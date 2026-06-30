Wer in Phoenix per Uber ein fahrerloses Waymo rufen wollte, schaut seit Kurzem in die Röhre: Die Robotaxis sind aus der Uber-App verschwunden. Waymo bestätigt, dass die gemeinsame Sache im Mai ausgelaufen ist — leise, ohne große Ankündigung, zuerst von aufmerksamen Fahrgästen bemerkt, wie TechCrunch berichtete. Ungewöhnlich war eigentlich nicht das Ende, sondern dass es die Partnerschaft überhaupt gab.

Eine kurze, ungewöhnliche Ehe

Geschlossen wurde der Mehrjahresvertrag 2023, später im Jahr rollten die ersten Waymo-Fahrzeuge über die Uber-App — für Fahrten wie für Essenslieferungen. Groß war das nie angelegt: ein gutes Dutzend Wagen, ausdrücklich als begrenzter Testbetrieb deklariert. Über die Laufzeit kamen mehrere Hunderttausend Fahrten zusammen, im Mai 2026 lief das Ganze zum vereinbarten Vertragsende aus. Waymo spricht von einem produktiven Piloten, der den Weg für Künftiges geebnet habe.

Pikant wird die Sache erst mit Blick zurück. 2018 standen sich beide Konzerne noch vor Gericht gegenüber — Waymo warf Uber den Diebstahl von Betriebsgeheimnissen rund um die LiDAR-Technik vor, der Streit endete mit einem Vergleich. Aus erbitterten Prozessgegnern wurden Pilotpartner, und jetzt trennt man sich wieder. So schnell dreht sich diese Branche.

Wem gehört der Fahrgast?

Hinter dem nüchternen Vertragsende steckt die eigentliche Frage des Robotaxi-Geschäfts: Öffnet der Fahrgast die Uber-App oder die Waymo-App? In Phoenix, Waymos Heimrevier, hat der Alphabet-Ableger die zurückgeholten Wagen wieder in die eigene Flotte gesteckt — Buchung läuft über Waymos App, dazu über den Nahverkehrsdienst Via und Lieferungen mit DoorDash. Heißt: Wo Waymo stark ist, braucht es den Vermittler Uber nicht mehr und kassiert die Kundenbeziehung lieber selbst.

Und genau da würde ich als Beobachter den Hebel ansetzen. Ein Anbieter mit rund 4.000 Fahrzeugen und über 500.000 Fahrten pro Woche sitzt nicht mehr am Katzentisch einer Plattform. Wer die Autos UND die App besitzt, gibt keine Marge und keine Fahrgastdaten an einen Zwischenhändler ab — das ist die alte Plattform-Logik, nur diesmal mit Waymo in der stärkeren Position. Uber bleibt die Reichweite; Waymo bleibt am Ende der Fahrgast.

Uber hedget, Waymo expandiert allein

Uber steht damit nicht ohne Roboterautos da, im Gegenteil: Der Konzern kündigte für Phoenix bereits einen neuen Partner für autonomes Fahren an, nur den Namen nennt er noch nicht. In Austin und Atlanta wiederum bleiben Hunderte Waymo-Wagen exklusiv über die Uber-App buchbar. Uber setzt also weiter auf mehrere Pferde — verständlich für ein Unternehmen, das nach dem Verkauf seiner eigenen Roboterauto-Sparte selbst keine Fahrzeuge mehr baut.

Waymo dagegen drückt im Alleingang aufs Tempo und bereitet parallel sogar schon den europäischen Markt vor. Für Fahrgäste bedeutet die Aufspaltung vor allem eines: mehr Apps, weniger Bequemlichkeit. Der Traum, alle Fahrdienste in einer einzigen Oberfläche zu bündeln, bekommt mit jedem solchen Bruch einen Riss mehr.

Die kurze Allianz der einstigen Gerichtsgegner war ein Zwischenspiel, kein Modell für die Zukunft. Das Robotaxi-Geschäft hat die Phase hinter sich, in der jeder jeden brauchte. Wer Autos und App in einer Hand hält, bestimmt künftig die Spielregeln — und Uber muss sich überlegen, ob es auf Dauer nur der Schaufenster-Vermittler für fremde Flotten sein will.