nutzung, ohne genaueres Szenario. Unabhängige Messungen stehen aus; die Angabe ist eine Hersteller-Behauptung. Interessant ist der Hinweis auf besonders aktive Träger: Wer die Uhr täglich über 23 Stunden nutzt, soll ebenfalls profitieren.

Der auffälligste Vorbehalt betrifft Gemini: Die angekündigten KI-Features — benutzerdefinierte Widgets per Sprachbefehl, mehrstufige App-Automatisierungen und Personal Intelligence mit Zugriff auf Gmail und Search — kommen „später in 2026″, aber nur auf „ausgewählten Geräten“. Was „ausgewählt“ konkret bedeutet, hat Google offengelassen. Dass Gemini-Features an solche Bedingungen geknüpft werden, kennt man von Google — in der Praxis bedeutet das meistens, dass die ältere Generation schaut.

Das Update ist sofort verfügbar — Pixel Watch 2, 3, 4. Manuell anstoßen unter Einstellungen → System → Systemupdates. Wer auf Live-Updates und Widgets gewartet hat, bekommt sie heute. Auf Gemini noch etwas zu warten gehört inzwischen zum Muster, nicht zur Ausnahme.

Google Pixel Watch Smartwatch Wear OS

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.