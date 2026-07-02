Ein einzelner Grafikchip, gespeist von einem Reaktor in der Wüste von Utah — und für ein paar Stunden lief darüber eine kleine Website. Was nach Bastelprojekt klingt, ist der bislang konkreteste Beleg dafür, wie die KI-Branche ihr Stromproblem lösen will. Das Startup Valar Atomics hat seinen Kleinreaktor Ward 250 an einen Nvidia-Blackwell-Chip angeschlossen und nennt das den ersten Fall, in dem ein kleiner Reaktor ein Rechenzentrum versorgt.

Ich höre Versprechen von sauberer, praktisch unbegrenzter Energie, die „kurz bevorsteht“, seit über zwanzig Jahren — die Kernfusion ist bekanntlich immer 20 Jahre entfernt. Umso genauer schaut man hin, wenn diesmal tatsächlich Strom fließt.

Was in Utah wirklich passiert ist

Ward 250 ist ein gasgekühlter Hochtemperaturreaktor: Helium als Kühlmittel, rund 750 Grad Celsius Betriebstemperatur, etwa fünf Megawatt Leistung, betrieben mit TRISO-Brennstoffkugeln aus schwach angereichertem Uran. Gebaut wurde die Anlage in Kalifornien, dann in acht Module zerlegt und im Februar von der US Air Force nach Utah geflogen — ins San Rafael Energy Lab im Emery County, wo der Reaktor wieder zusammengesetzt wurde.

Vor wenigen Tagen erreichte Ward 250 die Kritikalität, also die sich selbst tragende, kontrollierte Kettenreaktion bei noch minimaler Leistung. Erst danach folgte die Chip-Demonstration. Es ist der erste vom US-Energieministerium genehmigte Reaktor, der außerhalb eines Nationallabors gebaut wurde, und der zweite, der unter dem DOE-Pilotprogramm kritisch geht — angetrieben von einer Frist, die US-Präsident Trump per Verordnung auf den 4. Juli gelegt hat.

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Warum ausgerechnet Nvidia bei einem Atom-Startup mitmacht

Der Grund steht in jeder Lastkurve eines KI-Rechenzentrums: Diese Anlagen ziehen rund um die Uhr konstante Grundlast, und die liefern Solar- und Windkraft allein nicht. Kernkraft schon. Valar setzt zusätzlich auf Helium statt Wasser zur Kühlung — ein Argument, das in trockenen Regionen sticht, wo jeder Liter Kühlwasser zählt. „Strom ohne Wasser“ und „KI-Kühlung ohne Wasser“ lautet die gemeinsame Formel beider Firmen.

Nvidia und Valar wollen künftig gemeinsam nuklear betriebene KI-Systeme ausloten. Der Chip-Konzern reiht sich damit in eine Bewegung ein, in der sich Google, Meta und Microsoft längst Nuklearkapazität sichern — Google etwa mit einem 500-Megawatt-SMR-Vertrag bei Kairos Power. Rund ein Dutzend US-Startups arbeitet inzwischen an kleinen Reaktoren. Für Nvidia ist so eine Partnerschaft billig zu haben und teuer nur, wenn sie fehlt: Wer die Beschleuniger verkauft, hat ein handfestes Interesse daran, dass irgendjemand den Strom dafür beschafft.

Von einem Chip zum Rechenzentrum ist es weit

Bei aller berechtigten Aufmerksamkeit — fünf Megawatt an einem Grafikchip und einer Website sind der Anfang, nicht das Ziel. Ein großes KI-Rechenzentrum verlangt heute Hunderte Megawatt, die nächste Generation soll im Gigawatt-Bereich liegen. Zwischen dem Labor-Meilenstein und einer Anlage, die eine ganze Serverhalle trägt, liegen Skalierung, Genehmigungsverfahren, Bauzeiten und eine Brennstoff-Lieferkette, die für Dutzende solcher Reaktoren erst noch entstehen muss.

Dass ein Reaktor außerhalb eines Nationallabors überhaupt so weit gekommen ist, verschiebt trotzdem etwas. Ob kleine Reaktoren die KI-Rechenzentren wirklich tragen, hängt jetzt weniger an der Physik als am Tempo: Genehmigungen, Baukosten und Brennstoff-Nachschub entscheiden, ob der erste Strom aus Utah je mehr wird als eine gut inszenierte Demo — oder ob die Serverhallen ihren Bedarf bis dahin längst aus Gas und altem Netz decken.