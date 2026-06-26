Zwei Jahre nach dem letzten großen Kräftemessen um Jobs und Standorte steht bei Volkswagen die nächste Zahl im Raum, und sie ist deutlich größer. Laut einem Bericht des Manager Magazins, der sich auf Insider beruft, könnten im Konzern bis zu 100.000 Stellen wegfallen — weltweit, mittelfristig. Vier deutsche Werke werden darin als schließungsgefährdet genannt. Beschlossen ist nichts davon; entscheiden soll der Aufsichtsrat am 9. Juli.

Was im Bericht steht — und was längst beschlossen war

Die Pläne sind Teil eines „Zielbilds 2030″, das der Vorstand am Mittwoch behandelt haben soll. Die Zahl von 100.000 läge ungefähr doppelt so hoch wie das, was ohnehin schon auf dem Tisch liegt. Ende 2024 hatte Volkswagen nach wochenlangem Streit mit der IG Metall den Abbau von rund 50.000 Stellen konzernweit vereinbart, davon etwa 35.000 bei der Kernmarke — ausdrücklich ohne Werksschließungen und mit einer Beschäftigungssicherung bis 2030. Genau diese Standortgarantie steht jetzt unter Druck.

Neu und brisant sind die vier Werke, die laut Bericht „mittelfristig“ geschlossen werden könnten: die VW-Standorte Hannover, Zwickau und Emden sowie das Audi-Werk Neckarsulm. Zwickau und Emden sind dabei keine beliebigen Adressen — es sind die Standorte, die der Konzern vor wenigen Jahren mit Milliardenaufwand auf reine Elektro-Produktion umgebaut hat. Wenn ausgerechnet sie auf einer Streichliste auftauchen, sagt das mehr über den Stand der E-Auto-Wende bei VW als jede Quartalsmeldung.

Das Timing ist selten Zufall

Dass eine solche Zahl zwei Wochen vor der Aufsichtsratssitzung an die Öffentlichkeit gelangt, lese ich nicht als Panne. Vor schwierigen Verhandlungen eine maximale Forderung in den Raum zu stellen, ist ein altes Muster — die 100.000 setzen den Rahmen, am Ende wird über eine kleinere Zahl geredet, die dann fast wie ein Entgegenkommen wirkt. Die IG Metall hat das offensichtlich genauso verstanden: Sie nennt die Berichte „unverantwortliche Drohungen“ und kündigt an, solche Pläne „mit aller Macht“ zu verhindern.

Bei Volkswagen kommt eine Besonderheit hinzu. Das VW-Gesetz und die starke Mitbestimmung geben der Arbeitnehmerseite ein Gewicht, das sie anderswo nicht hätte. Werksschließungen gegen ihren Willen durchzudrücken, ist hier ungleich schwerer als bei einem beliebigen Konzern. Der Vorstand bestätigt denn auch nichts und verweist auf laufende interne Beratungen. Nachvollziehbar — nur ändert das wenig daran, dass die Zahl jetzt in der Welt ist und ihre Wirkung entfaltet.

Was an den Standorten wirklich hängt

Hannover, Emden, Wolfsburg — für mich sind das keine abstrakten Punkte auf einer Konzernkarte, sondern Nachbarschaft. Wer in Niedersachsen groß geworden ist, kennt jemanden, der bei VW oder einem Zulieferer arbeitet, und hat über die Jahre gesehen, wie sehr ganze Landstriche an diesem einen Konzern hängen. An jedem Werksarbeitsplatz hängen weitere in der Zulieferkette, im Handwerk, in der örtlichen IT — die Rechnung, dass ein gestrichener Job nur ein gestrichener Job ist, geht in solchen Regionen nie auf.

Der Grund hinter den Zahlen ist kein Geheimnis: schwächelnder Absatz, ein China-Geschäft, das nicht mehr die alte Gelddruckmaschine ist, und eine Elektro-Transformation, die teurer und langsamer läuft als geplant. Ob der Konzern das mit der Abrissbirne angeht oder mit einem weiteren ausgehandelten Kompromiss, entscheidet sich nicht in einem Magazin-Bericht, sondern ab dem 9. Juli im Aufsichtsrat. Bis dahin ist die Zahl vor allem eines: ein Druckmittel.