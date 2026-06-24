Daten, die heute abgefangen werden, gelten als sicher — solange der passende Quantencomputer nicht existiert. Genau auf dieses Restrisiko reagiert das Weiße Haus mit einer harten Frist: Per Executive Order 14409 müssen US-Behörden ihre wichtigsten Systeme bis Ende 2030 auf Post-Quantum-Kryptografie umstellen. Das ist vier bis fünf Jahre früher als bisher vorgesehen — und ein Signal, das weit über Washington hinausreicht.

Was die Order konkret vorschreibt

Zwei Stichtage stehen im Zentrum: Der Schlüsselaustausch (key establishment) muss bis zum 31. Dezember 2030 quantensicher laufen, digitale Signaturen folgen ein Jahr später, bis zum 31. Dezember 2031. Betroffen sind zunächst die „high-value assets“ der Behörden, dazu „covered contractors“ — für deren Auflagen hat der zuständige Beschaffungs-Regelrat (FAR) 180 Tage Zeit. Kritische Infrastruktur wird unterstützt, nicht verpflichtet; nationale Sicherheitssysteme laufen auf einer eigenen Spur.

Der Fahrplan ist eng getaktet: Binnen 30 Tagen benennt jede Behörde einen Migrationsverantwortlichen, nach 90 Tagen liefert das OMB Leitlinien und die Ämter ihre Umstellungspläne, bis Ende 2027 soll die Normungsbehörde NIST die Migration an den eigenen Systemen pilotieren. Technisch stützt sich alles auf die NIST-Standards vom August 2024 — FIPS 203 für den Schlüsselaustausch (ML-KEM, vormals CRYSTALS-Kyber) sowie FIPS 204 und 205 für Signaturen (ML-DSA und SLH-DSA).

„Harvest now, decrypt later“ — das eigentliche Motiv

Hinter der Eile steht ein Angriffsmuster, das ohne fertigen Quantencomputer auskommt: harvest now, decrypt later. Gegner greifen heute verschlüsselten Datenverkehr ab und legen ihn weg — entschlüsselt wird später, sobald die Rechenleistung da ist. Im Visier sind Daten mit langer Geheimhaltungsdauer: Diplomatenpost, Verteidigungsarchive, Gesundheitsakten.

Das ist kein abstraktes Szenario. Backups, die ich heute verschlüssele, müssen teils ein Jahrzehnt lesbar bleiben — und genauso lange geheim. Wer so ein Archiv abgreift und wegspeichert, braucht den Quantenrechner nicht heute, sondern erst irgendwann in den 2030ern. Die Uhr läuft damit rückwärts: Was jetzt nicht quantensicher liegt, ist im Zweifel längst kopiert und wartet nur auf den Tag der Entschlüsselung.

Was das jenseits der US-Behörden bedeutet

Die Order zieht den bisherigen Regierungs-Zielwert kräftig nach vorn — das National Security Memorandum 10 von 2022 hatte noch 2035 angepeilt. Solche Fristen strahlen aus: Wo der größte IT-Einkäufer der Welt quantensichere Verfahren verlangt, ziehen Auftragnehmer und am Ende ganze Lieferketten nach. Dass die Umstellung dabei nicht zwangsläufig schwerfälliger ausfällt, hat zuletzt Let’s Encrypt mit schlankeren quantensicheren Zertifikaten gezeigt.

Eine staatliche Frist ist das schärfste Werkzeug, das die Krypto-Umstellung je hatte — sie bewegt mehr als jede gut gemeinte Empfehlung. Doch 2030 ist näher, als es klingt. Wer je Krypto-Bibliotheken aus gewachsenen Systemen herausoperieren musste, weiß, dass fünf Jahre für eine vollständige Inventur und Migration knapp sind. Die eigentliche Arbeit beginnt nicht 2030, sondern mit dem ersten ehrlichen Blick darauf, wo überall noch RSA und ECC stecken — und das gilt diesseits des Atlantiks genauso.