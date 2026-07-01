Er hat die Sprache mitgeschrieben, in der heute das halbe Leben stattfindet: Vinton Cerf, für alle nur Vint Cerf, Mitentwickler der TCP/IP-Protokolle und seit mehr als zwei Jahrzehnten Googles „Chief Internet Evangelist“, hört auf. Google gab den Abschied am 30. Juni bekannt, wie TechCrunch berichtet; letzter Arbeitstag ist eine Woche später. Mit 83 verlässt damit einer der letzten Gründerväter des Netzes die große Bühne.

Wer da geht — und woher der kuriose Titel kommt

Cerf entwarf in den 1970er-Jahren zusammen mit Robert Kahn die TCP/IP-Protokolle — das Regelwerk, nach dem bis heute jedes Datenpaket im Internet seinen Weg findet. Dafür bekam er später den Turing Award und die Presidential Medal of Freedom. Bei Google ist er seit Oktober 2005, wo er ein kleines Team im US-Bundesstaat Virginia leitete, das sich um Internet-Politik und Standardisierung kümmert.

Den Titel „Internet-Evangelist“ trägt er, weil sein eigener Vorschlag — „Erzherzog“ — abgelehnt wurde. Auch die dreiteiligen Anzüge samt Weste waren Programm: auffallen wollte er immer. Seine Protokolle laufen übrigens auch in meinem Heimnetz, jeden Tag, ohne dass ich einen Gedanken daran verschwende. Und IPv6, für das Cerf jahrelang getrommelt hat, schleppe ich seit über 15 Jahren durch Umstellungsdebatten, die bis heute nicht überall durch sind. Wer je einen Router auf Dual-Stack umgestellt hat, weiß, wie zäh sich „das Internet einfach mal erneuern“ in der Praxis anfühlt.

Zum Abschied eine Warnung an die KI-Branche

Statt Ruhestandsprosa liefert Cerf einen technischen Rat. Das agentische KI-Modell, sagt er laut TechCrunch, erzwinge Komponierbarkeit und Interoperabilität — und dafür tauge natürliche Sprache schlecht. Englisch sei nicht die beste Wahl, wenn Agenten zuverlässig miteinander verhandeln sollen; es fehle an Präzision. Übersetzt heißt das: KI-Agenten brauchen echte, formale Standards, keine höfliche Konversation.

Das ist die nüchterne Gegenrede zum aktuellen Bild, in dem Software-Agenten fröhlich in Alltagsenglisch miteinander plaudern. Ausgerechnet der Mann, der das Netz auf starre, langweilige Protokolle gebaut hat, erinnert daran, dass Verlässlichkeit aus genau dieser Langeweile kommt — nicht aus einer schönen Demo. Nach zwanzig Jahren, in denen dieselben Interoperabilitäts-Fragen bei jeder neuen Technikwelle zurückkehren, würde ich diesen Rat nicht in den Wind schlagen.

Bleibt die Frage, was Google mit dem Posten anfängt. „Internet-Evangelist“ war eine Rolle aus einer Zeit, in der das offene Netz noch einen prominenten Fürsprecher im Konzern brauchte. Ob der Stuhl neu besetzt wird — und mit wem —, sagt am Ende mehr über Googles Verhältnis zum offenen Internet aus als jede Pressemitteilung. Einen Nachfolger mit Weste dürfte es so schnell nicht geben.