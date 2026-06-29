Vier Jahre, rund 1,5 Milliarden Euro und am Ende ein System, das intern als nicht konkurrenzfähig gilt: Volkswagens Software-Tochter Cariad zieht beim autonomen Fahren offenbar die Reißleine. Einem Bericht der Bild am Sonntag zufolge kündigt der Konzern die 2022 gestartete „Automated Driving Alliance“ (ADA) mit dem Zulieferer Bosch — die gemeinsame Entwicklung von Assistenz- und Automatisierungssoftware für Serienfahrzeuge. Offiziell bestätigt ist der Schritt noch nicht, doch das Timing ist eng: Schon ab heute könnte die Allianz fallen.

Worum es bei der ADA ging — und woran sie scheiterte

Die Allianz startete Anfang 2022 mit einem klaren Auftrag: KI-gestützte Software für teil- und hochautomatisiertes Fahren in Serien-Pkw, ausdrücklich für Privatfahrzeuge und nicht für Robotaxis. Bis Mitte 2026 sollte das System marktreif sein. Genau dieser Termin steht jetzt im Raum, ohne dass ein wettbewerbsfähiges Ergebnis vorliegt. Als Gründe nennt der Bericht mangelnden Fortschritt und den Kostendruck im Konzern, der ohnehin spart — intern gilt die gemeinsam entwickelte Technik als nicht konkurrenzfähig.

Der größte Rückstand liegt laut den Konzernkreisen beim sogenannten Level 2++: Fahren ohne Hände am Lenkrad im Stadtverkehr, während das Auto die Spur, das Tempo und Abbiegevorgänge selbst regelt. Hier sieht VW einen deutlichen Abstand zur Konkurrenz. Cariad selbst bestätigte die Kündigung auf Anfrage nicht, erklärte aber, man überprüfe regelmäßig Entwicklungspartnerschaften — und Markt wie Technik in Europa hätten sich gerade bei Level-3-Systemen anders entwickelt als zu Beginn der Zusammenarbeit gedacht.

Cariad ist seit Jahren das Sorgenkind im VW-Konzern, mit verschobenen Software-Terminen und teuren Neuanläufen. Ich habe in zwanzig Jahren genug große Software-Vorhaben aus der Nähe gesehen, um zu wissen: Eine Roadmap, die „Mitte 2026“ verspricht, und der reale Stand auf der Straße sind zwei verschiedene Dinge. Bei 1,5 Milliarden Euro Einsatz tut diese Lücke nur deutlich mehr weh als bei einem Kunden, dem die Migration statt einer Stunde einen ganzen Tag kostet.

Bosch in Aufruhr, VW unter Zeitdruck

Für Bosch kommt das Aus zur Unzeit. Der Zulieferer steckt mitten in Sparkurs, Stellenabbau und einem überraschenden Führungswechsel an der Konzernspitze. Beim autonomen Fahren will Bosch trotzdem nicht aussteigen: Level-3-Systeme entwickelt das Unternehmen für den chinesischen Markt weiter, wo die Nachfrage nach Fahrassistenz derzeit am schnellsten wächst.

VW wiederum steht nun unter Zeitdruck. Bis Ende September soll der Vertrag mit einem neuen Software-Partner stehen — einen Namen nennt der Bericht nicht. Drei Monate, um eine über vier Jahre gewachsene Entwicklungspartnerschaft zu ersetzen und gleichzeitig den eigenen Rückstand bei Level 2++ aufzuholen: Das ist ein ambitionierter Fahrplan für eine Disziplin, in der schon die erste Allianz mit reichlich Vorlauf am Ziel vorbeilief.

Strategische Beweglichkeit oder teures Eingeständnis?

Wer die Cariad-Geschichte verfolgt hat, kennt das Muster: erst eine groß angekündigte Eigenentwicklung, dann der Zukauf von Kompetenz, dann der Partnerwechsel. Offiziell wird der Bruch als regelmäßige Überprüfung von Partnerschaften verkauft, faktisch sind 1,5 Milliarden Euro in eine Software geflossen, die VW jetzt nicht mehr für gut genug hält. Mein Eindruck: Das ist weniger strategische Beweglichkeit als ein teures Eingeständnis. Die eigentliche Frage ist nicht, ob VW einen neuen Partner findet, sondern ob die nächste Allianz anders endet als diese — und ob bis dahin nicht längst die Wettbewerber die Spielregeln für Level-3-Software in Europa gesetzt haben.