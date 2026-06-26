Während Samsung und Honor den europäischen Falt-Markt unter sich ausmachen, legt vivo in China nach. Das vivo X Fold6 ist seit dem 26. Juni offiziell — mit MediaTeks Dimensity 9500, einer 200-Megapixel-Hauptkamera und einem Akku, der für ein Buch-Foldable ungewöhnlich groß ausfällt. Die interessanteste Angabe im Datenblatt ist aber ein Objektiv zum Anschrauben.

Kamera: 200 Megapixel und ein Teleobjektiv aus dem Zubehörkoffer

Die Hauptkamera löst mit 200 Megapixeln auf, sitzt hinter einer f/1,68-Blende und nutzt laut vivo einen 1/1,4-Zoll-Sensor von Samsung samt CIPA-4.5-Bildstabilisierung. Dazu kommen ein 50-Megapixel-Tele und eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkel-Linse, abgestimmt mit Zeiss, plus vivos eigener Bildchip V3+. So weit, so erwartbar für ein Oberklasse-Foldable.

Der eigentliche Hingucker ist der optionale Zeiss-Telekonverter G2, der schon mit dem vivo X300 Ultra debütierte. Das X Fold6 ist erst das zweite Modell, das ihn unterstützt: ein per Bajonett angesetztes Objektiv, das über eine spezielle Hülle hält und auf rund 200 Millimeter Brennweite kommt. Die Idee, ein echtes Wechselobjektiv ans Telefon zu schrauben, ist charmant — aber sie bleibt Zubehör für eine Handvoll Foto-Enthusiasten, kein Argument für die breite Masse. Und die 200 Millimeter gibt es eben nur mit Aufsatz, nicht ab Werk.

Innen 8 Zoll, außen 6,5 Zoll — und 7.000 mAh

Aufgeklappt misst der innere LTPO-OLED 8,02 Zoll bei 120 Hertz und laut vivo bis zu 5.000 Nits Spitzenhelligkeit, das äußere Display 6,51 Zoll, ebenfalls mit 120 Hertz. Angetrieben wird das Gerät vom Dimensity 9500 (in einer von vivo angepassten „Super Edition“), dazu 12 oder 16 GB Arbeitsspeicher und 256 GB bis 1 TB Speicher. Der Akku fasst 7.000 mAh und lädt mit 80 Watt per Kabel, 40 Watt drahtlos.

Mit 228 bis 235 Gramm ist das X Fold6 kein Leichtgewicht — Samsungs Galaxy Z Fold7 wiegt rund 218 Gramm, Honors Magic V5 etwa 224. Dafür packt vivo deutlich mehr Akku ein als die beiden, die im Bereich um 4.400 bis 5.800 mAh liegen. IP58- und IP59-Zertifizierung, Wi-Fi 7 und ein seitlicher Fingerabdrucksensor runden das Datenblatt ab.

Der Haken: in Europa (noch) nicht zu haben

In China startet das X Fold6 bei 7.999 Yuan (umgerechnet rund 1.080 Euro) für die Variante mit 12 GB und 256 GB; die Topausstattung mit 16 GB und 1 TB liegt bei 11.299 Yuan, also etwa 1.520 Euro. Zum Vergleich: Ein Galaxy Z Fold7 ruft Samsung in Deutschland jenseits der 2.000-Euro-Marke auf, Honors Magic V5 positioniert sich knapp darunter. Auf dem Papier unterbietet vivo die etablierte Konkurrenz also klar.

Nur: Kaufen kann man das Modell hierzulande vorerst nicht. vivo nennt einen Europastart lediglich als „geplant“, ohne Termin — und schon der Vorgänger X Fold5 blieb dem deutschen Markt weitgehend fern. Für hiesige Interessenten ist das X Fold6 damit das, was vivos Spitzen-Foldables seit Jahren sind: technisch reizvoll, im Laden um die Ecke aber nicht zu bekommen.