Autonomes Fahren gehört zu den Versprechen, die ich seit Jahren in immer neuen Ankündigungen höre — und die auf der Straße bis heute meist bei Spurhalte- und Abstandsassistent enden. Volkswagen und Bosch ziehen daraus jetzt eine Konsequenz: Ihre gemeinsame Entwicklungsallianz für autonomes Fahren ist Geschichte.

Was da zu Ende geht

Die „Automated Driving Alliance“ startete Anfang 2022 als Aufholprojekt gegen Tesla und Mercedes-Benz. Mehr als tausend Fachleute beider Seiten sollten eine gemeinsame Softwareplattform für Assistenzsysteme bauen — modular, quer über die Fahrzeugklassen vom Einstiegsmodell bis zur Oberklasse, für Verbrenner wie für Elektroautos. Herausgekommen ist ein Stack, der Level-2-Assistenz und freihändiges Fahren in Richtung „Level 2++“ abdeckt. Ganz umsonst war die Arbeit nicht: Das erste Serienauto mit dieser Technik soll der VW ID. EVERY1 werden, Marktstart 2027. VW-Chef Oliver Blume spricht von einer „soliden technologischen Basis“.

Warum trotzdem Schluss ist

Offiziell bleibt die Konzern-Softwaretochter Cariad vage: Man prüfe Partnerschaften regelmäßig auf ihre strategische Passung, und gerade bei den höheren Automatisierungsstufen — besonders bei Level 3 in Europa — hätten sich Markt und Technik anders entwickelt als zunächst erwartet. Deutlicher werden Medienberichte, etwa in Handelsblatt und Bild: Fehlender Fortschritt und Kostendruck sollen den Ausschlag gegeben haben. Rund 1,5 Milliarden Euro seien in das Projekt geflossen, das Ergebnis gelte intern als nicht konkurrenzfähig — gerade beim freihändigen Fahren im Stadtverkehr klaffe eine spürbare Lücke zu Tesla und Mercedes. Bestätigt hat der Konzern diese Zahlen nicht.

Wie es für beide weitergeht

Volkswagen will die bestehende Zusammenarbeit mit Mobileye ausbauen, wo es um Level-4-Robotaxis geht, und verhandelt Berichten zufolge mit dem Londoner KI-Spezialisten Wayve. Die Linie dahinter: Hard- und Software lieber beim Partner einkaufen, statt sie selbst zu entwickeln — mit Blick auf Tempo und Skalierung. Bis Ende September soll ein Vertrag mit einem neuen Partner stehen. Bosch wiederum meldet, den gemeinsam entwickelten Stack bereits an andere namhafte Autohersteller verkauft zu haben; die Projekte lägen im Zeitplan.

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Dass ein Konzern wie Volkswagen die Software für das Kernthema der nächsten Autogeneration lieber einkauft, als sie selbst zu bauen, ist das eigentliche Eingeständnis hinter dieser Meldung. Cariad sollte VW genau von solchen Zulieferern unabhängig machen — und liefert nun das Gegenteil. Für Bosch ist der Ausstieg das kleinere Problem, ein Zulieferer verkauft seinen Stack eben an den Nächsten. Bei VW bleibt die unbequeme Frage, warum die eigene Softwaretochter dafür nicht reichte.