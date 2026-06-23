Apples ältere iPhones haben einen Fehler, der sich nicht mehr beheben lässt. Die Barcelonaer Sicherheitsfirma Paradigm Shift hat die Details zu usbliter8 veröffentlicht — einer Schwachstelle im Boot-ROM der Apple-Chips A12 und A13. Betroffen sind iPhone XS, XS Max, XR und die komplette iPhone-11-Reihe. Weil der Fehler in unveränderbarer Hardware steckt, wird ihn kein Software-Update je schließen.

Ein Hardware-Bug im USB-Controller, ausgelöst im DFU-Modus

usbliter8 kombiniert zwei Schwächen: einen Hardware-Fehler im USB-Controller des Chips und eine Konfigurationslücke in der Firmware. Hängt das iPhone im DFU-Modus am Kabel, schickt der Angreifer präparierte Daten über USB — der Controller verarbeitet sie falsch und legt sie an der verkehrten Stelle im Speicher ab. Das reicht, um eigenen Code auszuführen, noch bevor iOS überhaupt startet. Von da an lassen sich Signaturprüfungen umgehen und veränderte Systemsoftware booten.

Die Hürde ist der physische Zugang. Ohne Kabel und ohne das Gerät in der Hand läuft nichts — aus der Ferne ist usbliter8 nicht zu missbrauchen. Neben den iPhone-Chips A12 und A13 nennt Paradigm Shift auch die Apple-Watch-SoCs S4 und S5 als verwundbar.

checkm8, die zweite — was „unpatchbar“ wirklich heißt

Wer länger dabei ist, kennt das Muster. 2019 legte der Forscher axi0mX mit checkm8 einen Boot-ROM-Exploit offen, der jeden Chip von A5 bis A11 traf — also bis hinauf zum iPhone X. usbliter8 zieht dieselbe Geräteklasse jetzt eine Generation weiter, auf A12 und A13; The Register zog prompt den Vergleich zu checkm8. „Unpatchbar“ heißt dabei wörtlich: Der Boot-ROM, von Apple SecureROM genannt, ist fest ins Silizium gebrannt und nach der Fertigung nicht mehr veränderbar.

Dramatischer, als es ist, klingt das trotzdem. Die Secure Enclave — der separate Sicherheitskern, in dem Passcode und Schlüssel liegen — bleibt von usbliter8 unberührt. Ein Boot-ROM-Bruch öffnet also die Tür für einen Jailbreak, nicht aber von selbst für die Nutzerdaten; wer die auslesen will, braucht eine zusätzliche Lücken-Kette. Ich selbst tippe auf einem Galaxy S26 Ultra, aber alte iPhones verschwinden ja nicht: Eins liegt bei uns als Familien-Zweitgerät in der Schublade, und genau solche Modelle wandern oft noch jahrelang weiter, lange nachdem der Erstbesitzer aufgerüstet hat.

Wen es trifft — und wen eher nicht

Für den normalen Nutzer ändert sich im Alltag wenig: Solange niemand das Gerät physisch in die Finger bekommt, ist nichts zu holen. Brisanter wird es in zwei Lagern. Auf dem Gebrauchtmarkt landen diese Modelle massenhaft, und Forensik-Dienstleister samt Strafverfolgung interessieren sich seit jeher für genau solche Boot-ROM-Lücken — checkm8 war jahrelang die Grundlage, um beschlagnahmte iPhones zu öffnen.

Paradigm Shift rät zur einzigen Gegenmaßnahme, die bei einem Hardware-Fehler bleibt: auf neuere Geräte umsteigen. Ab dem A14 — also dem iPhone 12 — ist die Lücke nicht mehr vorhanden.

Mich beunruhigt der Befund weniger, als die Schlagzeile vermuten lässt — physischer Zugang ist eine hohe Hürde, und die wirklich sensiblen Daten hängen an der Secure Enclave, nicht am Boot-ROM. Bemerkenswert finde ich usbliter8 trotzdem: Es zeigt, dass Apples Silizium-Festung Jahr für Jahr neue Risse bekommt, sobald jemand genug Zeit und Können investiert. Für Forensik-Firmen ist das eine gute Nachricht. Für den Restwert eines sieben Jahre alten iPhones eher nicht.