Während Threads und Bluesky um die Geflüchteten von X buhlen, startet in Europa ein Netzwerk mit einer ungewöhnlichen Eintrittskarte: dem Personalausweis. W Social, kurz „W“, öffnet an diesem Mittwoch seine öffentliche Beta — und verlangt von jedem Nutzer eine echte Identitätsprüfung. Kein anonymes Konto, keine Bot-Armeen, so das Versprechen. Der Preis dafür ist Vertrauen, das man erst einmal vorschießen muss.

Ausweis plus Video — und warum

Hinter W steht ein schwedisches Unternehmen unter Führung von Anna Zeiter, einer Datenschutz-Juristin, die zuvor gut zehn Jahre bei eBay für Datenschutz und KI zuständig war. Vorgestellt wurde das Projekt im Januar 2026 beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Jeder Account wird per Ausweisdokument und kurzem Video verifiziert, Mindestalter 18. Wer will, postet trotzdem unter Pseudonym — die Verifikation liegt beim Anbieter, der Klarname muss nicht öffentlich sein.

Das Ziel ist klar umrissen: Bots, Fake-Konten und verdeckte Einflusskampagnen sollen draußen bleiben, ein Problem, das X und Co. seit Jahren vor sich herschieben. Server in Europa, DSGVO-konform — auch das gehört zur Erzählung. Nur: Wenn im Tagesgeschäft jemand fragt, ob er seinen Ausweis irgendwo hochladen soll, ist meine erste Antwort reflexhaft „lieber nicht“. Ausgerechnet ein junges Start-up mit dem eigenen Personaldokument zu füttern, um der Datensammelei der Großen zu entkommen, ist ein Tausch, den man sich genau ansehen sollte.

Europäische Souveränität — auf amerikanischer Technik

Technisch kocht W kein eigenes Süppchen. Die Plattform läuft als Personal Data Server auf dem offenen AT Protocol, also auf derselben Grundlage wie Bluesky. Inhalte lassen sich netzübergreifend lesen und kommentieren, die Oberfläche erinnert stark an Bluesky selbst. Das ist clever — man muss kein Netzwerk bei null aufbauen —, relativiert aber das Schlagwort von der „europäischen Souveränität“: Das Fundament stammt aus den USA.

Allein ist W damit nicht. Eurosky, eine niederländische Non-Profit-Initiative, betreibt bereits den zweitgrößten AT-Protocol-Server mit knapp 20.000 Konten. Geld verdienen will W vorerst gar nicht; Werbung und Mikrozahlungen für Artikel sind erst ab 2027 vorgesehen. Und um nicht zur Echokammer einer einzigen Klientel zu werden, umwirbt Zeiter ausdrücklich auch konservative Medien und Politiker — ein Balanceakt, der schon andere Netzwerke überfordert hat.

Löst der Ausweis das Problem — oder verschiebt er es?

Die Verifikation senkt die Bot-Last, keine Frage. Ob sie ein Netzwerk auch zivilisierter macht, ist eine andere Sache — auch verifizierte Menschen pöbeln, und die Klarnamen-Debatte ist in Deutschland uralt. Schwerer wiegt die simple Hürde: Wer erst den Ausweis zücken muss, überlegt zweimal, ob ihm ein weiteres soziales Netzwerk das wert ist. Die Presse zweifelt bereits, ob dafür jemand X verlässt. Ehrlicher als das nächste werbefinanzierte Feed-Karussell ist der Ansatz allemal — aber eine Idee, die an ihrer eigenen Eintrittshürde scheitert, bleibt eine Idee. Der erste echte Test beginnt heute um 16 Uhr.