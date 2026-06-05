Steam Machine und Steam Frame: Valve wagt den Wohnzimmer-Neuanlauf — diesmal mit Proton im Rücken

Valve hat es offiziell bestätigt: Steam Machine und Steam Frame kommen noch in diesem Sommer auf den Markt. Ein genaues Datum fehlt, Preise ebenfalls — dafür gibt es Details zum Verified-Programm, das beide Geräte einbettet, und eine klare Positionierung: Die Steam Machine 2026 hat mit dem gleichnamigen Gescheiterten von 2015 nur noch den Namen gemeinsam.

Zweiter Anlauf nach dem Scheitern: Was jetzt anders ist

Die originalen Steam Machines von 2015 waren ein teures Lehrstück. Wer damals einen der Linux-Gaming-PCs von Alienware oder Gigabyte eingerichtet hat, kennt die Ernüchterung: Native Spiele-Ports für Linux gab es kaum, die Wine-basierten Kompatibilitätsebenen der damaligen Zeit waren zu unzuverlässig für den Alltag. Unter 500.000 Einheiten gingen insgesamt über den Ladentisch — 2018 beendete Valve das Projekt stillschweigend.

Was sich seither fundamental geändert hat: Proton. Valves Kompatibilitätsschicht für Windows-Spiele auf Linux ist heute weit genug ausgereift, um den Großteil der Steam-Bibliothek ohne größere Probleme laufen zu lassen. Das Steam Deck hat das im Feldeinsatz belegt — über mehrere Jahre hinweg. Die neue Steam Machine setzt auf dieselbe Basis: Valve gibt an, die Verified-Anforderungen seien „nahezu identisch“ mit denen des Steam Deck. Entwickler, die ihre Spiele bereits für das Handheld zertifiziert haben, bekommen die Steam Machine damit praktisch gratis dazu.

Der Steam Frame ist kein TV-Stick — sondern ein eigenständiger VR-Helm

Das Steam Frame ist eine andere Kategorie. Kein kleiner PC fürs Wohnzimmer, kein Streaming-Dongle — sondern ein vollständiges Standalone-VR-Headset. Zwei Displays mit je 2.160 × 2.160 Pixeln, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 als Prozessor, 16 GB RAM, Inside-out-Tracking über vier Passthrough-Kameras. Betriebssystem: SteamOS, mit Proton für die Windows-Spiele-Kompatibilität.

Preistechnisch soll der Steam Frame unter dem Valve Index bleiben, der 2019 für 999 US-Dollar auf den Markt kam und nie wirklich in den Massenmarkt vordrang. Die Verified-Kriterien für das Frame verlangen klare UI-Lesbarkeit auf dem integrierten Display und funktionierende Frame-Controller — ein vernünftiges Quality-Gate, das Käufer vor bösen Überraschungen bei der Spielkompatibilität schützen soll.

Konkrete Preise für beide Geräte fehlen — und 2026 ist kein günstiges Jahr dafür. Der globale Speicherengpass hat das Steam Deck bereits um bis zu 300 US-Dollar teurer gemacht, andere Konsolen ebenfalls. Wer schon jetzt ins neue Valve-Hardware-Ökosystem reinschnuppern will: Der Steam Controller ist seit Mai für 99 US-Dollar erhältlich. Den Rest liefern die Sommer-Ankündigungen. Nach dem Debakel von 2015 hat Valve gelernt, nicht mehr auf Linux-Adoption allein zu wetten — das ist der eigentliche Unterschied zur ersten Runde.