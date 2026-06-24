Der Robotaxi-Marktführer Waymo hat in München still eine deutsche Tochtergesellschaft gegründet und sucht parallel per Stellenanzeige Testfahrer in Berlin und München. Aufgefallen ist das der Frankfurter Allgemeinen — ausgerechnet in dem Moment, als auf deren eigener KI-Konferenz drei Fachleute noch darüber diskutierten, wann das autonome Fahren denn nun nach Deutschland komme. Der Marktführer hatte die Antwort da längst gegeben.

Was feststeht — und was eben noch nicht

Belegt ist bisher zweierlei: eine Firmeneintragung in München und Stellenausschreibungen für Testfahrer in Berlin und München. Das ist nüchterner, als die Schlagzeile klingt. Eine GmbH ist schnell gegründet, und ein paar offene Stellen sind noch kein fahrerloses Taxi am Marienplatz. Ich begleite seit über zwanzig Jahren Technik auf dem Weg vom Datenblatt in den produktiven Alltag — und der Schritt von der Firmengründung zum laufenden Betrieb ist fast immer der längste.

Was fehlt, ist alles, was zählt: kein Starttermin, keine Zulassung für den fahrerlosen Betrieb, kein Wort zu einem kommerziellen Dienst. Testfahrer mit Sicherheitsfunktion bedeuten zunächst Kartierung und Datensammeln auf deutschen Straßen, nicht das leere Cockpit. Genau diese Vorstufe hat Waymo in den USA jahrelang durchlaufen, bevor das erste Taxi ohne Mensch am Steuer Fahrgäste mitnahm.

Warum Deutschland, warum jetzt

Waymo, die Schwesterfirma von Google unter dem Alphabet-Dach, ist der unangefochtene Marktführer beim fahrerlosen Fahren: kommerzieller Betrieb ohne Sicherheitsfahrer in San Francisco, Los Angeles und Phoenix, dazu im Herbst 2026 der erste europäische Start in London. Das Wachstum trägt die Expansion — laut einer Analyse des Handelsblatts verdreifachten sich die bezahlten Fahrten 2025 auf rund 15 Millionen, zuletzt fast eine halbe Million pro Woche, mit dem Ziel einer Verdopplung im Jahr 2026.

Schon der Sprung nach London hat gezeigt, woran autonome Mobilität wirklich hängt: an Politik und Zulassung, nicht an der Technik. Deutschland mit seiner Autoindustrie, den dichten Ballungsräumen und einem im Vergleich klaren Rechtsrahmen fürs autonome Fahren ist da ein naheliegender nächster Markt — und zugleich ein zäher.

Der eigentliche Gegner heißt Genehmigung

Allein ist Waymo hier nicht. Volkswagen will mit seiner Tochter Moia und dem selbstfahrenden ID. Buzz AD — Autonomietechnik von Mobileye — Ende 2026 in den Regelbetrieb gehen, Mercedes-Benz arbeitet an eigenen Stufen. Vor allem aber wartet ein Genehmigungsapparat, der eher auf Gründlichkeit als auf Tempo ausgelegt ist.

Mich überrascht nicht, dass Waymo kommt — mich überrascht das Timing. Eine Tochtergesellschaft ist billig und reversibel: ein Mietvertrag, ein paar Gehälter, kein Versprechen, das sich einklagen ließe. Der echte Test beginnt erst, wenn die erste deutsche Behörde über eine Zulassung für den fahrerlosen Betrieb entscheidet. Bis dahin heißt „Waymo ist in Deutschland“ vor allem: ein Eintrag im Handelsregister und ein paar Stellenanzeigen.