Sechs Jahre lang war Ruhe an dieser Front. Jetzt haben die Sicherheitsforscher von Paradigm Shift mit „usbliter8″ wieder einen iPhone-Exploit veröffentlicht, gegen den Apple per Software nichts ausrichten kann. Der Fehler steckt im Boot-ROM von Apples A12- und A13-Chips — also in einem Speicher, der bei der Fertigung festgeschrieben wird und sich nachträglich nicht mehr ändern lässt. Betroffene Geräte bleiben damit für den Rest ihres Lebens verwundbar. Klingt dramatisch, und in der Reichweite ist es das auch. Bei den Voraussetzungen sieht die Sache anders aus.

Was usbliter8 technisch ausnutzt

Die Lücke kombiniert zwei Schwächen: einen Hardware-Bug im verbauten USB-Controller von Synopsys (DWC2) und eine Fehlkonfiguration in der Geräte-Firmware. Zusammen erlauben sie es, über den DFU-Modus — Apples tiefste Wiederherstellungsebene — eigenen Code auszuführen, noch bevor iOS überhaupt lädt. Die Signaturprüfung der Boot-Kette ist damit ausgehebelt, der Angreifer sitzt unterhalb des Betriebssystems. Entscheidend ist, was nicht fällt: Die Secure Enclave, in der Face-ID-Daten, Schlüssel und der Gerätecode liegen, bleibt nach Angaben der Forscher unangetastet. Wer das Telefon nur kurz in die Finger bekommt, knackt also nicht im Vorbeigehen die verschlüsselten Daten.

Welche Geräte es trifft — und es sind viele

Die A12- und A13-Generation deckt einen großen Teil der noch aktiven Apple-Flotte ab: iPhone XR, XS, XS Max sowie die komplette iPhone-11-Reihe und das iPhone SE der zweiten Generation. Dazu kommen mehrere iPad-Modelle, das Apple TV 4K der zweiten Generation und — über die verwandten S4- und S5-Chips — die Apple Watch Series 4 und 5, die erste Apple Watch SE und der HomePod mini. Das Unangenehme daran: Viele dieser Geräte laufen mit dem aktuellen iOS und werden im Alltag noch jahrelang genutzt. Ein Patch, der das Problem aus der Welt schafft, wird nie kommen.

Für mich hat das einen vertrauten Klang. Schon zu checkm8-Zeiten — der vergleichbaren Boot-ROM-Lücke von 2019, die alles von A5 bis A11 betraf — habe ich mit den entsprechenden Tools alte iPhones im Bastelkeller wieder zum Leben erweckt und ausgelesen. Diese Exploits sind ein zweischneidiges Schwert: Was dem einen die Reparatur und das Forensik-Werkzeug ist, ist dem anderen das Einfallstor. usbliter8 zieht diese Linie jetzt zwei Chip-Generationen weiter nach vorn.

Wie groß die Gefahr wirklich ist

Hier kommt die Entwarnung — mit Sternchen. usbliter8 ist kein Angriff aus der Ferne. Er funktioniert nur mit physischem Zugriff, per Kabel, am Gerät im DFU-Modus. Niemand übernimmt darüber Ihr iPhone, während es in der Hosentasche steckt. Gefährlich wird es in genau den Situationen, in denen jemand das Gerät länger in der Hand hat: bei Diebstahl oder Verlust, an der Grenze, bei einer Beschlagnahme — oder beim Gebrauchtkauf, wenn man nicht weiß, was auf der Hardware vorher passiert ist. Für diese Fälle ist die Lücke ein ernstes Werkzeug, weil sie unterhalb von iOS ansetzt und sich nicht wegaktualisieren lässt.

Die Forscher haben den Fund vorab mit Apples Produktsicherheit abgestimmt, und die einzige wirksame Gegenmaßnahme ist die unbequemste: neuere Hardware. Mein Rat fällt deshalb nüchtern aus. Wer ein A12/A13-Gerät privat nutzt, es nicht aus der Hand gibt und einen vernünftigen Code gesetzt hat, muss nicht in Panik verfallen — die verschlüsselten Daten hängen weiter an der Secure Enclave. Wer dagegen sensible Geräte verwaltet, in Firmen mit alten Diensthandys plant oder ein iPhone XS gebraucht verschenken will, sollte usbliter8 ernst nehmen und den Austausch dieser Generation jetzt einplanen statt erst, wenn der nächste Forscher zeigt, was sich aus so einem Boot-ROM-Zugang noch herausholen lässt.