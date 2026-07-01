Ein Volkswagen, entwickelt in China, verkauft in Wolfsburgs Heimatmarkt — was vor zwei Jahren noch als Tabu galt, steht beim Konzern jetzt ernsthaft zur Debatte. Einem Handelsblatt-Bericht zufolge prüft Volkswagen, in China entworfene Modelle der Marke VW nach Europa zu holen: zunächst als Import, später womöglich aus eigener europäischer Fertigung. Es wäre das erste Mal, dass ein deutscher Hersteller in China entwickelte Autos so offen zurück in die alte Welt bringt.

Worum es konkret geht

Zur Debatte stehen zwei Kandidaten: ein SUV, den VW gemeinsam mit dem chinesischen Partner SAIC entwickelt, und ein Modell auf der neuen CSP-Plattform — der „China Scalable Platform“, einer eigens für den chinesischen Markt gebauten Architektur für Elektro- und Range-Extender-Antriebe. Insider halten die CSP-Variante für wahrscheinlicher: ein SUV etwa in der Größe des eingestellten Touareg, das im kommenden Jahr zuerst in China anläuft. Als möglicher Produktionsstandort in Europa fällt ein Name, der nicht zufällig gewählt ist: Zwickau, das reine E-Auto-Werk des Konzerns.

Schnell geht das nicht. Ein Export wäre frühestens Ende 2027 denkbar, und die Wagen müssten für Europa deutlich angepasst werden — vor allem bei der Software, dazu Homologation, Cybersecurity-Vorgaben und lokale Lieferketten. Endgültig entschieden ist nichts; das China-Portfolio soll im Juli analysiert werden, rund um die Aufsichtsratssitzung am 9. Juli, bei der ohnehin über den Sparkurs und die Zukunft mehrerer Werke entschieden wird.

Warum ausgerechnet jetzt

Der Grund steht in der Kostenrechnung. Laut Handelsblatt entwickelt VW seine Autos in China 40 Prozent, bald 50 Prozent günstiger als in Europa — eine Entwicklerstunde kostet dort weniger als die Hälfte, die Werkskosten liegen ebenfalls darunter. Diese Rechnung kenne ich aus der Softwarebranche zur Genüge: Sobald die Stunde anderswo die Hälfte kostet, wandert die Entwicklung dorthin, und die Frage ist irgendwann nicht mehr ob, sondern was am eigenen Standort übrig bleibt. Bei VW kommt der Druck von zwei Seiten — im Konzern stehen bis zu 100.000 Stellen zur Disposition, und Werke wie Zwickau sind nicht ausgelastet. Ein zusätzliches, günstig zu bauendes China-Modell könnte eine solche Halle füllen.

Der Haken: Zölle, Software, Marke

Genau hier liegt der eigentliche Clou der Fertigungs-Variante. Auf in China gebaute Elektroautos erhebt die EU seit 2024 Zusatzzölle — wer denselben Wagen in Zwickau baut, umgeht sie und verkauft ihn zollfrei im Binnenmarkt. Aus der reinen Kostenidee wird so ein handelspolitisches Manöver. Billig im Wortsinn ist das trotzdem nicht: Die Anpassung der Software an europäische Vorgaben frisst einen Teil des Vorsprungs wieder auf.

Das ist kein Ausverkauf der Marke, sondern das Eingeständnis, dass die Kostenbasis in Wolfsburg allein nicht mehr trägt. Bemerkenswert bleibt die Volte: Um deutsche Werke zu retten, will VW sie womöglich mit in China entwickelter Technik auslasten. Sollte am Ende ein CSP-SUV mit VW-Zeichen aus Zwickau rollen, ist die spannendere Frage nicht, wo er gebaut wurde — sondern was das Etikett „deutsches Auto“ dann noch bedeutet.