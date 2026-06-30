Jede E-Mail über Microsoft 365, jeder Newsletter über einen US-Dienst, jedes CRM in der amerikanischen Cloud steht rechtlich auf demselben Fundament: dem EU-US Data Privacy Framework. An diesem Fundament hat der Oberste US-Gerichtshof gerade einen tragenden Pfeiler herausgezogen. Wer im Tagesgeschäft Datentransfers in US-Clouds verantwortet, sollte die Entscheidung kennen – sie verschiebt die Risikolage spürbar, auch wenn morgen noch keine Abmahnung im Briefkasten liegt.

Worüber der Supreme Court entschieden hat

Im Verfahren Trump v. Slaughter entschied das Gericht mit 6:3, dass Präsident Trump die FTC-Kommissarin Rebecca Slaughter im März 2025 rechtmäßig ohne Angabe von Gründen entlassen durfte. Damit kippt ein 91 Jahre alter Präzedenzfall, der Mitglieder unabhängiger Bundesbehörden bisher vor einer Entlassung nach Belieben schützte. Die konservative Mehrheit folgt der Lehre vom „einheitlichen Vollzug“: Der Präsident müsse uneingeschränkte Kontrolle über alle Bundesbehörden haben. Klingt nach reinem US-Verfassungsstreit – ist es aber nicht nur.

Warum das den Datentransfer trifft

Das 2023 geschlossene Data Privacy Framework setzt eine unabhängige Aufsicht über die Datenverarbeiter voraus, und diese Rolle übernimmt in den USA die FTC. Wie zentral sie ist, zeigt eine einzige Zahl: Der Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission verweist laut heise 259-mal auf die Kontrollfunktion der FTC. Genau diese Unabhängigkeit ist nun formal aufgelöst. Der Datenschutzaktivist Max Schrems, der mit seinen Klagen bereits zwei Vorgänger-Abkommen zu Fall gebracht hat, spricht von einem „rechtlichen Luftschloss“ und fordert die EU-Kommission auf, die Angemessenheitsentscheidung aufzuheben. Auch der eigens für das Abkommen geschaffene Data Protection Review Court hängt am selben Faden – er beruht auf einer Exekutivverordnung, die der Präsident jederzeit kassieren kann.

Was das für Firmen in der EU bedeutet

Erst einmal passiert nichts Akutes: Das Abkommen gilt formal weiter, unmittelbare Strafen drohen nicht. Die Unsicherheit liegt eine Ebene tiefer. Wer Daten auf Basis von Standardvertragsklauseln oder verbindlichen Unternehmensregeln in die USA überträgt, muss die begleitende Risikoanalyse neu bewerten – die Annahme einer wirksamen US-Aufsicht trägt nicht mehr ungeprüft. Dieses Déjà-vu kenne ich aus der Schrems-II-Zeit: Damals haben wir im Mittelstand reihenweise Auftragsverarbeitungen und Transfer-Folgenabschätzungen nachgezogen, weil über Nacht die Rechtsgrundlage wackelte. Dieselbe Übung droht erneut, und bis der Europäische Gerichtshof Klarheit schafft, können nach Einschätzung von Juristen zwei bis drei Jahre vergehen.

Noch ist das Data Privacy Framework nicht gekippt – aber sein Fundament ist sichtbar brüchig geworden, und die nächste Klage in Luxemburg ist nur eine Frage der Zeit. Schon die beiden Vorgänger Safe Harbor und Privacy Shield sind vor dem Europäischen Gerichtshof zerbrochen. Wer seine Datenflüsse kennt und für den Ernstfall eine europäische Ausweichlösung bereithält, steht ruhiger da als jemand, der darauf wettet, dass es diesmal anders ausgeht. Die Erfahrung spricht dagegen.