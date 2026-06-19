Ein animierter Desktop-Hintergrund klingt nach dem harmlosesten Stück Software überhaupt. Genau das macht den Trick so wirksam: Sicherheitsforscher von Kaspersky haben im Steam Workshop Dutzende Hintergründe für die beliebte App Wallpaper Engine gefunden, die in Wahrheit Schadsoftware mitbringen. Manche wurden zehntausendfach heruntergeladen, bevor jemand misstrauisch wurde.

Wenn das Wallpaper eine .exe ist

Der Angriff nutzt eine Funktion, die Wallpaper Engine ausdrücklich anbietet: sogenannte „application wallpapers“ — Hintergründe, die ein eigenständiges Programm auf dem Desktop ausführen. Ein Wallpaper ist hier also nicht zwangsläufig ein Bild oder Video, sondern kann ein vollwertiges Windows-Programm sein. Genau dort setzen die Angreifer an.

Zwei Wege haben die Forscher dokumentiert. Im ersten liegt die ausführbare Datei mitsamt DLLs oder Skripten direkt im Wallpaper-Paket. Im zweiten steckt der Schadcode in einem passwortgeschützten Archiv — das Passwort steht offen im Dateinamen oder in einer mitgelieferten JSON-Konfiguration. Eine Verschlüsselung, die der Tarnung dient, nicht dem Schutz: Sie soll automatische Scanner ins Leere laufen lassen, nicht den Nutzer aussperren.

Backdoor, Infostealer, Session-Diebstahl

Die Bandbreite der Schädlinge ist groß: die Backdoor DarkKomet, die Infostealer Lumma und Vidar, der Lader RenEngine, dazu Krypto-Miner und Ransomware. In einem analysierten Fall installierte das Wallpaper eine als „Synaptics.exe“ getarnte DarkKomet-Variante samt einer manipulierten Systembibliothek „AggregatorHost.dll“. Deren Aufgabe: die Steam-Installation aufspüren, Zugangsdaten abgreifen — und die laufende Steam-Sitzung kapern.

Dieser Session-Diebstahl ist der eigentlich unangenehme Teil. Wer eine aktive Sitzung übernimmt, braucht weder Passwort noch Zwei-Faktor-Code; die Anmeldung ist ja schon erfolgt. Das Muster ist nicht neu — moderne Infostealer ziehen längst Session-Token statt nur Passwörter, von Browser-Cookies bis zu Cloud-Konsolen. Steam reiht sich da nur ein.

Vor allem China betroffen — aber kein lokales Problem

Die Kampagne läuft mindestens seit August 2025. Den Löwenanteil der blockierten Infektionsversuche zählt Kaspersky in China (89 Prozent), gefolgt von Russland (5,5 Prozent); Deutschland taucht mit 0,9 Prozent ebenfalls in der Liste auf. Hinter den Wallpapern steckt keine einzelne Gruppe, sondern offenbar mehrere unabhängige Akteure, die denselben Verbreitungsweg für sich entdeckt haben.

Was bleibt, ist eine unbequeme Erinnerung: Ein kuratierter Store ist kein Reinraum. Der Steam Workshop prüft nicht jedes hochgeladene Paket auf Schadcode, und „von der Community geteilt“ heißt nicht „von jemandem geprüft“. Kaspersky rät, solche Wallpaper vor dem Anwenden durch einen Virenscanner zu schicken — vernünftig, aber im Kern eine Krücke. Für mich ist der eigentliche Konstruktionsfehler, dass eine Wallpaper-App überhaupt beliebige Programme als „Hintergrund“ startet. Wer Code ausführt, sollte das auch so nennen — dann säße der Reflex, zweimal hinzusehen, wenigstens an der richtigen Stelle.