Ein Private-Equity-Manager stieg aus einem laufenden Bieterverfahren aus, nachdem Berater von Bain die Analyseplattform des Übernahmekandidaten in wenigen Tagen grob nachgebaut hatten. Kein Diebstahl, kein Leak — nur ein KI-generierter Klon, der zeigte, dass der vermeintliche technische Vorsprung dünner war, als der Verkaufsprospekt versprach. Genau dieser Vorgang hat einen Namen, der vor einem Jahr noch nach Bastelei klang: Vibecoding. Jetzt landet er in der Due Diligence.

Wie aus dem Spielzeug ein Prüfwerkzeug wurde

Den Begriff prägte Andrej Karpathy Anfang 2025. Vibecoding beschreibt das Programmieren per Zuruf: Man sagt der KI, was man will, übernimmt, was sie ausspuckt, und liefert aus, wenn es irgendwie läuft. Was als Abkürzung für Hobby-Projekte begann, ist 2026 fester Bestandteil des Entwickleralltags. Beratungshäuser setzen die Methode inzwischen anders ein — als Skalpell. Bain hat nach eigenen Angaben bereits Hunderte grober Prototypen „vibecodiert“, um Übernahmeziele zu bewerten: eine „Outside-in“-Prüfung, die schlicht fragt, wie schwer sich der Kern einer Software überhaupt nachbauen lässt.

Rebecca Burack, bei Bain für das globale Private-Equity-Geschäft zuständig, vergleicht den Effekt damit, etwas plötzlich in 3D statt in 2D zu sehen: Der Nachbau zeige, ob wirklich der Code den Wert ausmacht — oder etwas ganz anderes. Lässt sich die zentrale Funktion einer SaaS-Plattform in Tagen reproduzieren, schrumpft der Preis, den ein Käufer dafür auf den Tisch legen will. Aus einem Werkzeug für schnelle Wegwerf-Demos ist ein Hebel in Millionen-Verhandlungen geworden.

Die Zahlen hinter dem Misstrauen

Das trifft auf einen ohnehin nervösen Markt. Laut KPMG-Zahlen brachen Private-Equity-Transaktionen im Technologie-, Telekom- und Mediensektor im ersten Quartal 2026 um 69 Prozent gegenüber dem Schlussquartal 2025 ein. Börsennotierte Softwareanbieter wie Salesforce und ServiceNow haben binnen Monaten mehr als ein Drittel ihres Werts eingebüßt. Dass ausgerechnet die KI, die den ganzen wegwerfbaren Code erst produziert, jetzt als Werkzeug dient, um wegwerfbare Geschäftsmodelle zu entlarven, hat eine gewisse Ironie.

Was der Schnelltest übersieht

So nützlich der Schnelltest als Realitätscheck ist — er misst nur die halbe Wahrheit. Ich habe oft genug erlebt, dass ein Prototyp, der in der Demo sauber durchläuft, im Dauerbetrieb auseinanderfällt: bei echten Datenmengen, bei Lastspitzen, beim ersten Edge-Case, an den im Prompt niemand gedacht hat. Ein in drei Tagen zusammengeklicktes Abbild beweist, dass die Oberfläche reproduzierbar ist — nicht, dass jemand das Ganze über Jahre betreiben, absichern und warten kann.

Der Burggraben einer ernstzunehmenden Software lag ohnehin selten allein im Code. Er steckt in den Daten, den über Jahre gewachsenen Integrationen, der Compliance, dem Support um zwei Uhr nachts und in den hundert kleinen Entscheidungen, die ein Produkt erst betriebsreif machen. Dazu kommt, dass KI-generierter Code seine eigenen Altlasten mitbringt: Mehrere Untersuchungen finden in einem beträchtlichen Teil davon Sicherheitslücken, und technische Schulden zahlt am Ende ein Mensch zurück. Vibecoding taugt gut, um aufgeblasene Bewertungen zu erden. Als alleiniges Maß dafür, was eine Software wert ist, greift es zu kurz — wer Demo-Tempo mit Betriebsreife verwechselt, macht beim Kaufen denselben Fehler wie beim Bauen.