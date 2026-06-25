Ein Auto, das von Haus aus kein Bremspedal mehr hat: Was wie ein technisches Detail klingt, ist ein handfester Eingriff ins Sicherheitsrecht. Die US-Verkehrsbehörde NHTSA will Herstellern künftig erlauben, rein autonome Fahrzeuge ganz ohne manuelle Bedienelemente zu bauen — Lenkrad und Pedale inklusive.

Was genau gestrichen werden soll

Die am 25. Juni vorgelegte Änderung der Federal Motor Vehicle Safety Standards betrifft ausschließlich Fahrzeuge, die „ausschließlich von automatisierten Fahrsystemen“ gesteuert werden sollen. Für solche Robotaxis fiele die Pflicht weg, ein vom Menschen bedienbares Bremspedal einzubauen. Wichtig dabei: Die eigentliche Bremsleistung bleibt geregelt. Vorgeschriebene Anhaltewege müssen weiterhin eingehalten werden — nur eben über veränderte Prüfverfahren nachgewiesen, nicht mehr zwingend über ein Pedal. Wer ein autonomes Fahrzeug trotzdem mit manuellen Bedienelementen ausstattet, für den gelten die bisherigen Anforderungen unverändert.

Neu ist der Gedanke nicht. Schon 2022 hatte die Vorgängerregierung eine Regel verabschiedet, die autonome Fahrzeuge ohne Lenkrad erlaubt; das Bremspedal ist jetzt der nächste Schritt, eingebettet in eine größere Aufräumaktion bei Vorschriften zu Scheibenwischern, Defrostern und Reifenplaketten. 30 Tage haben Öffentlichkeit und Branche nun Zeit, den Entwurf zu kommentieren, bevor das Verkehrsministerium entscheidet.

Wer profitiert — und wer nicht

Den größten Nutzen hat Tesla. Der angekündigte Cybercab, ein Zweisitzer ganz ohne Lenkrad und Pedale, wartet bislang auf grünes Licht für den landesweiten Einsatz — einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung hat Tesla gar nicht erst gestellt, sondern auf genau diese Regeländerung gesetzt. Auch Amazons Robotaxi-Tochter Zoox, die voriges Jahr bereits eine Demonstrationsgenehmigung bekam, sucht nun den Weg in den kommerziellen Betrieb. Waymo dagegen, der mit Abstand größte Robotaxi-Betreiber, fährt mit umgebauten Serienfahrzeugen samt Pedalen — für die Alphabet-Tochter ändert sich praktisch nichts.

Man merkt der Regel an, für wessen Fahrzeugkonzepte sie geschrieben ist: für die radlosen, pedalfreien Entwürfe, die heute noch kaum auf der Straße sind. NHTSA-Chef Jonathan Morrison spricht vom „größten Umbruch der Fahrzeugtechnik seit dem Model T“ und davon, „sinnlose Hürden“ abzuräumen. Solche Sätze kenne ich aus zwanzig Jahren Produktankündigungen — die Tonlage sagt mehr über die gewünschte Schlagzeile als über die Technik.

Bremse ja, Pedal nein — bleibt ein Unbehagen

Der beruhigende Teil ist real: Die Bremse verschwindet nicht, nur das Pedal, und die Anhaltewege bleiben Pflicht. Das Unbehagen bleibt trotzdem. Es geht um die letzte mechanische Rückfallebene, mit der ein Insasse einen Wagen im Ernstfall selbst stoppen könnte. Fällt sie weg, entscheidet allein die Software — und ich habe über die Jahre genug Software-Rollouts begleitet, die im Testlabor tadellos liefen und im Alltag dann doch Überraschungen bereithielten.

Dass eine so grundsätzliche Frage in einer 30-Tage-Frist abgeräumt werden soll, ist der eigentliche Reizpunkt. Ob das Streichen des menschlichen Not-Eingriffs vernünftige Entrümpelung oder verfrühter Vertrauensvorschuss ist, lässt sich seriös diskutieren. Vier Wochen sind dafür reichlich knapp bemessen.