Selbstfahrende Autos sollen vor allem eines können: Hindernisse erkennen und ihnen ausweichen. Ausgerechnet daran hakt es bei Waymo, der Robotaxi-Tochter von Google-Mutter Alphabet. Das Unternehmen ruft 3.871 Fahrzeuge zurück, weil ihre Software gesperrte Autobahn-Baustellen übersehen und einfach hindurchfahren konnte. Knapp 4.000 Wagen, ein Software-Fehler, mehr als ein Dutzend dokumentierte Vorfälle — das ist kein Randthema mehr.

Durch die Absperrung gefahren

Auslöser sind 13 Vorfälle seit Anfang April: sechs im April in Phoenix, sieben im Mai in der San Francisco Bay Area. Die Fahrzeuge erkannten Sperrschilder an Auffahrten nicht — oder priorisierten andere Ausweichmanöver und übersahen die Baustelle dabei komplett. Ein Fahrgast schilderte, wie sein Robotaxi durch die Warnkegel pflügte und sogar an anwesenden Polizisten vorbei beschleunigte. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

Ich habe genug Software-Rollouts aus der Nähe begleitet, um die eigentliche Schwachstelle zu kennen: Was im Testbetrieb sauber läuft, trifft im Feld auf Situationen, die in keinem Szenario vorgesehen waren. Eine kurzfristig eingerichtete Autobahn-Baustelle mit umgestellten Schildern ist genau so ein Fall — und für ein System, das auf vortrainierte Karten und Mustererkennung setzt, offenbar schwerer als gedacht.

Ein Rückruf, bei dem kein Auto stehen bleibt

„Rückruf“ klingt nach Werkstatt, doch hier bleibt keine Schraube ungedreht. Es handelt sich um einen freiwilligen Software-Rückruf, den Waymo bei der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA eingereicht hat. Der Fix wird noch entwickelt und später per Update aufgespielt — kostenlos, ohne dass ein Fahrzeug in die Werkstatt muss. Bereits am 19. Mai hatte Waymo den Autobahnbetrieb eingeschränkt; auf normalen Stadtstraßen fahren die Robotaxis weiter.

Das ist der Vorteil software-definierter Autos — und zugleich ihr Problem. Ein Bug lässt sich über Nacht flottenweit beheben, ohne dass jemand Millionen Wagen einsammeln muss. Aber derselbe Bug betrifft eben auch sofort die gesamte Flotte, nicht nur eine Baureihe aus einem bestimmten Werk.

Der sechste Rückruf — und die eigentliche Frage

Neu ist das Muster nicht. Es ist bereits der sechste Rückruf in der Firmengeschichte und der zweite allein binnen gut eines Monats — im Mai ging es um Fahrzeuge, die in überflutete Straßen fuhren. Davor standen Schulbusse, langsame Kollisionen und abgeschleppte Lkw auf der Liste. Parallel untersuchen die NHTSA und die Unfallbehörde NTSB Waymos Verhalten gegenüber Schulbussen gesondert.

Trotzdem gilt Waymo als der Maßstab der Branche: Allein in Texas fährt das Unternehmen ein Vielfaches der Tesla-Flotte, in mehreren Städten läuft der kommerzielle Betrieb längst. Genau deshalb finde ich die Häufung der Rückrufe bemerkenswerter als jeden einzelnen Vorfall: Nicht der eine Fehler ist das Thema, sondern die Frage, wie viele solcher Korrekturen Behörden und Fahrgäste hinnehmen, bevor das Vertrauen kippt. Noch sind es Einzelfälle, die sich per Update beheben lassen — aber die Liste wird länger, nicht kürzer.