Waymo bringt seine fahrerlosen Taxis nach London, nimmt sich drei weitere US-Städte vor und sammelt in San Francisco und Phoenix Fahrt um Fahrt Routine. Nur in einer der wichtigsten Städte der Welt geht praktisch nichts: In New York darf die Alphabet-Tochter ihre Robotaxis nicht kommerziell betreiben. Der Kontrast erzählt über den Stand der Technik mehr als jede Reichweiten-Statistik.

Von Phoenix bis London

In San Francisco und Phoenix gehören die fahrerlosen Wagen längst zum Straßenbild. Bis Ende 2026 will Waymo in drei weiteren US-Städten an den Start. Und in London kartieren seit Januar 2026 rund 100 Robotaxis die Stadt — vorerst mit Sicherheitsfahrer am Steuer, der vollautonome Betrieb soll im Laufe des Jahres folgen. Damit wäre London die erste europäische Stadt mit fahrerlosen Waymo-Taxis.

Selbstfahrende Autos sind das Versprechen, das mir seit über einem Jahrzehnt immer „in fünf Jahren“ gemacht wird — erst auf Messebühnen, dann in Demovideos, die bei gutem Wetter und auf gesperrter Strecke gedreht waren. Dass Waymo in zwei Städten inzwischen Alltag fährt, ist deshalb bemerkenswert. Reibungslos ist es trotzdem nicht: Erst kürzlich musste das Unternehmen fast 3.900 Fahrzeuge per Software-Update zurückrufen, weil sie gesperrte Autobahn-Baustellen übersahen.

Warum New York Nein sagt

In New York scheitert der Start nicht an der Technik, sondern an Politik und Arbeitsmarkt. Gouverneurin Kathy Hochul hatte Anfang 2026 einen Vorschlag zur Zulassung autonomer Fahrzeuge eingebracht — und ihn nach heftigem Widerstand wieder zurückgezogen. Treibende Kraft sind die Gewerkschaften der Taxi- und Mietwagenfahrer; auch Bürgermeister Zohran Mamdani stellte sich auf ihre Seite. Waymo soll rund 20 Millionen Dollar zur Unterstützung verdrängter Fahrer angeboten haben. Überzeugt hat das niemanden. Die Testlizenz für New York City lief am 31. März 2026 aus; seither rollen die Wagen dort nur noch unter voller menschlicher Kontrolle, allein zur Datensammlung.

Waymos Strategie dagegen ist bemerkenswert offen formuliert. Policy-Direktor Justin Kintz setzt darauf, anderswo durch gute Erfahrungen Vertrauen aufzubauen — bis New Yorker, die den Dienst in anderen Städten erlebt haben, ihn auch zu Hause einfordern. Ein kalkulierter FOMO-Effekt also, der den politischen Widerstand mit der Zeit aushöhlen soll.

Teurer als Uber — und trotzdem gefragt

Billig ist das fahrerlose Fahren nicht. Eine Auswertung von rund 90.000 Fahrten beziffert den Schnittpreis einer Waymo-Fahrt auf 20,43 Dollar — gegenüber 14,44 Dollar bei Lyft. Auf Kurzstrecken liegt Waymo etwa 41 Prozent über Uber und mehr als 30 Prozent über Lyft. Trotzdem greifen viele Fahrgäste zu, und der Grund ist aufschlussreich: kein Fahrer auf dem Vordersitz, keine Smalltalk-Pflicht, mehr empfundene Privatsphäre. Der Aufpreis kauft also nicht primär Technikbegeisterung, sondern Ruhe.

Und genau das ist der Punkt, an dem die New Yorker Blockade aus Waymos Sicht zur Geduldsfrage wird. Die eigentliche Hürde ist nicht mehr, ob die Fahrzeuge sicher um die Ecke kommen, sondern wer dabei seinen Job verliert. Solange dieser Konflikt ungelöst bleibt, nützt der beste Sensor nichts — und ich würde nicht darauf wetten, dass ein FOMO-Effekt eine Gewerkschaft schneller umstimmt als ein Tarifvertrag. New York ist für Waymo damit weniger ein Technik- als ein Geduldsspiel.